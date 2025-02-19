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UniSender Software

UniSender Software

Unisender —  сервис email-рассылок, который объединяет на одной платформе различные инструменты для продвижения и продаж в интернете. Unisender позволяет повысить продажи и поддерживать связь с аудиторией с помощью автоматизации и оптимизации email-рассылок, а также SMS- и Viber-сообщений, собирать базу подписчиков, постить в социальных сетях и работать с транзакционными рассылками. 

Обзор «Unisender» на Market.CNews

19.02.2025 Почти 40% предпринимателей пострадают от блокировки WhatsApp в России 1
11.10.2024 Рынок SaaS растет за счет СRM и аналитики маркетплейсов 1
30.09.2024 CleverData и Unisender сообщили о начале партнерства 2
05.09.2024 Платформа Sellty стала доступна для розничных компаний 1
28.08.2024 «ТМК Маркет» запустил B2B-портал совместно с веб-интегратором «Факт»  1
25.09.2023 Россияне не хотят прощаться с зарубежными почтовыми сервисами даже под страхом нарушения закона. Популярность Gmail зашкаливает 1
03.10.2022 Comindware предлагает за два дня автоматизировать маркетинг с помощью крупнейшего российского сервиса рассылок 1
19.09.2022 ИТ-инфраструктура ритейлеров в новой реальности 1
26.10.2020 Российско-германская внешнеторговая палата внедрила «KORUS CRM | Массовые рассылки» 1
13.11.2017 «Корус Консалтинг» автоматизировала работу с абитуриентами в школе «Летово» 1
22.03.2017 Платформа Amber включена в Единый реестр российского ПО 1
27.12.2016 «Планфикс» запустил звонки из канбана и интегрировался с новыми АТС 1
03.11.2016 «ПланФикс» теперь интегрируется с MailChimp и Unisender 1
25.08.2016 Платформа Amber интегрирована с сервисом доставки сообщений UniSender 1
21.05.2013 Выставка ecommerce-технологий ECOM Expo'13 стартует в среду в Москве 1
13.07.2012 «МойСклад» добавил новые возможности CRM и интеграцию с UniSender 1
16.03.2011 PayPro Global будет обрабатывать онлайн-платежи для UniSender 2
04.03.2011 Сервис «БонКупон.ру» оповещает пользователей о скидках с помощью UniSender 1

Публикаций - 18, упоминаний - 20

UniSender Software и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1224 3
Yandex - Яндекс 7415 2
1С-Битрикс - Bitrix 582 2
Google LLC 11823 2
Hawk House Integration - Хок Хаус Интегрэйшн - Эмбер - Amber 34 2
UIS - Unique Intelligent Services - CoMagic - Новосистем 17 2
МегаФон 8940 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 293 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 80 1
МойСклад - Логнекс 109 1
Сбер - InSales - Инсейлс 51 1
ЛайфТелеком - Телфин 217 1
Sape - биржа ссылок, SEO-сервис 13 1
Microsoft Corporation 24667 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 357 1
Comindware - Колловэар 157 1
НКК - ГКС - HeadPoint - ХэдПойнт 29 1
Московская Биржа - Forecsys - GoodsForecast Integrated Planning Platform - Гудфокаст 15 1
1С-Рарус 887 1
InfoVizion - InQlik 2 1
notAnotherOne - Технологическая Сингулярность - Speechmate - Девайсы Пятого Поколения 5 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 919 1
Telegram Group 2020 1
Apple Inc 12142 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3951 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
8263 1
Ecwid - Эквид 34 1
Радиан ТД 13 1
DashaMail - ДашаМэйл - Письмо ООО - сервис email-маркетинга 4 1
Ланит - Lansoft - Лансофт 49 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 66 1
Softline - Софтлайн 2844 1
MPSTATS - МПСТАТС 5 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1059 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 222 1
СКБ Контур - Moneyplace - Маниплейс 4 1
Почта России ПАО 2119 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 410 1
NanduQ - Qiwi 996 1
Русагро Группа Компаний 279 1
Рапида НКО - платежные система 145 1
СДЭК - CDEK - Служба доставки Экспресс-курьер - СДЭК Глобал 141 1
WikiMart - Викимарт 53 1
ПриватБанк - PrivatBank 197 1
SubscribePRO 1 1
Лента - Сеть розничной торговли 2091 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2383 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1033 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 463 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 79 1
Unsplash 821 1
PayPro Global 15 1
Shopping Live - Директ Трейд 9 1
Sloplast - Завод слоистых пластиков 3 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 664 1
GetCourse - Геткурс 5 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1355 1
Снежная Королева - СК Трейд 55 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 25 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11724 1
ТПП - Германии - Торгово-промышленная палата Германии - Ассоциация немецких торгово-промышленных палат - Association of German Chambers of Industry and Commerce - Российско-Германская внешнеторговая палата, ВТП 16 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3343 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 311 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30934 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12804 7
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12091 5
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19576 5
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Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4422 2
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1077 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7137 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10274 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10563 2
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2382 2
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Online Financial Solutions - ПланФикс - Planfix 9 2
Intuit MailChimp - Почтовый сервис 11 2
Google Android 14058 1
Apple iOS 7841 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 482 1
Microsoft Dynamics 365 134 1
Корус Консалтинг - Korus CRM 4 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
Телефонные Системы IP ATC Oktell 35 1
PayOnline - электронная платёжная система 58 1
Hawk House - Amber CRM 21 1
Корус Консалтинг - Korus Forecast 23 1
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НКК - ГКС - HeadPoint inONE - IoT-платформа 17 1
Microsoft Dynamics 1177 1
Т-Мобайл - Тинькофф Мобайл - Tinkoff Voicekit 8 1
Google Gmail 947 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 709 1
Apple ID - Система аутентификации 121 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5236 1
Microsoft Windows Live Hotmail 305 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 326 1
Тинькофф - ETNA 6 1
Amiro CMS 7 1
Корус Консалтинг - Korus Dadata - Дадата 25 1
SendPulse - СендПульс - сервис рассылок 7 1
Корус Консалтинг - Sellty 31 1
FreePik 1025 1
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Бар-Бирюкова Мария 96 2
Гурская Ольга 13 1
Мошкович Вадим 4 1
Красносельский Алексей 1 1
Платов Евгений 1 1
Миллер Евгений 1 1
Ермаков Антон 13 1
Евдокимов Дмитрий 27 1
Захаров Дмитрий 46 1
Рябов Владимир 12 1
Гусев Константин 6 1
Трофимова Оксана 1 1
Платонов Алексей 22 1
Китаев Виталий 4 1
Орлов Андрей 7 1
Котик Сергей 7 1
Неверов Михаил 4 1
Абрашова Ярослава 1 1
Коротов Павел 3 1
Гоголидзе Марина 2 1
Помирчий Сергей 3 1
Хинштейн Александр 142 1
Путин Владимир 3187 1
Горелкин Антон 93 1
Мунирова Альбина 1 1
Миняев Александр 1 1
Братцев Павел 1 1
Сорокодумова Ольга 1 1
Чаталян Ольга 1 1
Михайлов Сергей 52 1
Шлегель Максим 2 1
Чесноков Антон 1 1
Коломенский Антон 1 1
Бахин Григорий 1 1
Зеленько Игорь 11 1
Глухов Егор 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 145271 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52212 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43377 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13341 1
Сингапур - Республика 1855 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3532 1
Германия - Федеративная Республика 12705 1
Европа Северная - Скандинавия - Скандинавский регион 814 1
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29274 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2320 2
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6185 1
Образование в России 2215 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3184 1
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Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1626 1
Здравоохранение - Косметология - Cosmetology - косметика и парфюмерия - парфюмерно-косметическая продукция 908 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 603 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1448 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1550 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2835 1
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 302 1
PC Magazine - PCMag 90 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11254 1
Ведомости 1019 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8145 2
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 10 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1341643, в очереди разбора - 767322.
Создано именных указателей - 169013.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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