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ГЛОНАСС АО Айкон Софт Icon Soft
Специализация "Айкон Софт" (создана при участии АО «ГЛОНАСС») – разработка высоконагруженных информационно-навигационных решений, автоматизация бизнес-процессов, аналитика данных, реализация интеграционных проектов
СОБЫТИЯ
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ГЛОНАСС АО и организации, системы, технологии, персоны:
|Груздев Антон 45 2
|Дорожко Алексей 6 2
|Порошин Тимур 32 2
|Сургунд Роман 5 2
|Бутов Максим 3 2
|Русин Максим 5 2
|Нек Артур 4 2
|Костин Вячеслав 2 2
|Горская Татьяна 3 2
|Чемоданов Александр 2 2
|Андрианов Павел 86 2
|Смирнов Максим 67 2
|Каримов Руслан 64 2
|Погосян Тигран 26 1
|Колесников Кирилл 7 1
|Шкурпела Полина 12 1
|Бондаренко Алексей 46 1
|Макевнин Борис 44 1
|Житнушкина Ксения 1 1
|Чунина Анна 4 1
|Повелицина Виктория 6 1
|Подволоцкий Сергей 1 1
|Кисько Евгений 2 1
|Путин Владимир 3452 1
|Кирюшин Сергей 90 1
|Борисов Юрий 122 1
|Лощинин Дмитрий 41 1
|Гузовский Денис 79 1
|Милашевский Игорь 21 1
|Федечкин Эдуард 58 1
|Козлов Максим 47 1
|Чепкасов Владимир 1 1
|Юдин Дмитрий 38 1
|Погорелова-Триппель Наталья 28 1
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|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8605 1
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