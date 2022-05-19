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«Абсолют банк» подключился к системе Sber Finline

«Абсолют банк» подключился к системе дистанционного банковского обслуживания клиентов - финансовых институтов Sber Finline. Данный канал позволит банку наладить альтернативную прямую коммуникацию по обмену платежными и неплатежными документами со Сбербанком. Ключевое преимущество использования Sber Finline заключается в надежности и безопасности - система является собственной разработкой Сбербанка, в которой защита информации обеспечивается сертифицированными технологическими решениями. Кроме того, за счет прямого обмена платежными инструментами сокращается срок проведения платежей.

«Абсолют банк» расширяет каналы и инструменты взаимодействия с участниками рынка с целью повышения качества, скорости и безопасности расчетов. В настоящее время банк является участником международной межбанковской системы SWIFT, а также системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России.

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