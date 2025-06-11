ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России

Система передачи финансовых сообщений Банка России - аналог системы международных расчетов SWIFT - представляет собой альтернативный канал передачи электронных сообщений по финансовым операциям и гарантирует бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри страны, так и за ее пределами.

Банк России запустил в тестовом режиме СПФС в 2014 году, система может передавать данные в формате SWIFT, однако не зависит от его каналов. В 2017 году СПФС заработала в полном объеме, осуществляя передачу сообщений о транзакциях в любых валютах. Первоначально она была предназначена только для внутрироссийских пользователей, но к апрелю 2021 года к ней подключились более 20 белорусских банков, армянский Аршидбанк и киргизский Банк Азии. Также доступ к ней имеют дочерние структуры крупных российских банков в Германии и Швейцарии, ведутся переговоры о расчетах по СПФС с Китаем.

Банки с 1 октября 2023 года не смогут использовать SWIFT для передачи финансовой информации при переводах средств на территории России, они будут обязаны использовать только российские сервисы и отечественную финансовую инфраструктуру.

Согласно требованию ЦБ, банки должны передавать информацию о переводах внутри страны только через Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), а также через собственные банковские системы или сервисы сторонних российских компаний, обеспечивающих передачу и хранение информации по финансовым сообщениям только на территории РФ.





