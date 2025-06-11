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ЦФ РФ СПФС Система передачи финансовых сообщений Банка России

ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России

Система передачи финансовых сообщений Банка России - аналог системы международных расчетов SWIFT - представляет собой альтернативный канал передачи электронных сообщений по финансовым операциям и гарантирует бесперебойность передачи финансовых сообщений как внутри страны, так и за ее пределами.

Банк России запустил в тестовом режиме СПФС в 2014 году, система может передавать данные в формате SWIFT, однако не зависит от его каналов. В 2017 году СПФС заработала в полном объеме, осуществляя передачу сообщений о транзакциях в любых валютах. Первоначально она была предназначена только для внутрироссийских пользователей, но к апрелю 2021 года к ней подключились более 20 белорусских банков, армянский Аршидбанк и киргизский Банк Азии. Также доступ к ней имеют дочерние структуры крупных российских банков в Германии и Швейцарии, ведутся переговоры о расчетах по СПФС с Китаем.

Банки с 1 октября 2023 года не смогут использовать SWIFT для передачи финансовой информации при переводах средств на территории России, они будут обязаны использовать только российские сервисы и отечественную финансовую инфраструктуру.

Согласно требованию ЦБ, банки должны передавать информацию о переводах внутри страны только через Систему передачи финансовых сообщений (СПФС), а также через собственные банковские системы или сервисы сторонних российских компаний, обеспечивающих передачу и хранение информации по финансовым сообщениям только на территории РФ.
 
 
 

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Публикаций - 27, упоминаний - 36

ЦФ РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6763 6
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 662 4
Ростелеком 9957 4
8511 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13296 3
IBM - International Business Machines Corp 9476 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 462 3
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 807 2
Quorum - Кворум - 128 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 728 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2191 2
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 466 2
Эвотор - Evotor 195 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 212 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3252 1
Ростех - РТ-Информ 141 1
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 345 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 161 1
Рексофт - Reksoft 424 1
SAP SE 5339 1
ГЛОНАСС АО 206 1
Microsoft Corporation 24877 1
Broadcom - VMware 2409 1
Softwell - СофтВел 24 1
Neogenda 1 1
ГЛОНАСС АО - Айкон Софт - Icon Soft 6 1
Kaiten - Кайтен Софтвер 15 1
Flant - Флант 116 1
TerraLink - ТерраЛинк 287 1
Oracle Siebel Systems 512 1
Salesforce 435 1
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 265 1
Apple Inc 12290 1
Yandex - Яндекс 7789 1
MIND Software 27 1
Accenture plc 686 1
Крок - Croc 1785 1
KPMG 259 1
EY - Ernst & Young Global 373 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 680 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2892 8
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7642 7
Альфа-Банк 1800 5
МКБ - Московский кредитный банк 582 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1696 3
Абсолют Банк 235 3
ГПБ - Газпромбанк 1110 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 481 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 945 2
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 200 2
ВТБ - Почта Банк 473 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 335 2
ПСБ - Промсвязьбанк 873 2
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 934 2
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 219 2
Совкомбанк ПАО 262 2
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо - Комкор Банк 6 1
Visa International 1953 1
Ак Барс Банк 273 1
Raiffeisen Group - Raiffeisen Bank International - Raiffeisen Zentralbank Oesterreich - Raiffeisen Bank Austria 93 1
Tesla Motors 409 1
ТКБ - ТрансКапиталБанк 87 1
БСПБ - Банк Санкт-Петербург 180 1
Солидарность КБ - Солидарность АПБ - Банк профсоюзной солидарности и социальных инвестиций 15 1
Петропавловск Финанс - АТБ - Азиатско-Тихоокеанский Банк 53 1
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 38 1
НСПК - Национальная система платежных карт 838 1
РВК - Российская венчурная компания 551 1
Почта России ПАО 2167 1
Сбер - Еаптека 33 1
Kept - Knowledge Performance Excellence and Technology - Кэпт - Кэпт Налоги и Консультирование - ранее КПМГ - KPMG Russia 122 1
Дамате - Damate - ТМФ, Тюменские молочные фермы 38 1
ICBC - Industrial and Commercial Bank of China - Международный коммерческий банк Китая - Промышленно - коммерческий банк Китая - Торгово-промышленный банк Китая - АйСиБиСи банк 13 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 522 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 1
Фора Банк 60 1
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12107 6
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