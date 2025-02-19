UniSender Software

Unisender — сервис email-рассылок, который объединяет на одной платформе различные инструменты для продвижения и продаж в интернете. Unisender позволяет повысить продажи и поддерживать связь с аудиторией с помощью автоматизации и оптимизации email-рассылок, а также SMS- и Viber-сообщений, собирать базу подписчиков, постить в социальных сетях и работать с транзакционными рассылками.