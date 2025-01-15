Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Корус Консалтинг Sellty


Sellty – это облачная B2B-платформа для самостоятельного запуска оптового интернет-магазина. ИТ-стартап появился в конце 2021 году в рамках ГК «КОРУС Консалтинг». Sellty помогает автоматизировать оптовые продажи и обслуживать больше клиентов без расширения штата за счет готового шаблона магазина, автоматизации процесса оформления заказа при помощи “”, а также обмена документами для всех участников сделки в едином окне. 


15.01.2025 Sellty: спрос на b2c-ecom решения вырастет на 20% до конца 2025 года 1
26.12.2024 Sellty становится единой экосистемой взаимодействия бренда с покупателями через разные каналы продаж 1
17.12.2024 Sellty: в 2024 г. выросло доверие бизнеса к инструментам автоматизации B2B-продаж 1
09.10.2024 Sellty: продажи на маркетплейсах не заменят СМБ-рознице собственный интернет-магазин 1
12.09.2024 Sellty: что делать СМБ-компаниям после ухода из России Ecwid и Wix 1
05.09.2024 Платформа Sellty стала доступна для розничных компаний 1
14.06.2024 Sellty выпустили обновление: оно позволит производителям сократить цикл сделки с контрагентами 2
05.03.2024 Платформа Sellty помогла «Политэк» автоматизировать процесс B2B-продаж 1
26.02.2024 Sellty: до 2025 г. 30% российских оптовых компаний перейдет на B2B-порталы 1
31.01.2024 ИИ будет рекомендовать сопутствующие товары в B2B онлайн-магазинах 1
29.01.2024 Российский ИТ-стартап Sellty выходит на рынок Узбекистана 2
25.12.2023 Выручка Sellty выросла в 15 раз 2
21.12.2023 ТД «Радиан» автоматизировал B2B-продажи на платформе Sellty 2
19.12.2023 Российский стартап Sellty вышел на рынок Казахстана 2
12.12.2023 Sellty упростит для российского бизнеса выход на B2B-маркетплейсы 1
13.11.2023 Крупные компании переходят на облачные сервисы для создания B2B-порталов 1
30.10.2023 Sellty: до 70% клиентских заявок в оптовой торговле теряется 1
26.10.2023 Sellty выпустила крупное обновление платформы для создания B2B-интернет-магазина 1
24.10.2023 Sellty получила грант ФСИ на развитие технологий искусственного интеллекта 2
19.09.2023 Sellty развернула b2b-портал для Sloplast 1
21.08.2023 Sellty выпустила расширение для интеграции с «1С» 1
04.07.2023 ИТ-стартап Sellty привлек частные инвестиции 2
05.06.2023 ИТ-стартап Sellty, созданный в «Корус консалтинг», становится отдельной компанией 1
26.04.2023 Итоги 2022 г. ГК «Корус консалтинг»: выручка от ИТ-услуг и реализации собственных продуктов выросла на 18% 1
16.03.2023 Merlion займётся дистрибуцией платформы Sellty компании «Корус консалтинг» 1
23.06.2022 Оборот ГК «Корус консалтинг» в 2021 г. вырос на 42% и составил 7,6 млрд рублей 1
11.04.2022 «Корус Консалтинг» открыл бесплатный доступ к Sellty — платформе для создания оптового интернет-магазина для малого и среднего бизнеса 1
27.01.2022 «Корус консалтинг» и Yandex.Cloud предложат российским и международным компаниям совместные решения на базе облачных технологий 1
09.12.2021 «Корус консалтинг» заключила партнерство с агентством Weconn 2
18.10.2021 «Корус консалтинг» запустила конструктор интернет-магазина для оптовых компаний 1

Публикаций - 30, упоминаний - 38

Корус Консалтинг и организации, системы, технологии, персоны:

8213 13
Корус Консалтинг ГК 1216 8
Радиан ТД 13 3
Корус Консалтинг - Digital Product Lab 3 2
Ecwid - Эквид 34 2
Yandex - Яндекс 7339 1
РТС-тендер - B2B-Center - Центр развития экономики - Единая система электронной торговли 222 1
Playrix Holding 32 1
Merlion - Мерлион 793 1
SAP SE 5276 1
Корус Консалтинг - LAMACON - Logistics and Mathematics Consulting 8 1
HeadHunter Group - HRlink - Инновации в управлении кадрами 131 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 333 1
KeepRise - Кипрайз 5 1
Финансист 64 1
McKinsey & Company Int 248 1
UniSender Software 17 1
Telegram Group 1983 1
DashaMail - ДашаМэйл - Письмо ООО - сервис email-маркетинга 4 1
Wix.com 14 1
Sloplast - Завод слоистых пластиков 3 3
РЖД - Российские железные дороги 1903 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 206 2
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 2
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 79 2
ВТБ Лизинг 68 2
Лента - Сеть розничной торговли 2080 1
Уралпак - ТД Урал ПАК 1 1
Mars Petcare - Pedigree, Whiskas, Royal Canin, Sheba 5 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Галамарт - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 13 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 851 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 457 1
GFG - Lamoda - Купишуз 164 1
Газпром нефть 618 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Востокцемент 12 1
Zentiva - Зентива Фарма 4 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
ЭКО-Культура АПХ - Агропромышленный холдинг 6 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 2
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
ФРИИ Акселератор 50 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 330 1
Правительство Республики Узбекистан - Министерство цифровых технологий Республики Узбекистан - Узбекское агентство связи и информации - УзАСИ - Узбекское агентство почты и телекоммуникаций 43 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 25
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21131 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50392 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30683 17
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2468 14
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65946 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13357 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15713 8
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12510 8
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями 2065 8
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4989 7
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 6
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10155 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19275 6
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1007 5
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1289 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6665 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5340 4
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4694 4
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5029 4
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1889 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4401 3
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2231 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 2
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 804 2
Self-Service portal - Web Self-Service - Веб-портал самообслуживания 330 2
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 365 2
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда 1183 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24449 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6931 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3156 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 2878 2
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10494 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 1
Корус Консалтинг - Авандок - СЭД Спутник - Спутник ECM 31 2
Корус Консалтинг - K-Team 25 2
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 444 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 477 1
1С:ERP Управление предприятием 550 1
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 378 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 556 1
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 168 1
1С:WMS Логистика. Управление складом 77 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1047 1
Deutsche Media Verlag - IndustryStock 1 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Сбер - ЮMoney - ЮKassa - Яндекс.Касса 178 1
SendPulse - СендПульс - сервис рассылок 7 1
Яндекс.Маркет 937 1
Бар-Бирюкова Мария 94 24
Семенов Александр 144 4
Лосев Евгений 6 4
Грудская Ирина 2 2
Галушкин Олег 182 1
Степанюк Михаил 68 1
Моносов Александр 18 1
Ломоносов Александр 23 1
Калинкин Роман 14 1
Безнасюк Дмитрий 2 1
Пискунов Константин 1 1
Болотов Виктор 5 1
Саватеев Вячеслав 1 1
Барзаковская Кристина 1 1
Жмурко Сергей 1 1
Проказова Наталья 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144186 23
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 3
Узбекистан - Республика 1726 3
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 3
Казахстан - Республика 5525 3
Европа 21767 1
Германия - Федеративная Республика 12681 1
Италия - Итальянская Республика 4352 1
Франция - Французская Республика 7845 1
Эстония - Эстонская Республика 747 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17364 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43154 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль 704 1
Россия - ДФО - Якутия - Анабарский улус - Анабар - Саскылах 18 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1226 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1441 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 697 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1176 21
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10939 13
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24078 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13485 9
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14314 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5346 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4810 4
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18450 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16299 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 3
Логистика сбытовая - Сбыт 2389 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5410 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5734 2
Business accelerator - Бизнес акселератор - startup accelerator - seed accelerator - "ускоритель" - социальный институт поддержки стартапов 503 2
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1433 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 2
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 252 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29013 2
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5517 2
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1979 2
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2252 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 2
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1544 2
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 654 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50998 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Черкизон - Черкизовский рынок 154 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1176 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8365 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47980 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
Доходность - ставка доходности - Rate of return 641 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2128 1
Рыночная капитализация - Market capitalization 520 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6397 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3197 3
Data Insight - Дейта Инсайт - Исследовательское агентство 116 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще