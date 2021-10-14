ИТ-контракт

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14.10.2021 Столичный «Техноград» запустил бесплатные онлайн-курсы по 10 направлениям 1
11.10.2021 Главный военный программист США ушел в отставку 1
07.10.2021 «Крок» обеспечила единую систему нотариата адаптивным хранилищем 1
28.09.2021 Облака: скрытые расходы, тайные минусы и явные плюсы 2
23.09.2021 Аналитика МТС: 60% ритейл-компаний используют облака для развития e-commerce 1
17.09.2021 Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России 1
09.09.2021 В 2020 году емкость систем хранения данных M1Cloud выросла на 75% 1
30.08.2021 Артем Каличкин, Faktura.ru, в интервью CNews — о цифровом быте и аутсорсинге головной боли 1
27.08.2021 Neoflex автоматизировала в Росбанке оценку активов по амортизированной стоимости 1
19.08.2021 Google начала массовое распространение своей «секретной» операционной системы 1
10.08.2021 Власти нашли способ помочь отечественным ИИ-разработчикам 1
06.08.2021 CNews AWARDS 2021: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 2
05.08.2021 5 мифов о корпоративной кибербезопасности 1
16.07.2021 Accenture научила школьников писать на Java приложения для умного дома 1
15.07.2021 Минцифры раздаст ИТ-компаниям гранты на 3,8 миллиарда 4
01.07.2021 Российский финсектор оценил low-code: опыт банка «Возрождение» 1
29.06.2021 Создатели истребителей «Сухой» спрятались от ИТ-подрядчика, бросив на полдороге многомиллионный госпроект 1
25.06.2021 «Норбит» автоматизировал управление заказами в группе компаний «Аскона» 1
23.06.2021 Only будет создавать полнофункциональные внешние ИТ-отделы для крупных и средних российских предприятий 1
21.06.2021 Российский рынок решений для анализа данных продолжил расти, несмотря на пандемию 1
17.06.2021 Эксперты «Крок» и Cisco расскажут, как грамотно построить промышленную сеть 1
11.06.2021 «Гринатом» разрабатывает цифровых ассистентов для Правительства Нижегородской области 1
10.06.2021 Как цифровизация повышает эффективность в горнорудной промышленности: опыт ВГК 1
28.05.2021 Выручка 100 крупнейших российских ИТ-компаний впервые преодолела порог в ₽2 трлн 1
26.05.2021 Александр Верещагин, Softline: Российский бизнес окончательно развернулся в сторону гиперконвергенции 1
20.05.2021 «БАТ Россия» и МТС начали масштабный проект по ИТ-аутсорсингу 1
13.05.2021 Sitronics Group представила решение для модернизации информационно-телекоммуникационной инфраструктуры МЧС России 1
27.04.2021 Списанное в утиль ПО для Windows теперь можно запускать в обычном браузере 1
22.04.2021 Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 1
19.04.2021 Власти хотят понизить налоги для российских ИТ-компаний и поднять для иностранных 1
16.04.2021 Accenture в России на треть увеличила количество разработчиков 1
15.04.2021 CIO и СTO: как меняется влияние ИТ-руководителей в компаниях? 1
13.04.2021 Системы хранения НРЕ сокращают простои в ритейле до 30 секунд в год 1
08.04.2021 В России придумали способ ускорить импортозамещение в ИТ и поддержать отечественных разработчиков 1
01.04.2021 Цифровая трансформация дала «Евразу» ежегодный прямой экономический эффект в полтора миллиарда 1
30.03.2021 МТС открыла центр 5G в Санкт-Петербурге 1
30.03.2021 Treolan стала официальным дистрибьютором компании «Аквариус» 1
24.03.2021 Polymatica Dashboards помогает Администрации Нижневартовска 1
24.03.2021 «СберСервис» стал авторизованным партнером Microsoft 1
18.03.2021 «Рексофт» и Южная школа программирования вместе подготовят ИТ-кадры 1

Публикаций - 1158, упоминаний - 1448

ИТ-контракт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 137
SAP SE 3207 81
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 55
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 46
Крок 1219 42
IBM 3524 34
Ланит ГК 1154 33
АйТи 748 31
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 30
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 29
VK - Mail.ru Group 2482 25
Yandex - Яндекс 4098 23
Google LLC 7124 23
Инфосистемы Джет 675 19
Ланит - Норбит - Norbit 202 15
SAP CIS - САП СНГ 753 14
iTeco - Ай-Теко 713 14
Oracle Corporation 3331 14
Softline - Софтлайн 1472 12
Астерос - Asteros 531 12
3726 11
Cisco Systems 2035 11
Selectel - Селектел 137 11
Samsung Electronics 5627 11
Ростех - Ростехнологии 2230 10
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 10
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 10
Компьюлинк ГК - Compulink 209 9
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 9
PwC - PricewaterhouseCoopers 310 9
GitHub 412 8
Apple Inc - Эппл Рус 7669 8
Сбербанк Технологии - СберТех 203 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 8
Восход ФГБУ НИИ 365 7
Amazon Inc - Amazon.com 1467 7
Accenture - Аксенчер 529 7
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 7
Naumen - Наумен 341 7
Lenovo Group 1635 6
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 37
РЖД - Российские железные дороги 1081 29
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 23
Открытие ФК 538 21
Газпромбанк - ГПБ 692 17
HeadHunter Group - HH Group 336 16
Новард Управляющая компания - Novard 67 12
Ингосстрах СПАО 210 11
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 11
Альфа-Банк 1122 11
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 10
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 10
X5 Group 599 9
Почта России ПАО 1570 9
Альфа-Капитал УК 45 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1271 8
ВТБ24 583 7
АльфаСтрахование СГ 207 7
X5 Group - Пятерочка 559 7
Уралсиб Банк 389 6
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 6
Леруа Мерлен - Leroy Merlin 147 6
Газпром нефть 380 6
ТНК-ВР Холдинг 147 6
ПСБ - Промсвязьбанк 613 6
МТС банк 254 6
Почта Банк 289 6
Global CIO 28 5
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 5
Башнефть ПАО АНК 90 5
Росводоканал - УК Региональные объединенные системы Водоканал 42 5
Аэрофлот 492 5
Росводоканал 44 5
ВТБ - Транскредитбанк 74 5
Uber 257 5
Uber Technologies 258 5
Mary Kay - Мэри Кэй 82 5
ММК - Магнитогорский металлургический комбинат 87 4
МКБ - Московский кредитный банк 268 4
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 61
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 48
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 45
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 30
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 25
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 21
Счётная палата РФ 459 19
Федеральное казначейство России 766 17
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 15
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 15
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 14
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 14
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 12
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 12
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 12
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 12
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 12
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 12
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 11
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 11
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 11
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 11
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 11
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 11
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 10
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 10
Правительство РФ 2198 10
Росимущество - Управления информационных технологий 11 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 9
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 9
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 9
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 9
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 8
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 28 8
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 7
Президент Российской Федерации 1439 7
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 7
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 9
РПЦ - Русская православная церковь 23 3
Руссофт - Russoft 250 2
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 13 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами 15 1
Microsoft ITIL Foundation 1 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 179 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
РСА - Российский союз автостраховщиков 61 1
АФТ - Ассоциация Финтех 76 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 104 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 97 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 114
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 57
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 34
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 33
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 33
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 32
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 29
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 28
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 27
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 26
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 23
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 21
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 21
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 20
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 19
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 17
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 16
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 14
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 13
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 12
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 12
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 12
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 12
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 11
DevOps - Development и Operations 296 11
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 266 10
Big Data - Большие данные 1136 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 572 10
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 10
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 10
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 9
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 9
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 9
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1443 9
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 9
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 8
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 7
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 7
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 7
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 7
Google Android 10750 42
Java - Язык программирования 1166 25
Apple iOS 5741 25
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 22
Microsoft Office 365 769 16
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 16
Microsoft Windows 10 6602 16
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 14
Linux OS 4236 13
SQL - Язык программирования 432 12
Microsoft Azure 1171 12
Microsoft Windows 849 12
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 11
Microsoft Exchange 677 10
Новые облачные технологии - МойОфис 311 9
Intel x86 - Архитектура процессора 990 9
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 8
JavaScript - Язык программирования 625 7
IBM Watson 105 7
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 7
Microsoft SQL Server 789 6
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 6
Microsoft Windows 8 1228 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - Мои документы 503 5
Microsoft Windows Phone OS 1472 5
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 5
Terrasoft Creatio 44 5
Microsoft Windows 7 1662 5
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 5
Naumen Service Desk 103 5
1С:ERP Управление предприятием 203 5
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса 60 4
СБП - Система быстрых платежей Банка России 189 4
HPE GreenLake 41 4
ФНС РФ ЦОД 22 4
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 4
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 336 4
ГИИС ЭБ - Электронный бюджет ГИИС Федерального казначейства РФ - Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 135 4
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 4
Apple macOS 921 4
Четвернин Алексей 651 44
Елистратов Николай 90 24
Козырев Алексей 270 20
Скляр Алексей 49 18
Клементьев Андрей 18 16
Абызов Михаил 64 16
Холодняков Юрий 15 14
Прокошев Андрей 30 14
Нечепоренко Юрий 25 14
Казарин Станислав 100 14
Лысенко Эдуард 209 13
Ципорин Павел 51 13
Песчанских Георгий 37 12
Паршин Максим 141 12
Рудзевич Мария 34 12
Семенов Алексей 67 12
Малахов Александр 16 12
Копырин Федор 11 11
Албычев Александр 74 11
Терещенко Денис 38 11
Симаков Олег 106 11
Кирюшин Сергей 52 11
Осипов Владимир 17 11
Меджитов Тимур 56 11
Наволоцкий Евгений 11 11
Катамадзе Анна 72 11
Егоров Максим 23 11
Панов Евгений 16 11
Строкович Антон 45 11
Хайруллин Айрат 39 11
Петрушин Андрей 64 11
Кудрин Алексей 63 11
Геллер Анатолий 12 11
Кулешов Василий 11 11
Швиндт Антоний 13 11
Власов Сергей 76 11
Малков Павел 38 11
Карапузов Алексей 12 10
Скрыпник Назарий 12 10
Разумовский Дмитрий 70 10
Россия - Российская федерация - РФ 57124 668
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 233
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 134
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 114
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 84
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 55
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 49
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 38
Украина 3344 34
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 32
Россия - ПФО - Казань 1507 31
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 29
Казахстан - Республика 2618 28
Россия - СФО - Новосибирск 1954 26
Германия - Федеративная Республика 3606 26
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 26
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 21
Беларусь - Белоруссия 2079 19
Россия - Ростовская область 859 18
Франция - Французская Республика 2109 17
Восточная Европа 1667 17
Индия - Республика 2156 16
Япония 2752 14
Россия - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1106 12
Россия - Удмуртская Республика - Удмуртия 410 11
Россия - Калужская область 568 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 10
Россия - Новосибирская область 810 8
Россия - Республика Мордовия 386 8
Бразилия - Федеративная Республика 1120 6
Россия - Нижегородская область 736 5
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 1042 5
Россия - Городец - Городецкий район Нижегородской области 47 4
Россия - Волгоградская область 395 4
Россия - Дубна 133 4
Европа 3725 4
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 458 3
Россия - ПФО - Самара 1285 3
Россия - Владивосток 864 3
Россия - Калининградская область 531 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 167
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 113
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 84
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 80
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 32
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 29
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 20
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 16
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 8
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 8
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 8
ГЧП - Государственно-частное партнёрство 58 6
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 6
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 5
Инсорсинг - Инхаус 20 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 4
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 161 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 4
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 3
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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