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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 175884
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Бутов Максим


УПОМИНАНИЯ


02.06.2025 «ТерраЛинк» и «Диасофт» подписали меморандум о партнерстве 1
18.04.2023 Как расставить приоритеты при миграции на отечественное ПО 2
28.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Бутов Максим и организации, системы, технологии, персоны:

ГЛОНАСС АО - Айкон Софт - Icon Soft 6 2
Kaiten - Кайтен Софтвер 14 2
8490 2
TerraLink - ТерраЛинк 286 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 258 2
Терн ГК - Tern Group 77 2
MIND Software 24 2
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 160 1
Рексофт - Reksoft 424 1
SAP SE 5331 1
ГЛОНАСС АО 205 1
Microsoft Corporation 24856 1
Broadcom - VMware 2407 1
Neogenda 1 1
Oracle Corporation 6760 1
Salesforce 435 1
Flant - Флант 114 1
Oracle Siebel Systems 512 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 334 2
МКБ - Московский кредитный банк 579 2
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 38 2
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 187 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 371 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 342 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 226 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 201 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12053 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4971 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 343 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2587 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
ASF - Apache Software Foundation 212 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20736 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52915 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16220 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7673 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12315 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3005 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5722 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1307 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9429 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 916 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29079 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2248 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1322 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8367 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1868 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7074 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21837 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6875 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68178 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11407 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 500 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14101 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21208 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3194 1
DevOps - Development и Operations 941 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10442 1
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Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 978 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6341 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16395 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11482 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология 1243 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10670 1
DevOps as a Service - Managed DevOps 10 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5506 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30585 1
Kanban - Канбан - система организации производства и снабжения «точно в срок» 275 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 105 2
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 2
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 13 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2799 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision 558 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 753 1
Linux OS 10236 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1015 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 111 1
MIND Software - MIND Guard 9 1
MIND Software - MIND Migrate 11 1
Apple iPhone 6 4863 1
IVA UC - платформа унифицированных коммуникаций 8 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 72 1
C/C++ - Язык программирования 790 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 212 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 83 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 18 1
IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 86 1
Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 153 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 484 1
Jenkins 46 1
ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 26 1
Asana - приложение для управления проектами в командах 23 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 61 1
IVA Connect 35 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1334 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Трекинг 13 1
Терн ГК - Терн Аналитика - TernAnalytics 6 1
Терн ГК - ТернЮниверс 7 1
IVA SBC 3 1
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Смирнов Максим 52 2
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Юдин Дмитрий 23 1
Россия - РФ - Российская федерация 149162 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44243 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9107 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49264 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5010 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3001 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2549 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5597 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4047 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5932 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52639 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 153 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8232 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14138 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3379 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2345 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5248 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7173 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 840 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5026 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 992 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6875 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1125 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 261 1
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1212 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 595 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1646 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8218 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2067 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1363200, в очереди разбора - 753941.
Создано именных указателей - 175884.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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