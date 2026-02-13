Разделы

Горская Татьяна


СОБЫТИЯ


13.02.2026 Продажи электронных книг за год выросли на 45%, а бумажных только на 13% 1
18.04.2023 Как расставить приоритеты при миграции на отечественное ПО 2
28.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Горская Татьяна и организации, системы, технологии, персоны:

9114 2
TerraLink - ТерраЛинк 289 2
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 325 2
Терн ГК - Tern Group 78 2
ГЛОНАСС АО - Айкон Софт - Icon Soft 7 2
MIND Software - Майнд Софт 49 2
Kaiten - Кайтен Софтвер 25 2
Broadcom - VMware 2511 1
SAP SE 5466 1
Microsoft Corporation 25338 1
Oracle Corporation 6902 1
Рексофт - Reksoft 437 1
Salesforce 460 1
ГЛОНАСС АО 250 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 171 1
Flant - Флант 158 1
Oracle Siebel Systems 515 1
Neogenda 1 1
МКБ - Московский кредитный банк 620 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 348 2
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 54 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 408 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 355 1
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 250 1
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 200 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 212 1
Эксмо-АСТ - издательство 77 1
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13044 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5329 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 441 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2747 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 366 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 188 1
Apache Software Foundation - ASF 222 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17192 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57471 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8207 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23223 2
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7346 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13084 2
OKR - Objectives and Key Results - Цели и ключевые результаты - Оценка результатов проектов по заранее определенным ключевым результатам 18 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1188 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1719 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2141 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4695 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6932 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2385 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12412 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12079 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 32031 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73822 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21811 1
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3108 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17178 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1460 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11477 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27174 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6699 1
Interoperability solutions - Интероперабельность - Функциональная совместимость - Способность к взаимодействию 286 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 681 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34034 1
DevOps - Development и Operations 1103 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8941 1
VPS - Virtual Private Server - VDS - Virtual Dedicated Server - Виртуальный выделенный сервер - Облачный сервер 1276 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9723 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5297 1
SWIFT - Swift Pay Service - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 434 1
Service Desk - Help Desk - Trouble Ticketing - Единая система учета обращений - Управление заявками - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 1143 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2056 1
MedTech - Телемедицина - Telemedicine - Телемедицинские системы - Трансляционная медицина - Биотелеметрия - Биотелеметрические системы - Телерадиология - Дистанционный медосмотр 1322 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31987 1
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 853 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7664 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5891 1
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 16 2
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 72 2
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 129 2
IVA Technologies - IVA SBС - пограничный контроллер сессий 10 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 883 1
Linux OS 11023 1
Hitachi HCP - Hitachi Content Platform 98 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2902 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо ТОРО 19 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1126 1
IVA Technologies - IVA MCU - Сервер видеоконференцсвязи 114 1
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 188 1
Apple iPhone 6 4862 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 529 1
Atlassian - Fog Creek Software - Trello 98 1
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 560 1
Jenkins 52 1
ЦФ РФ - СПФС - Система передачи финансовых сообщений Банка России 29 1
C/C++ - Язык программирования 855 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 226 1
Asana - приложение для управления проектами в командах 29 1
Терн ГК - Терн Аналитика - TernAnalytics 6 1
Бизнес Технологии - Global-ERP 87 1
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 154 1
IVA Technologies - IVA Connect 40 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1569 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп - Турбо Трекинг 13 1
MIND Software - MIND Migration - MIND Migrate 15 1
IVA Technologies - IVA UC - IVA R - платформа унифицированных коммуникаций 13 1
MIND Software - MIND Guard 11 1
Терн ГК - ТернЮниверс 7 1
Андрианов Павел 84 2
Смирнов Максим 63 2
Каримов Руслан 42 2
Груздев Антон 36 2
Карпов Евгений 60 2
Дорожко Алексей 6 2
Порошин Тимур 30 2
Сургунд Роман 5 2
Бутов Максим 3 2
Русин Максим 5 2
Нек Артур 4 2
Костин Вячеслав 2 2
Кирюшин Сергей 90 1
Гузовский Денис 79 1
Федечкин Эдуард 55 1
Юдин Дмитрий 29 1
Капьев Евгений 5 1
Погорелова-Триппель Наталья 28 1
Колесников Кирилл 7 1
Шкурпела Полина 12 1
Бондаренко Алексей 43 1
Макевнин Борис 44 1
Житнушкина Ксения 1 1
Чунина Анна 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 158442 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46124 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10450 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5324 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51323 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4264 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6290 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7359 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3233 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 909 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5516 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5302 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5909 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2501 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 1073 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1252 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55066 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15254 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7297 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3698 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1714 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8547 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 1
Фондовая биржа - Депозитарная деятельность - Депозитарный учет - Депозитарная расписка - Depositary receipt - Ценная бумага, удостоверяющая право собственности на акции или облигации иностранной компании 271 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 643 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8426 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2143 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1419306, в очереди разбора - 726262.
Создано именных указателей - 190541.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

