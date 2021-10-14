ИТ-контракт

Главный военный программист США ушел в отставку 1

Разработчики ПО назвали CNews лучшим СМИ об ИТ в России 1

Neoflex автоматизировала в Росбанке оценку активов по амортизированной стоимости 1

5 мифов о корпоративной кибербезопасности 1

Accenture научила школьников писать на Java приложения для умного дома 1

Списанное в утиль ПО для Windows теперь можно запускать в обычном браузере 1

Представители ключевых министерств рассказали о перспективах цифровизации 1

Accenture в России на треть увеличила количество разработчиков 1

Системы хранения НРЕ сокращают простои в ритейле до 30 секунд в год 1

В России придумали способ ускорить импортозамещение в ИТ и поддержать отечественных разработчиков 1