Получите все материалы CNews по ключевому слову
Ильин Иван
УПОМИНАНИЯ
|09.10.2025
|Каждый третий россиянин хранит важные данные только в почте — без копий и защиты 1
|28.07.2015
|«Контур.Бухгалтерия» выпустила мобильное приложение для Android 1
Ильин Иван и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391938, в очереди разбора - 733199.
Создано именных указателей - 184214.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.