Корус Консалтинг Sellty
Sellty – это облачная B2B-платформа для самостоятельного запуска оптового интернет-магазина. ИТ-стартап появился в конце 2021 году в рамках ГК «КОРУС Консалтинг». Sellty помогает автоматизировать оптовые продажи и обслуживать больше клиентов без расширения штата за счет готового шаблона магазина, автоматизации процесса оформления заказа при помощи “1С”, а также обмена документами для всех участников сделки в едином окне.
Корус Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Бар-Бирюкова Мария 94 24
|Семенов Александр 144 4
|Лосев Евгений 6 4
|Грудская Ирина 2 2
|Галушкин Олег 182 1
|Степанюк Михаил 68 1
|Моносов Александр 18 1
|Ломоносов Александр 23 1
|Калинкин Роман 14 1
|Безнасюк Дмитрий 2 1
|Пискунов Константин 1 1
|Болотов Виктор 5 1
|Саватеев Вячеслав 1 1
|Барзаковская Кристина 1 1
|Жмурко Сергей 1 1
|Проказова Наталья 1 1
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