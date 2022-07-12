Российские банки переходят на CIPS, китайский аналог SWIFT

Банки России один за другим подключаются к национальной китайской системе банковских переводов CIPS, которая расшифровывается как Cross-border Interbank Payment System. С ее помощью банки могут проводить платежи в юанях напрямую. В то же время эксперты отмечают, что полностью заменить SWIFT китайцы не в силах, да еще и могут отказаться работать с россиянами, опасаясь американских санкций.

Кто уже перешел на CIPS

Интеграцию с китайским аналогом SWIFT, системой CIPS начали Росбанк, Газпромбанк и Альфа-банк, пишут «Ведомости» со ссылкой на свои источники и представителей финансовых организаций. Росбанк планирует полноценное подключение в III квартале 2022 г., Газпромбанк работает над подключением в качестве прямого участника и уже взаимодействует с системой.

Присоединились к системе еще 23 российских банка – ВТБ «ФК Открытие», Московский кредитный банк (МКБ), Азиатско-Тихоокеанский банк, Транскапиталбанк, банк «Солидарность», «Ак барс», «Абсолют банк» и банк «Санкт-Петербург» (БСПБ). Причем интеграцию с платежной системой КНР некоторые финансовые организации начали загодя – например, ВТБ сделал это в начале 2015 г., «ФК Открытие» – в 2016 г.

Совсем недавно «дружить» с китайской системой начали БСПБ и «Абсолют банк». Второй провел интеграцию 2 июня 2022 г. через свой банк-корреспондент для расчетов в юанях «Айсибиси банк».

Результаты сотрудничества

В «Абсолют-банке» за последние три-четыре месяца число операций в юанях подросло, на что повлияло подключение к CIPS, сообщил «Ведомостям» директор инвестиционно-торгового департамента «Абсолют банка» Сергей Михайлов. Ускоряется обработка платежей в юанях банками-корреспондентами, снижается комплаенс-нагрузка, сокращаются комиссионные издержки. Клиенты банка используют CIPS для внешнеэкономической деятельности и расчетов в китайской валюте.

Представитель банка «Солидарность» рассказал, что организация участвует в CIPS с 2019 г. – и объем расчетов в национальных валютах показывает уверенный рост по состоянию на II квартал 2022 г.. Среди преимуществ подключения – доступ ко всем китайским банкам, работающим в CIPS, недорогая стоимость использования системы и высокая скорость расчетов.

Летом 2021 г. о возможности интеграции CIPS с СПФС (Система передачи финансовых сообщений), которую создал Центробанк, сообщила первый зампред ЦБ Ольга Скоробогатова. Она утверждала, что есть техническая возможность объединить через шлюз СПФС и китайскую систему банковских переводов. Однако объединения до сих пор не произошло.

Если CIPS интегрировать с СПФС и с другими национальными аналогами других стран, такая «паутина» была бы интересна и могла противостоять SWIFT, от которой отрезали санкционные банки – такое мнение «Ведомостям» высказала председатель правления Национального платежного совета Алма Обаева.

CIPS – система Народного банка Китая

Система трансграничных межбанковских платежей CIPS была запущена в КНР в 2015 г. и получила авторизацию Народного банка Китая. Штаб-квартира CIPS находится в Шанхае. Платформа специализируется на трансграничном клиринге платежей в юанях, миссия организации – развивать глобальное использование китайской валюты.

Штаб-квартира CIPS базируется в Шанхае

Участники CIPS делятся на прямых и косвенных. Прямые открывают учетную запись в CIPS, напрямую отправляют и получают сообщения через систему. Непрямые имеют косвенный доступ к услугам через прямых участников. Первые открывают счета в CIPS, вторые – через банки-корреспонденты. Сергей Михайлов отмечает, что статус прямого участника присваивается только резидентам КНР и их «дочкам».

На официальном сайте компании пишут, что в июне 2022 г. в CIPS насчитывался 1341 участник, из которых 76 являются прямыми и 1265 – косвенными. Среди непрямых участников 965 участников – из Азии, 185 – из Европы, остальные – из Африки, Северной Америки, Океании и Южной Америки. В июне 2022 г. CIPS ежедневно проводит по 17 тыс. 325 транзакций в день на 319,89 млрд юаней. Годовой объем бизнес CIPS составляет $79,6 трлн.

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Financial Times также писала, что Поднебесная с помощью CIPS собиралась защититься от американских спецслужб, которые имели доступ к международной системе передачи финансовых сообщений SWIFT.

Не аналог SWIFT

CIPS часто называют аналогом SWIFT, однако китайская система предназначена для расчетов в юанях. SWIFT же только помогает банкам из разных стран передавать друг другу сообщения для проведения транзакций. Эксперт в сфере финансовых технологий и электронных платежей Александр Воскобойников в беседе с CNews объяснил, что сравнивать эти две системы не совсем корректно – одна фактически государственная, вторая – нет.

«Одна просто передает сообщения, вторая действительно оперирует деньгами, – отметил Воскобойников. – Скорее CIPS надо сравнивать с американским CHIPS, который используется для клиринга расчетов с американскими компаниями. Разница в объемах между ними – в несколько порядков, но CIPS очень быстро растет».

Эксперт подчеркнул, что китайский рынок по-настоящему огромен, к примеру, в топ-10 мировых производителей электроавтомобилей после Tesla входят китайские бренды, работающие исключительно внутри Китая.



С помощью CIPS КНР собиралась защититься от американских спецслужб с доступом к SWIFT

«Объем китайского рынка позволяет развивать внутренние платежные решения бесконечно долго – так что вряд ли интеграция российских банков в китайскую платежную систему приоритетна для Китая, – уверен Воскобойников. – Кроме того, с Китаем довольно сложно работать – многие отмечают, что это какая-то параллельная вселенная: платежки на иероглифах, которые невозможно прочитать – один из примеров».

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В то же время, как Гонконг в свое время стал хабом для стыковки цивилизаций, CIPS способен «подружить» две финансовые системы – западную и китайскую.

«Курс на юань как на мировую резервную валюту и интеграция с долларовыми платежными системами для Китая сейчас – более приоритетные направления, нежели работа с банками России, которые угодили в санкционный список американцев, – отметил эксперт. – Поэтому работа с Китаем через CIPS имеет смысл, однако транзит денег в европейские и американские банки для обхода санкций вряд ли будет возможен. Китаю это не нужно».

В «Абсолют банке» также считают, что CIPS не сможет стать полноценной альтернативой SWIFT, так как в ней несопоставимое количество подключенных участников, отсутствует массовое подключение и нет прямого участия иностранных финансовых институтов, в частности, российских. Обаевауверена, что на фоне военной спецоперации на Украине CIPS может не захотеть более плотно сотрудничать с Россией из-за риска вторичных санкций США.