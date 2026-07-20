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Индексная книга (каталог) CNews*
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Михайлов Сергей

СОБЫТИЯ


20.07.2026 Sitronics Group: 48% сотрудников переходят по ссылкам в подозрительных письмах 1
28.11.2025 От анализа успеваемости до индивидуального учебного плана: как искусственный интеллект проникает во все процессы образования 1
10.11.2025 Осужденный российский хакер сломал систему: Ему собираются вернуть роскошную квартиру в центре Москвы 1
28.10.2025 Создателя Chronopay посадили на 10 лет 1
14.05.2025 GetCourse: более половины россиян готовы выделить на онлайн-курсы до 50 тыс. рублей 1
05.03.2025 Российские онлайн-школы смогут получить «Знак качества», подтверждающий их надежность 1
20.12.2024 Выручка топ-10 крупнейших игроков рынка EdTech в 2023 г. достигла ₽11,5 млрд 1
11.10.2024 Российский рынок SaaS за год вырос почти в полтора раза 1
28.08.2024 «ТМК Маркет» запустил B2B-портал совместно с веб-интегратором «Факт»  1
21.08.2024 Верховный суд не помог: Основателя Grouр-IB оставили отбывать срок 14 лет колонии по делу о государственной измене 1
16.08.2024 Веб-интегратор «Факт» запустил корпоративный портал для ММК 1
01.08.2024 Автоматизация бизнес-процессов в АО «Адмиралтейские верфи» 1
03.05.2024 Студенты СПбГАСУ будут учиться моделированию на цифровой платформе RITM³ компании Simetra 1
05.09.2023 Российский производитель обеспечил круглосуточным видеонаблюдением детские площадки в Пермском крае 1
14.06.2023 Российский разработчик с площадкой в Перми запустил производство IP-камер со встроенным отечественным ПО 1
16.01.2023 Сергей Михайлов, Гардиум: Мы снизили совокупные затраты на ИТ-инфраструктуру в 2-3 раза благодаря миграции в облако Selectel 1
24.10.2022 Атаковавшему «Аэрофлот» хакеру не вернули миллионы, изъятые из-за копеечных «шалостей» коллеги 1
30.08.2022 Распадская угольная компания внедрила в систему безопасности видеосервер на российском процессоре 1
05.08.2022 Как DDoS-атаки «Аэрофлота» привели к войне спецслужб 1
12.07.2022 Российские банки переходят на CIPS, китайский аналог SWIFT 1
10.03.2022 Арестован основатель Chronopay Павел Врублевский 1
04.10.2021 Bloomberg: Основателя Group-IB арестовали за желание превратить компанию из российской в международную 1
23.09.2021 У основателя Chronopay требуют миллионы 1
06.04.2021 GetCourse выбрал G-Core Labs в качестве глобального провайдера CDN 1
12.01.2021 Как журналист-одиночка разрушил бизнес подпольных российских хостинг-провайдеров 2
22.12.2020 Исполнитель DDoS-атаки на «Аэрофлот»: это была месть одному из руководителей ФСБ. Видео 4
10.07.2020 Сотрудница ФСБ запрашивала в базах ведомства и раздавала данные сотовых абонентов 1
12.05.2020 Как российские спамеры делили мировой рынок подпольной фармацевтики 1
30.04.2020 Топ-менеджер Chronopay отсудил у компании миллионы, но банк заблокировал карточку, на которую их перевели 1
07.06.2019 «Черкизово» повысит эффективность бизнеса с помощью инновационных решений SAP 1
10.04.2019 Знаменитый хакер и экс-майор ФСБ получил шесть лет за госизмену 1
01.04.2019 Соратник осужденных экс-сотрудников ФСБ и «Касперского» получил семь лет тюрьмы за госизмену 1
26.02.2019 Экс-сотрудники ФСБ и «Касперского» получили 22 года и 14 лет тюрьмы за госизмену 2
20.02.2019 Экс-сотрудников ФСБ и «Касперского» хотят посадить на 20 лет за госизмену 2
09.07.2018 «Заморожены» счета Chronopay 1
25.06.2018 GPMD предложит рекламодателям таргетинги от «Билайн» 1
26.02.2018 ТАСС переходит на «МойОфис» 1
26.02.2018 ТАСС внедрит отечественное программное обеспечение «МойОфис» 1
13.02.2018 Российский офис SAP трудоустроил генерала ФСБ 1
13.10.2017 Экс-главного эксперта по киберпреступности в ФСБ осудили за взятку 1

Публикаций - 58, упоминаний - 66

Михайлов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Chronopay - Хронопэй - Хронопей Сервисез - Хронопей Восток - электронная платёжная система 185 22
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 20
Verisign 362 8
GetCourse - Геткурс 26 6
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 6
Webmoney - Вебмани.Ру 547 6
I-Defence 4 4
SAP SE 5601 4
Microsoft Corporation 25775 4
АйТек ПРО 5 3
ВИПАКС - VIPAKS 7 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Meta Platforms - Facebook 4621 3
SAP CIS - САП СНГ 868 3
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 634 2
NexTouch - НэксТач - Некс-Т 44 2
Spamhaus 40 2
Шалтай-Болтай - Анонимный интернационал - Хакерская группировка 14 2
Ростелеком 10948 2
Softline - Софтлайн 3743 2
9594 2
Новые облачные технологии (НОТ) 485 2
Telegram Group 2940 2
1С-Битрикс - Bitrix 675 2
iSpring Solutions - Академия Айспринг - Институт iSpring 99 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 1
AOL Inc - America Online 1883 1
Тензор 173 1
1С - Smartway Travel Group - Смартвэй 17 1
Мотив - Екатеринбург-2000 - Екатеринбургская сотовая связь 305 1
Микротест 284 1
Modum Lab - Модум Лаб 9 1
Conteq - Контек ГК - Контек-Софт - Контек-Сервис 20 1
Ростелеком - НКС - Национальные кабельные сети 112 1
Google LLC 12688 1
Akamai Technologies - Akamai Systems - Limelight Networks 173 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
Интеркорп 5 1
Форт Диалог - Fort Dialogue 15 1
Tiscali 60 1
Assist - Ассист 218 20
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 19
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
Газпром ПАО 1493 3
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 25 2
Сибур Холдинг - Сибур Химпром 25 2
Роскосмос - Энергомаш Протон-ПМ - Протон – Пермские моторы 26 2
ВСМПО-АВИСМА - Березниковский титано-магниевый комбинат, БТМК - АВИСМА-Машиностроитель - АВИСМА-Спецремонт - АВИСМА-МетрАТек - Аналитик-А 48 2
Альфа-Банк 1979 2
Volvo Cars 262 2
Уралхим - Уралкалий ПАО 113 2
Роснефть НК - нефтяная компания 562 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 2
Yves Rocher - Ив Роше 35 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 59 1
Shri Kethlaji Traders 1 1
Газпром бурение 62 1
Газпром Инвест - Газпром инвестхолдинг 26 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Распадская угольная компания 15 1
ТелеМед - Школа здоровья 8 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 1
Солидарность 0 1
Volvo Swed-Mobil - Вольво Свид-Мобиль 4 1
ICBC - Industrial and Commercial Bank of China - Международный коммерческий банк Китая - Промышленно - коммерческий банк Китая - Торгово-промышленный банк Китая - АйСиБиСи банк 13 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Солидарность КБ - Солидарность АПБ - Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций 18 1
Платина КБ 30 1
101Hotels.com 456 1
Гардиум - Патентно-адвокатское бюро 3 1
ОСК - Адмиралтейские верфи 28 1
ВФВ - Всероссийская федерация волейбола 6 1
Фонкор - Фонбет - Fonbet - Букмекерская контора 9 1
Петелино ТД 3 1
СтройПроектСервис 2 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 29
ФСБ РФ ЦИБ - Центр информационной безопасности Федеральной службы безопасности - Центр защиты информации и специальной связи 82 29
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 15
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 10
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 9
Судебная власть - Judicial power 2500 8
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 8
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 7
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 6
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 215 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 4
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 4
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 38 2
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 2
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 2
Евросоюз - Совет Европы 107 2
Генпрокуратура РФ - Военная прокуратура Российской Федерации - СКР РФ ГВСУ - Главное военное следственное управление Следственного комитета РФ 47 2
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 2
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 2
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 1
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - УДП РФ 202 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 73 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 1
Демократическая политическая партия США 122 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
ФАИР НП - Федерация правообладателей по коллективному управлению авторскими правами при использовании произведений в интерактивном режиме 15 1
РФБ - Российская федерация баскетбола 4 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 26
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 21
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Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 12
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 9
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Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 7
Бот - Bot - Программа, выполняющая автоматически / по расписанию действия через интерфейсы, предназначенные для людей 2785 7
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 6
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 6
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 6
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 5
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 5
Электронный билет - e-ticket 176 5
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2281 5
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1561 4
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 4
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 4
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 4
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 4
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Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7921 4
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2223 3
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 3
CD-ROM drives - Compact Disc Read-Only Memory - оптический привод - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 2083 3
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1773 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 3
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 3
Crutop 11 7
Rx-Promotion 12 6
Fethard Finance - платежная система для веб-мастеров 7 4
SpamDot 11 4
Linux OS 11533 4
Spamit 14 3
Microsoft Windows 16882 3
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 3
Google - Gmail 1021 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 3
Microsoft Windows 2000 8678 2
Новые облачные технологии - XO_Fonts - свободный набор шрифтов 15 2
Porsche Cayenne - Кроссовер 16 2
EvaPharmacy Pharmacy Affilate Programm 3 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Conficker Working Group - Conficker - Downup, Downadup, Kido - компьютерный червь 132 2
Новые облачные технологии - МойОфис 958 2
i-Free CardsMobile - Кошелёк Pay 644 2
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 2
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 2
Microsoft Office 365 1042 2
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 1
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 201 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 1
ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 31 1
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 191 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 1
Новые облачные технологии - МойОфис Профессиональный 67 1
Новые облачные технологии - МойОфис Почта Mailion - МойОфис Почта Мейлион 153 1
Microsoft Access 61 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
ФИР - Федресурс - Федеральный информационные ресурс - ЕФРСФДЮЛ - Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, ИП и иных субъектов экономической деятельности 39 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 55 1
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 1
Арсеналъ - Лексикон Верба - Вычислительный центр Академии наук СССР - Лексикон - текстовый редактор 50 1
Moodle LMS - система управления курсами 36 1
Cialis - Сиалис - Средство лечения эректильной дисфункции 3 1
Google QuickOffice 53 1
Xerox WC - Xerox WorkCentre - серия МФУ 99 1
ММК Информсервис - АТАЧ - система управления бизнес-процессами электронного документооборота и корпоративным контентом 15 1
Врублевский Павел 105 22
Докучаев Дмитрий 20 18
Стоянов Руслан 37 18
Артимович Игорь 31 12
Артимович Дмитрий 45 11
Пермяков Максим 31 11
Артимовичи (братья) 23 11
Фомченков Георгий 9 8
Гусев Игорь 19 7
Krebs Brian - Кребс Брайан 60 7
Нечовод Дмитрий 5 4
Дадинский Сергей 11 4
Путин Владимир 3454 4
Сачков Илья 126 4
Фомченков Григорий 3 3
Заколупина Марина 8 3
Zenz Kimberly - Зенц Кимберли 3 3
Волков Дмитрий 69 2
Герасимов Андрей 25 2
Жиленков Михаил 3 2
Аникеев Владимир 3 2
Ступин Дмитрий 5 2
Скороходов Сергей 2 2
Медведев Дмитрий 1665 2
Тимакова Наталья 18 2
Вишневский Игорь 3 2
Окулева Мария 2 2
Мальцев Станислав 6 2
Ельцин Борис. 99 2
Морозов Евгений 18 2
Ковыршин Алексей 13 2
Лунина Наталья 8 2
Олевский Сергей 12 2
Кабаенков Юрий 5 2
Мишустин Михаил 787 2
Жаров Александр 183 2
Комиссаров Дмитрий 248 2
Дворкович Аркадий 216 2
Иванов Сергей 405 2
Голикова Татьяна 57 2
Россия - РФ - Российская федерация 166166 48
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 13
Украина 7928 7
Азия - Азиатский регион 5920 6
Россия - СЗФО - Калининградская область - Гусевский район - Гусев 152 5
Канада 5081 5
Канада - Нью-Денвер 4 4
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