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Innostage и «Алгоритм С» стали стратегическими партнерами

Innostage, разработчик и интегратор сервисов и решений в области цифровой безопасности, и компания «Алгоритм С» (входит в группу «Синара») заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве. Планируется, что оно окажет положительное влияние на перевод процесса разработки цифровых продуктов «Алгоритм С» на отечественное программное обеспечение и повышение уровня безопасности ИТ-инфраструктуры компании.

Одной из целей партнерства станет обеспечение соблюдений требования регуляторов для ИТ-проектов на объектах информационной инфраструктуры продуктов «Алгоритм С». Также совместная работа позволит обеспечить безопасность программных решений, которые создаются или интегрируются «Алгоритм С», и провести оценку эффективности мер информационной безопасности.

Кроме того, компании проведут исследование возможностей ИТ-инфраструктуры для определения перспективных направлений сотрудничества с использованием сертифицированных средств защиты данных.

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«Совместная работа компаний в сфере информационных технологий приведёт к развитию обеих сторон. Мы накопили компетенции в различных ИТ-областях и готовы делиться своим опытом. При этом заинтересованы в экспертном участии партнёров для создания новых уникальных программных решений, которые дадут импульс развития всей цифровой отрасли страны», – отметил генеральный директор «Алгоритм С» Кирилл Колесников.

«Импортозамещение программных решение и повышение уровня информационной безопасности в России – важнейшие задачи для Innostage. Сотрудничество с ″Алгоритм С″ позволит нам реализовать их в транспортной отрасли, которая относится к числу стратегически важных для России сфер. Уверен, наш стратегический подход к киберустойчивости повысит безопасность и конкурентоспособность бизнесов наших партнёров», – сказал генеральный директор Innostage Айдар Гузаиров.

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