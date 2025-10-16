Получите все материалы CNews по ключевому слову
Колесников Кирилл
СОБЫТИЯ
|16.10.2025
|Может ли импортозамещение быть экономически выгодным 1
|09.09.2024
|Innostage и «Алгоритм С» стали стратегическими партнерами 1
|28.03.2023
|Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
|15.03.2023
|Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
|28.02.2023
|Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
|27.12.2021
|«Яндекс.дзен» подвел итоги года 1
|05.10.2021
|Что такое коэффициент интеллекта умного города 1
