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Бутов Максим
УПОМИНАНИЯ
|02.06.2025
|«ТерраЛинк» и «Диасофт» подписали меморандум о партнерстве 1
|18.04.2023
|Как расставить приоритеты при миграции на отечественное ПО 2
|28.03.2023
|Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
Бутов Максим и организации, системы, технологии, персоны:
|ГЛОНАСС АО - Айкон Софт - Icon Soft 6 2
|Kaiten - Кайтен Софтвер 14 2
|1С 8490 2
|TerraLink - ТерраЛинк 286 2
|IVA Technologies - ИВА - ИВКС 258 2
|Терн ГК - Tern Group 77 2
|MIND Software 24 2
|Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 160 1
|Рексофт - Reksoft 424 1
|SAP SE 5331 1
|ГЛОНАСС АО 205 1
|Microsoft Corporation 24856 1
|Broadcom - VMware 2407 1
|Neogenda 1 1
|Oracle Corporation 6760 1
|Salesforce 435 1
|Flant - Флант 114 1
|Oracle Siebel Systems 512 1
|Порошин Тимур 30 2
|Русин Максим 5 2
|Нек Артур 4 2
|Костин Вячеслав 2 2
|Сургунд Роман 5 2
|Андрианов Павел 84 2
|Смирнов Максим 52 2
|Каримов Руслан 26 2
|Груздев Антон 19 2
|Карпов Евгений 50 2
|Дорожко Алексей 6 2
|Горская Татьяна 2 2
|Чунина Анна 4 1
|Житнушкина Ксения 1 1
|Кирюшин Сергей 88 1
|Гузовский Денис 74 1
|Погорелова-Триппель Наталья 28 1
|Колесников Кирилл 6 1
|Шкурпела Полина 12 1
|Бондаренко Алексей 17 1
|Макевнин Борис 44 1
|Федечкин Эдуард 55 1
|Юдин Дмитрий 23 1
|Россия - РФ - Российская федерация 149162 2
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44243 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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