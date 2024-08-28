«ТМК Маркет» запустил B2B-портал совместно с веб-интегратором «Факт»

Веб-интегратор «Факт» завершил проект по созданию и внедрению B2B-портала для компании «ТМК Маркет». Новый портал, который в будущем будет масштабирован до маркетплейса, предоставляет партнерам и клиентам компании расширенные возможности для взаимодействия и управления заказами. Об этом CNews сообщили представители компании «Факт».

Компания «ТМК Маркет», поставляющая на российский рынок крепеж и строительный инструмент, столкнулась с необходимостью создания своей онлайн-платформы для привлечения новых потребителей и улучшения обслуживания текущих клиентов. Было решено создать новый B2B-портал, который предложит клиентам полный набор продукции от множества поставщиков и облегчит процесс оформления заказов.

Проект включал в себя проектирование, разработку, доработку «1С», запуск в эксплуатацию и дальнейшую поддержку. Команда «Факт» разработала и запустила первый этап портала, проведя пять релизов, и постепенно расширяя функционал портала в соответствии с потребностями клиентов.

В новом B2B-портале есть такие основные функции, как регистрация и авторизация пользователей, управление каталогом товаров, корзина и оформление заказов, отслеживание складских остатков и статусов заказов, а также персональное ценообразование и личный кабинет. Внедрение личного кабинета позволило клиентам, как юридическим, так и физическим лицам, оформлять заказы, отслеживать их статусы и получать всю необходимую информацию.

Интеграция с системами «1С», Dadata, API-ФНС и Unisender позволила автоматизировать передачу данных, обновлять клиентскую базу в реальном времени, проверять юридические лица и отправлять SMS-уведомления. Это значительно снизило операционные нагрузки на back-офис компании «ТМК Маркет» и повысило общую эффективность работы.

Коммерческий директор веб-интегратора «Факт Сергей Михайлов: «Работа над порталом для «TMK Маркет» стала для нас интересным вызовом. Мы сосредоточились на создании гибкой и масштабируемой платформы, которая не только отвечает текущим требованиям, но и готова к будущему масштабированию в маркетплейс».

Генеральный директор «TMK Маркет» Антон Коломенский: «Новый B2B-портал — это важный шаг в развитии нашего бизнеса. Мы стремимся предоставить нашим клиентам лучший сервис и широкий выбор продукции, что помогает им достигать своих целей с минимальными усилиями. С командой веб-интегратора «Факт» у нас это получилось».

На данный момент на сайт загружено более 70 тыс. товаров, в день сайт посещают до 300 тыс. покупателей. Процесс оформления заказов упростился, что привело к увеличению прибыли за счет прироста новых поставщиков и клиентов. Улучшение пользовательского опыта способствовало росту лояльности клиентов и увеличению числа повторных покупок. Автоматизация бизнес-процессов позволила сотрудникам back-офиса сосредоточиться на привлечении новых клиентов, что дополнительно повысило эффективность работы компании.