Индексная книга (каталог) CNews*
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Михайлов Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 58, упоминаний - 66
Михайлов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Врублевский Павел 105 22
|Докучаев Дмитрий 20 18
|Стоянов Руслан 37 18
|Артимович Игорь 31 12
|Артимович Дмитрий 45 11
|Пермяков Максим 31 11
|Артимовичи (братья) 23 11
|Фомченков Георгий 9 8
|Гусев Игорь 19 7
|Krebs Brian - Кребс Брайан 60 7
|Нечовод Дмитрий 5 4
|Дадинский Сергей 11 4
|Путин Владимир 3454 4
|Сачков Илья 126 4
|Фомченков Григорий 3 3
|Заколупина Марина 8 3
|Zenz Kimberly - Зенц Кимберли 3 3
|Волков Дмитрий 69 2
|Герасимов Андрей 25 2
|Жиленков Михаил 3 2
|Аникеев Владимир 3 2
|Ступин Дмитрий 5 2
|Скороходов Сергей 2 2
|Медведев Дмитрий 1665 2
|Тимакова Наталья 18 2
|Вишневский Игорь 3 2
|Окулева Мария 2 2
|Мальцев Станислав 6 2
|Ельцин Борис. 99 2
|Морозов Евгений 18 2
|Ковыршин Алексей 13 2
|Лунина Наталья 8 2
|Олевский Сергей 12 2
|Кабаенков Юрий 5 2
|Мишустин Михаил 787 2
|Жаров Александр 183 2
|Комиссаров Дмитрий 248 2
|Дворкович Аркадий 216 2
|Иванов Сергей 405 2
|Голикова Татьяна 57 2
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.