Sellty – это облачная B2B-платформа для самостоятельного запуска оптового интернет-магазина. ИТ-стартап появился в конце 2021 году в рамках ГК «КОРУС Консалтинг». Sellty помогает автоматизировать оптовые продажи и обслуживать больше клиентов без расширения штата за счет готового шаблона магазина, автоматизации процесса оформления заказа при помощи “1С”, а также обмена документами для всех участников сделки в едином окне.