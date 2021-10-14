Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ИТ-контракт
ИТ-проект
ИТ-процесс
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 1158, упоминаний - 1448
ИТ-контракт упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 44
|Елистратов Николай 90 24
|Козырев Алексей 270 20
|Скляр Алексей 49 18
|Клементьев Андрей 18 16
|Абызов Михаил 64 16
|Холодняков Юрий 15 14
|Прокошев Андрей 30 14
|Нечепоренко Юрий 25 14
|Казарин Станислав 100 14
|Лысенко Эдуард 209 13
|Ципорин Павел 51 13
|Песчанских Георгий 37 12
|Паршин Максим 141 12
|Рудзевич Мария 34 12
|Семенов Алексей 67 12
|Малахов Александр 16 12
|Копырин Федор 11 11
|Албычев Александр 74 11
|Терещенко Денис 38 11
|Симаков Олег 106 11
|Кирюшин Сергей 52 11
|Осипов Владимир 17 11
|Меджитов Тимур 56 11
|Наволоцкий Евгений 11 11
|Катамадзе Анна 72 11
|Егоров Максим 23 11
|Панов Евгений 16 11
|Строкович Антон 45 11
|Хайруллин Айрат 39 11
|Петрушин Андрей 64 11
|Кудрин Алексей 63 11
|Геллер Анатолий 12 11
|Кулешов Василий 11 11
|Швиндт Антоний 13 11
|Власов Сергей 76 11
|Малков Павел 38 11
|Карапузов Алексей 12 10
|Скрыпник Назарий 12 10
|Разумовский Дмитрий 70 10
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754545, в очереди разбора - 658246.
Создано именных указателей - 46339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754545, в очереди разбора - 658246.
Создано именных указателей - 46339.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru