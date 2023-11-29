Взрывной скачок развития отметили на рынке email-сервисов

Рынок сервисов email-маркетинга получил взрывной скачок развития в 2023 г., говорится в новом исследовании DashaMail.ru. По итогам года объем рынка прибавит 0,5 млрд и составит 3,8 млрд руб., что почти на 15% больше, чем в 2022 г. Об этом CNews сообщили представители DashaMail.

«Ранее мы не наблюдали таких темпов роста, а в 2022 г., наоборот, на фоне геополитической ситуации и перестройки рынка мы отмечали замедление. Однако текущий год показал взрывной скачок. Почти половину этого роста обеспечила инфляция на уровне 7–7,5%, но другая половина — это именно органический рост», — сказала генеральный директор сервиса DashaMail Юлия Рожкова. По ее мнению, скачок в развитии подтверждает актуальность email-рассылок в качестве рабочего инструмента среди маркетологов и других профессиональных групп.

В следующем году рынок email-маркетинга, согласно прогнозу DashaMail, также ожидает высокий темп роста — 10,1%. Объем составит 4,2 млрд руб., а затем темпы вернутся к прежним среднегодовым значениям (около 7,9%). К 2027 г. общая выручка достигнет 5,3 млрд руб., что на 40% больше, чем в 2023 г.

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В 2022 г. наибольшую долю на рынке email-маркетинга в России занимали компании FMCG (16%) и финансового сектора (14%) с объемами 530 млн и 480 млн руб. соответственно. Третье место у представителей индустрии медиа и развлечений (450 млн рублей и 13,5%). В меньшей степени email-сервисами пользовались компании из индустрии транспорта и логистики (9%), образования (8%) и туризма (7%).

В 2027 г., согласно прогнозу, картина изменится. Лидировать на рынке будут компании из индустрии медиа и развлечений и финансового сектора с ростом долей до 15% и объемом рынка 790 млн руб. у обоих. Компании сектора FMCG продолжат оставаться ключевыми клиентами для ESP- и CDP-платформ, но доля снизится до 14% с объемом 740 млн руб.