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DashaMail ДашаМэйл Письмо ООО сервис email-маркетинга

DashaMail - ДашаМэйл - Письмо ООО - сервис email-маркетинга

 DashaMail -  российский сервис email-маркетинга

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 1 дело, на cумму 0 ₽*

Судебные дела (1) на сумму 0 ₽*
в качестве ответчика (1) на сумму 0 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.11.2026 Исследование Smart Ranking: крупнейшие российские сервисы маркетинговых рассылок заработали 6,3 млрд рублей 1
05.09.2024 Платформа Sellty стала доступна для розничных компаний 1
28.06.2024 Сервис email-маркетинга DashaMail впервые выходит за рубеж, начав с рынка Белоруссии 1
06.06.2024 Сервис email-маркетинга DashaMail интегрировал в свою экосистему конструктор виджетов LeadPlan 1
29.11.2023 Взрывной скачок развития отметили на рынке email-сервисов 2

Публикаций - 5, упоминаний - 6

DashaMail и организации, системы, технологии, персоны:

Ecwid - Эквид 35 1
UniSender - Юнисендер СМАРТ 32 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5133 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1099 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13929 4
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence - TPRM - Third-Party Risk Management 2493 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4968 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1457 1
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 2150 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8834 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1692 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6168 1
CDP - Customer Data Platform - платформа клиентских данных - CDI - Customer Data Integration 134 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12449 1
B2C - Business-to-consumer - Business-to-Client - Бизнес для Потребителя 1290 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 27277 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18433 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55286 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36388 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9454 1
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4966 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6762 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5389 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24498 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 14191 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13887 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26684 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34200 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8470 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24960 1
Корус Консалтинг - Sellty 33 1
Rakuten Viber 672 1
DashaMail - LeadPlan 1 1
Рожкова Юлия 1 1
Кащеев Глеб 1 1
Тесля Юрий 1 1
Бар-Бирюкова Мария 107 1
Россия - РФ - Российская федерация 169543 4
Беларусь - Белоруссия 6391 1
Армения - Республика 2484 1
Казахстан - Республика 6159 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14895 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27827 2
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1145 1
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 2325 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 9349 1
AdTech - Lead - Лид - лидогенерация - Целевой лид - потенциальный клиент - CPL - Cost Per Lead - стоимость получения лида (контактов) потенциального клиента - CRM Lead Management - Системы управления лидами 412 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1716 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1679 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 712 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 1169 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1968 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4133 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6892 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54428 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3905 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6309 1
Инфляция 154 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12497 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3181 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 22195 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5710 1
Smart Ranking - Смарт Ридинг 45 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1483713, в очереди разбора - 722498.
Создано именных указателей - 203861.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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