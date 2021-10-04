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Михайлов Сергей


04.10.2021 Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную 1
23.09.2021 У основателя Chronopay требуют миллионы 2
06.04.2021 GetCourse выбрал G-Core Labs в качестве глобального провайдера CDN 3
12.01.2021 Как журналист-одиночка разрушил бизнес подпольных российских хостинг-провайдеров 1
22.12.2020 Исполнитель DDoS-атаки на «Аэрофлот»: это была месть одному из руководителей ФСБ. Видео 4
10.07.2020 Сотрудница ФСБ запрашивала в базах ведомства и раздавала данные сотовых абонентов 1
12.05.2020 Как российские спамеры делили мировой рынок подпольной фармацевтики 2
30.04.2020 Топ-менеджер Chronopay отсудил у компании миллионы, но банк заблокировал карточку, на которую их перевели 1
07.06.2019 «Черкизово» повысит эффективность бизнеса с помощью инновационных решений SAP 2
10.04.2019 Знаменитый хакер и экс-майор ФСБ получил шесть лет за госизмену 1
01.04.2019 Соратник осужденных экс-сотрудников ФСБ и «Касперского» получил семь лет тюрьмы за госизмену 1
26.02.2019 Экс-сотрудники ФСБ и «Касперского» получили 22 года и 14 лет тюрьмы за госизмену 2
20.02.2019 Экс-сотрудников ФСБ и «Касперского» хотят посадить на 20 лет за госизмену 2
09.07.2018 «Заморожены» счета Chronopay 1
25.06.2018 GPMD предложит рекламодателям таргетинги от «Билайн» 1
26.02.2018 ТАСС переходит на «МойОфис» 1
26.02.2018 ТАСС внедрит отечественное программное обеспечение «МойОфис» 2
13.02.2018 Российский офис SAP трудоустроил генерала ФСБ 1
13.10.2017 Экс-главного эксперта по киберпреступности в ФСБ осудили за взятку 1
06.07.2017 Лидер российских хакеров из «Шалтая-Болтая» получил срок 1
03.03.2017 Сотрудников ФСБ и «Касперского» следствию по госизмене выдал основатель ChronoPay 3
30.01.2017 Хакер, похищавший переписку высокопоставленных чиновников, арестован ФСБ 1
25.01.2017 «Лаборатория Касперского» открестилась от топ-менеджера, арестованного ФСБ 1
25.01.2017 Топ-менеджер «Касперского» арестован ФСБ 1
26.09.2016 Система SAP ERP запущена на 14 площадках торгового дома «Петелино» 1
11.12.2015 Расследование: Как владелец Chronopay спас русского хакера от NASA 3
16.11.2015 ТАСС выпустил приложение для iPhone и Apple Watch 1
18.11.2014 Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края автоматизировала услуги печати и копирования с помощью Xerox 1
04.09.2014 Состоялась торжественная церемония памятного гашения почтовой карточки с оригинальной маркой «Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)» 1
04.06.2014 МИЦ «НМКН» МВТУ им. Н.Э. Баумана и КНИТУ-КАИ обеспечат российских производителей безопасным ПО 1
31.07.2013 Владелец Chronopay получил 2,5 года тюрьмы за Ddos-атаку на "Аэрофлот" 1
11.07.2013 ФСБ раскрыла тайны следствия по Ddos-атаке «Аэрофлота» 3
06.03.2013 Путин объявил о создании фонда для интернет-стартапов на 6 млрд рублей 1
15.01.2013 Расследование: как владелец Chronopay пытался противостоять ФСБ 1
05.03.2012 Свыше 50% российских СМБ-компаний готовы перейти на «облака» в ближайшем будущем 1
29.11.2011 «Информационно-техническая компания» перешла на облачный сервис Microsoft Office 365 1
01.10.2010 В России откроется первый в мире памятник Linux. ФОТО 3

Публикаций - 37, упоминаний - 56

Михайлов Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Электронная платёжная система 140 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2773 6
I-Defence 4 4
Verisign 59 4
SAP SE 3228 3
Microsoft Corporation 11226 3
SAP CIS - САП СНГ 758 3
Webmoney 335 2
НСК - Наша Сервисная Компания 39 1
Spamhaus 15 1
Интеркорп 5 1
Синтерра - Synterra 573 1
Микротест 178 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6868 1
VK - Mail.ru Group 2490 1
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 1
Yandex - Яндекс 4106 1
NVision Group - Энвижн Груп 547 1
Merlion iRU - Деловой офис 67 1
АФК Система ПАО 999 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5376 1
ЭОС - Электронные офисные системы 993 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6501 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4707 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1918 1
Assist - Ассист 126 8
Аэрофлот 493 6
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1671 2
Volvo Cars 155 2
Главмед - Glavmed - медицинская компания 11 2
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 721 1
GPMD - Gazprom-Media Digital - ГПМ-Диджитал 30 1
Столото - Stoloto - Лотерейный супермаркет 22 1
Черкизово ГК 73 1
Альфа-Банк 1128 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
CyberPlat - КиберПлат 205 1
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 6 1
ВТБ24 583 1
Shri Kethlaji Traders 1 1
Газпром бурение 9 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1964 18
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 39 10
Мосгорсуд - Московский городской суд 293 5
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 415 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 154 4
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1348 3
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 423 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1722 2
Лефортовский районный суд города Москвы 5 2
ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 53 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1706 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 91 2
МВД РФ Управление К 38 2
Московский окружной Военный суд 1 1
Главная военная прокуратура Российской Федерации 11 1
Тушинский районный суд города Москвы 8 1
Хамовнический районный суд города Москвы 3 1
УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 22 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества 46 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 1
Верховный суд Российской Федерации 174 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 431 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5808 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 69 1
Администрация Президента РФ 271 1
Президент Российской Федерации 1443 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Арбитражный суд города Москвы 340 1
Демократическая политическая партия США 38 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1269 8
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 5
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2258 2
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 2
Big Data - Большие данные 1136 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2060 1
PCI DSS - Payment Card Industry Data Security Standard - Стандарт безопасности данных индустрии платёжных карт 534 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3023 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2909 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1156 1
3D-игры - Трёхмерная компьютерная игра - 3-dimensional 57 1
Microsoft Windows 10 6691 3
Crutop 8 2
Новые облачные технологии - МойОфис 311 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 2
Новые облачные технологии - XO_Fonts - свободный набор шрифтов 4 2
Fethard Finance - платежная система для веб-мастеров 4 2
Rx-Promotion 9 2
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
Google QuickOffice 38 1
Cialis - Сиалис - Средство лечения эректильной дисфункции 2 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 8 1
Spamdot.biz 4 1
Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый процессор 20 1
Microsoft Windows Live Hotmail 98 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 38 1
Apple macOS X 909 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 448 1
Google YouTube - Видеохостинг 1742 1
Apple iPhone - Серия смартфонов 5149 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
Tizen OS - Linux 215 1
СПАРК-Интерфакс 104 1
Apple macOS 935 1
Linux OS 4288 1
Apple iOS 5742 1
Google Android 10752 1
Врублевский Павел 75 9
Докучаев Дмитрий 14 7
Стоянов Руслан 30 6
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 5
Фомченков Георгий 9 5
Артимович Игорь 20 4
Пермяков Максим 22 3
Артимович Дмитрий 19 3
Жаров Александр 165 2
Дворкович Аркадий 169 2
Комиссаров Дмитрий 157 2
Медведев Дмитрий 1434 2
Рубацкий Александр 1 1
Ступин Дмитрий 2 1
Нечовод Дмитрий 2 1
Кривенко Виталий 15 1
Гусев Игорь 8 1
Скороходов Сергей 1 1
Сушкевич Антон 56 1
Голенков Руслан 1 1
Вишневский Игорь 2 1
Окулева Мария 1 1
Ralsky Alan - Ральски Алан 1 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Левашов Петр 2 1
Мальцев Станислав 4 1
Ельцин Борис Николаевич 27 1
Кистень Алексей 1 1
Зверева Татьяна 9 1
Петунин Алексей 58 1
Held George - Хелд Джордж 38 1
Иванов Сергей 175 1
Кисляков Евгений 83 1
Коренков Сергей 10 1
Сергеев Дмитрий 53 1
Hendel Thomas - Хендель Томас 12 1
Логинов Александр 34 1
Warnig Matthias - Варниг Маттиас 10 1
Чеглаков Андрей 40 1
Скорик Владимир 2 1
Россия - Российская федерация - РФ 57828 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14257 14
Украина 3417 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17531 5
Канада - Нью-Денвер 4 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7268 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5789 3
Индия - Республика 2184 3
Канада 1321 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5697 2
Россия - Калининградская область - Гусев 56 2
США - Иллинойс 76 2
США - Аризона 97 2
Азия - Азиатский регион 1532 2
Америка 467 2
Казахстан - Республика 2661 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1626 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3994 1
Россия - Кашира 9 1
Европа 3798 1
Восточная Европа 1698 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2482 1
Беларусь - Белоруссия 2104 1
Япония 2827 1
Россия - Иннополис 292 1
Южная Африка 159 1
Таиланд - Королевство 366 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Россия - Рязанская область 315 1
Испания - Королевство 1262 1
Черкизон - Черкизовский рынок 61 1
Бразилия - Федеративная Республика 1132 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1140 1
Специальный административный район Гонконг 557 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 837 10
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1441 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 130 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 282 1
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 1
Коммерсантъ - Издательский дом 481 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2281 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 362 1
РИА Новости 654 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Rambler News Services - RNS - Информационное агентство 46 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Исследовательская компания 73 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 31 1
Высшая школа КГБ СССР 2 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771216, в очереди разбора - 674898.
Создано именных указателей - 46354.
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