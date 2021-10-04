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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Михайлов Сергей
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Публикаций - 37, упоминаний - 56
Михайлов Сергей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Демократическая политическая партия США 38 2
|Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 18 1
|Врублевский Павел 75 9
|Докучаев Дмитрий 14 7
|Стоянов Руслан 30 6
|Krebs Brian - Кребс Брайан 45 5
|Фомченков Георгий 9 5
|Артимович Игорь 20 4
|Пермяков Максим 22 3
|Артимович Дмитрий 19 3
|Жаров Александр 165 2
|Дворкович Аркадий 169 2
|Комиссаров Дмитрий 157 2
|Медведев Дмитрий 1434 2
|Рубацкий Александр 1 1
|Ступин Дмитрий 2 1
|Нечовод Дмитрий 2 1
|Кривенко Виталий 15 1
|Гусев Игорь 8 1
|Скороходов Сергей 1 1
|Сушкевич Антон 56 1
|Голенков Руслан 1 1
|Вишневский Игорь 2 1
|Окулева Мария 1 1
|Ralsky Alan - Ральски Алан 1 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
|Левашов Петр 2 1
|Мальцев Станислав 4 1
|Ельцин Борис Николаевич 27 1
|Кистень Алексей 1 1
|Зверева Татьяна 9 1
|Петунин Алексей 58 1
|Held George - Хелд Джордж 38 1
|Иванов Сергей 175 1
|Кисляков Евгений 83 1
|Коренков Сергей 10 1
|Сергеев Дмитрий 53 1
|Hendel Thomas - Хендель Томас 12 1
|Логинов Александр 34 1
|Warnig Matthias - Варниг Маттиас 10 1
|Чеглаков Андрей 40 1
|Скорик Владимир 2 1
|CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 31 1
|Высшая школа КГБ СССР 2 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771216, в очереди разбора - 674898.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771216, в очереди разбора - 674898.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru