Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 184513
ИКТ 14346
Организации 11128
Ведомства 1491
Ассоциации 1066
Технологии 3515
Системы 26310
Персоны 79287
География 2972
Статьи 1566
Пресса 1256
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2731
Мероприятия 873

Колесников Кирилл


СОБЫТИЯ


16.10.2025 Может ли импортозамещение быть экономически выгодным 1
09.09.2024 Innostage и «Алгоритм С» стали стратегическими партнерами 1
28.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
15.03.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
28.02.2023 Конференция CNews «Импортозамещение 2023» состоится 4 апреля 1
27.12.2021 «Яндекс.дзен» подвел итоги года 1
05.10.2021 Что такое коэффициент интеллекта умного города 1

Публикаций - 7, упоминаний - 7

Колесников Кирилл и организации, системы, технологии, персоны:

Kaiten - Кайтен Софтвер 21 3
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 295 2
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 51 2
Терн ГК - Tern Group 78 2
MIND Software - Майнд Софт 33 1
Simetra - А+С Транспроект - Симетра групп 112 1
Yandex - Яндекс 8235 1
Dassault Systemes 223 1
8838 1
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 170 1
ГЛОНАСС АО - Айкон Софт - Icon Soft 6 1
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 364 1
TerraLink - ТерраЛинк 289 1
InnoSTage - Инностейдж 177 1
Синара ГК - Sinara Group 115 3
МКБ - Московский кредитный банк 611 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 207 3
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 195 3
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 243 3
ВГК - Восточная Горнорудная Компания - Солнцевский угольный разрез - Угольный морской порт Шахтерск - Северо-восточная угольная компания 50 3
Синара ТМ - Синара Транспортные Машины, СТМ - Людиновский тепловозостроительный завод - Уральский дизель-моторный завод - Центр инновационного развития СТМ - СТМ-сервис 7 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 347 2
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 352 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 392 2
Москва - Останкино Парк-усадьба 5 1
Минобороны РФ - Гарнизон АО - Военторг 17 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 426 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 137 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 44 1
Лента - Сеть розничной торговли 2236 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 128 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 436 2
Правительство Москвы - Фонд ТИМ - Транспортные инновации Москвы - МДТО - Московская дирекция транспортного обслуживания 4 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 338 1
ЕДЦ - Единый диспетчерский центр 57 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12668 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 224 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56087 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12840 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22486 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30954 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16882 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13240 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8055 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16905 3
5G - пятое поколение мобильной связи 2323 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71717 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11393 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3066 1
Оповещение и уведомление - Notification 5255 1
Smart City - Cognitive City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1512 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1712 1
Транспорт - Системы безопасности и контроля автотранспорта - Безопасный транспорт - Обеспечение транспортной безопасности 123 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1501 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9217 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11816 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22676 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1785 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7303 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1510 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3467 1
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1395 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1518 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3466 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1226 1
Валидатор - valid - устройство для проверки документов на электронных носителях 97 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3364 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6922 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4311 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7179 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8543 1
ITG - ITglobal.com - vStack HCP - ВиСтэк РУС 119 1
Simetra RITM3 - Realtime Integrated Transport Modelling & Management & Measurements - Real time integration transport measurements modelling managemet 61 1
VK - Яндекс.Дзен 219 1
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 1
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 15 1
Шкурпела Полина 12 3
Бондаренко Алексей 28 3
Нек Артур 4 3
Макевнин Борис 44 2
Каримов Руслан 38 2
Иванов Игорь 32 2
Андрианов Павел 84 2
Смирнов Максим 60 2
Кирюшин Сергей 90 2
Путятинский Сергей 93 2
Дорощук Аркадий 1 1
Артемова Анастасия 1 1
Мухачева Анна 1 1
Карпов Евгений 54 1
Порошин Тимур 30 1
Полевская Евгения 1 1
Едренкин Анатолий 13 1
Сургунд Роман 5 1
Бутов Максим 3 1
Русин Максим 5 1
Костин Вячеслав 2 1
Дорохин Роман 2 1
Горская Татьяна 2 1
Шмонов Андрей 1 1
Дук Евгений 2 1
Яновский Илья 1 1
Кустов Николай 1 1
Бухвалов Дмитрий 17 1
Груздев Антон 23 1
Гузаиров Айдар 62 1
Россия - РФ - Российская федерация 154642 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45265 1
Сингапур - Республика 1899 1
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 1093 1
Россия - СЗФО - Новгородская область - Великий Новгород 329 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Саров 171 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9969 4
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14833 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6153 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50693 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20046 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5969 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7948 1
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2827 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 908 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2564 1
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 987 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4199 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Жилье и городская среда - Доступное и комфортное жилье 50 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5219 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Умный город - Информационный город - Программа строительства умных городов - Цифровизация городского хозяйства 138 1
Travelmaniac 1 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8319 3
НовГУ - Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого 35 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1393389, в очереди разбора - 732287.
Создано именных указателей - 184513.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Умные кухонные гаджеты для здорового питания: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI MatePad 12 X PaperMatte 2025: мобильность, продуктивность и защита зрения

Обзор MSI PRO DP80: неттоп с качествами настольного компьютера

Показать еще

Наука

Красные точки, которые назвали разрушителями Вселенной — замаскированные черные дыры?

Течет ли время на самом деле или это всего лишь иллюзия?

Идеальных мест для жизни в нашей Галактике больше, чем считалось — все дело в миграции звезд
Показать еще