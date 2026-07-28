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ГЛОНАСС АО Айкон Софт Icon Soft

ГЛОНАСС АО - Айкон Софт - Icon Soft

Специализация "Айкон Софт" (создана при участии АО «ГЛОНАСС»)  – разработка высоконагруженных информационно-навигационных решений, автоматизация бизнес-процессов, аналитика данных, реализация интеграционных проектов

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.07.2026 CNews500: крупнейшие ИТ-компании России 1
16.05.2024 GitFlic интегрирован с российской системой управления проектами IconTeam 1
31.08.2023 «Норникель» разрабатывает уникальный коммутатор для подземных сетей 1
18.04.2023 Как расставить приоритеты при миграции на отечественное ПО 1
28.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
13.03.2023 Как выбрать систему управления проектами и задачами на замену Jira и Trello 1
12.11.2019 «ГЛОНАСС» нацелилась купить «дочку» Luxoft 7

Публикаций - 8, упоминаний - 14

ГЛОНАСС АО и организации, системы, технологии, персоны:

ГЛОНАСС АО 278 3
MIND Software - Майнд Софт 69 2
Kaiten - Кайтен Софтвер 35 2
9574 2
TerraLink - ТерраЛинк 292 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 362 2
Терн ГК - Tern Group 82 2
CSC - Corporation 72 1
Oracle Siebel Systems 519 1
ITSDelta 3 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 274 1
IBS InfiniSoft - ИБС Инфинисофт - Люксофт профешнл 14 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 308 1
Neogenda 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост 260 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 156 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 143 1
Broadcom - VMware 2607 1
SAP SE 5597 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 1
Microsoft Corporation 25755 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1759 1
Oracle Corporation 7070 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3044 1
Рексофт - Reksoft 488 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Астра Облако - Rusonyx - Русоникс 84 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 300 1
DXC Technology - Computer Sciences 100 1
Salesforce 497 1
Atlassian 155 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 179 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 376 1
Flant - Флант 210 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 302 1
МКБ - Московский кредитный банк 654 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 357 2
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания - Сахалинуголь 80 2
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 7 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1744 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 616 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 361 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 263 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 211 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 153 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 1
Luna Innovations Incorporated - Luna Equites 3 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13756 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5635 2
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 212 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6530 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4946 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 458 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2848 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 387 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25547 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64901 4
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3576 4
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18075 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26109 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33402 3
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4325 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13875 2
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4833 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12165 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2300 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13089 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12859 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17965 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12198 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28210 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7182 2
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8621 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7809 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24331 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7669 2
SDS - Software Defined Storage - Программно-определяемая сеть хранения - Программно-определяемые хранилища - Software Defined Server - Программно-определяемый сервер 82 1
DevOps as a Service - Managed DevOps 11 1
ВКС - MCU - Multipoint Control Unit - Аппаратно-программное устройство для объединения аудио- и видеоконференции в многоточечный режим 208 1
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4590 1
Data Mart - Витрина данных - Хранилище данных специализированное - Киоск данных - Рынок данных - Подмножество (срез) хранилища данных, массив тематической, узконаправленной информации 348 1
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг - Корпоративные почтовые решения - Комплексная система защиты электронной почты 472 1
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2411 1
Мультиплеер - multiplayer - многопользовательская игра - кооперативная игра - сетевая игра 903 1
Repository - Репозиторий 1167 1
Digital Legacy System - унаследованная система - цифровое наследство - цифровой наследник - технологический наследник 617 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 617 1
Сетевое оборудование - Ethernet-коммутатор - LAN-коммутатор - WAN-коммутатор - Ethernet-свитч - Switch Hub - Uplink - Сетевой коммутатор 255 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16147 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22876 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6447 1
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 634 1
Стандартизация - Standardization 2335 1
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 1069 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2972 4
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 76 2
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 140 2
ГЛОНАСС АО - Айкон Софт - IconTeam 4 2
Linux OS 11507 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 555 2
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 18 2
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 107 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Asana - приложение для управления проектами в командах 31 1
Терн ГК - Терн Аналитика - TernAnalytics 6 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 209 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 359 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 260 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 321 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 487 1
IVA Technologies - IVA Connect 40 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1758 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 351 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Трекинг 16 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 401 1
MIND Software - MIND Migration - MIND Migrate 25 1
IVA Technologies - IVA UC - IVA R - платформа унифицированных коммуникаций 14 1
MIND Software - MIND Guard 18 1
Терн ГК - ТернЮниверс 9 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 216 1
IVA Technologies - IVA SBС - пограничный контроллер сессий 10 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem Clouden - ISPsystem BILLmanager 253 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1035 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 101 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 20 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1207 1
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 122 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 221 1
Apple iPhone 6 4861 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 347 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 365 1
МТС - Экосистема МТС - МТС ИИ - Intema - VisionLabs - Luna Platform - Платформа компьютерного зрения LUNA 114 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 1
Груздев Антон 45 2
Дорожко Алексей 6 2
Порошин Тимур 32 2
Сургунд Роман 5 2
Бутов Максим 3 2
Русин Максим 5 2
Нек Артур 4 2
Костин Вячеслав 2 2
Горская Татьяна 3 2
Чемоданов Александр 2 2
Андрианов Павел 86 2
Смирнов Максим 67 2
Каримов Руслан 64 2
Погосян Тигран 26 1
Колесников Кирилл 7 1
Шкурпела Полина 12 1
Бондаренко Алексей 46 1
Макевнин Борис 44 1
Житнушкина Ксения 1 1
Чунина Анна 4 1
Повелицина Виктория 6 1
Подволоцкий Сергей 1 1
Кисько Евгений 2 1
Путин Владимир 3452 1
Кирюшин Сергей 90 1
Борисов Юрий 122 1
Лощинин Дмитрий 41 1
Гузовский Денис 79 1
Милашевский Игорь 21 1
Федечкин Эдуард 58 1
Козлов Максим 47 1
Чепкасов Владимир 1 1
Юдин Дмитрий 38 1
Погорелова-Триппель Наталья 28 1
Lawrie Mike - Лори Майк 8 1
Россия - РФ - Российская федерация 165698 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47514 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19077 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54682 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13807 1
Земля - планета Солнечной системы 10855 1
Польша - Республика 2030 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2603 1
Германия - Федеративная Республика 13200 1
Украина 7918 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1136 1
Болгария - Республика 799 1
Румыния 753 1
Великобритания - Виргинские Острова 245 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53322 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11631 4
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5689 4
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57527 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33648 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7780 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3778 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16001 1
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4798 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7505 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3996 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1834 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8815 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1497 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1719 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 277 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 674 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2529 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4423 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6579 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6714 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 951 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5757 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5563 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6154 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2671 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1122 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1321 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1135 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8605 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3948 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2189 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1460642, в очереди разбора - 728451.
Создано именных указателей - 198386.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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