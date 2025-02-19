UniSender Software
Unisender — сервис email-рассылок, который объединяет на одной платформе различные инструменты для продвижения и продаж в интернете. Unisender позволяет повысить продажи и поддерживать связь с аудиторией с помощью автоматизации и оптимизации email-рассылок, а также SMS- и Viber-сообщений, собирать базу подписчиков, постить в социальных сетях и работать с транзакционными рассылками.
UniSender Software и организации, системы, технологии, персоны:
|Бар-Бирюкова Мария 96 2
|Гурская Ольга 13 1
|Мошкович Вадим 4 1
|Красносельский Алексей 1 1
|Платов Евгений 1 1
|Миллер Евгений 1 1
|Ермаков Антон 13 1
|Евдокимов Дмитрий 27 1
|Захаров Дмитрий 46 1
|Рябов Владимир 12 1
|Гусев Константин 6 1
|Трофимова Оксана 1 1
|Платонов Алексей 22 1
|Китаев Виталий 4 1
|Орлов Андрей 7 1
|Котик Сергей 7 1
|Неверов Михаил 4 1
|Абрашова Ярослава 1 1
|Коротов Павел 3 1
|Гоголидзе Марина 2 1
|Помирчий Сергей 3 1
|Хинштейн Александр 142 1
|Путин Владимир 3187 1
|Горелкин Антон 93 1
|Мунирова Альбина 1 1
|Миняев Александр 1 1
|Братцев Павел 1 1
|Сорокодумова Ольга 1 1
|Чаталян Ольга 1 1
|Михайлов Сергей 52 1
|Шлегель Максим 2 1
|Чесноков Антон 1 1
|Коломенский Антон 1 1
|Бахин Григорий 1 1
|Зеленько Игорь 11 1
|Глухов Егор 1 1
|PC Magazine - PCMag 90 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11254 1
|Ведомости 1019 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341643, в очереди разбора - 767322.
Создано именных указателей - 169013.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.