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Т1 Клауд T1 Cloud Т1 Облако Техносерв.Cloud Technoserv.Cloud TS-Cloud

Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud

Т1 Cloud – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier III. Входит в Группу Т1.

Заказчикам Т1 Cloud доступны облачные услуги, которые предоставляются «из коробки» и в составе комплексных интеграционных решений: масштабируемая виртуальная инфраструктура (IaaS) на двух платформах виртуализации VMware и OpenStack, облачное объектное хранилище, хостинг SAP HANA, резервное копирование на базе Veeam, облачное видеонаблюдение, а также дополнительные услуги — защита от DDoS-атак с возможностью интеграции межсетевого экрана для защиты web-приложений (WAF), резервированный доступ в интернет и colocation (размещение серверного оборудования). Платформа Т1 Cloud соответствует закону о хранении персональных данных № 152-ФЗ. Все услуги предоставляются по запросу и оплачиваются по системе подписки. Заказчики платят только за фактически потребленные ресурсы и сервисы и только за тот период, в который они были использованы. Для всех пользователей доступна оперативная техническая поддержка в режиме 24x7.

 

 

 

 

"Почему миграция в облака актуальна как никогда"  Алексей Кубарев, Директор по информационной безопасности, Т1Cloud, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва

Обзор «Т1 Cloud» на Market.CNews

18.11.2024 Компания Directum увеличила использование ресурсов в «Т1 Облако» на 60%

Компания Directum, разработчик интеллектуальных решений для управления цифровыми процессами и документами, на 60% увеличила использование ресурсов в «Т1 Облако» за счет подключения новых клиентов и перевода текущих заказчиков в облако. Сейчас более 400 клиентов пользуются системами, размещенными у российского облачного провайдера. Об этом CN
13.11.2024 Алексей Кубарев: «Российские облака готовы к новым вызовам»

том отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят кластеры: Т1 (компании Т1 Интеграция, Т1 Cloud, Сервионика), МультиКарта, Т1.Аэро, Иннотех и Дататех, а также вендор НОТА и Т1 Цифр
05.11.2024 Т1 Облако — генеральный партнер CNews Forum 2024

вых сценариев: от разработки на базе искусственного интеллекта до внедрения роботизации». На стенде Т1 Облако участники форума смогут познакомиться с решениями компании, проконсультироваться с

01.11.2024 Провайдер «Т1 Облако» вошел в топ-3 рейтинга CNews SLA IaaS 2024

«Т1 Облако» (холдинг «Т1») второй год подряд входит в тройку лидеров рейтинга SLA IaaS от Mark
18.10.2024 Smart technologies и Smart technologies Soft заключили соглашения о сотрудничестве с компаниями холдинга «Т1»

gies Soft подписали меморандумы о сотрудничестве: с вендором «Нота» (холдинг «Т1») и с провайдером «Т1 Облако» (холдинг «Т1») соответственно. Основной целью партнерства «Нота» и ИТ-интегратора

12.09.2024 «Т1 Облако» представил инструменты на базе технологий ИИ и машинного обучения для ритейлеров

«Т1 Облако» (входит в Холдинг Т1) представил технологические решения для развития ИИ и машинного обучения. Российские ритейлеры продолжают активно внедрять облачные решения. Все большую популярн
11.09.2024 «T1 Облако» расширяет возможности клиентов при работе с потоковыми данными

«T1 Облако» предоставил клиентам доступ к платформенным сервисам (PaaS, Platform as a Service) на основе Kafka и RabbitMQ. Они повышают надежность приложений благодаря возможности реализации аси
29.08.2024 «Т1 Облако» запустило новые сервисы для защиты бизнеса от киберугроз

Провайдер «Т1 Облако» (холдинг «Т1») объявил о запуске двух новых сервисов – межсетевого экрана следующего поколения (NGFW) и шлюза защиты электронной почты. NGWF от «Т1 Облако» — это передовое реш
18.06.2024 «Т1 Облако» и НТЦ ИТ «Роса» обеспечат переход на новые ИТ-решения

дничества компании намерены представить операционные системы семейства «Роса» в облачной платформе «Т1 Облако». «Мы планируем расширять портфель импортонезависимых сервисов, предоставляемых из

17.06.2024 «T1 Облако» запустил сервис для проведения онлайн-мероприятий We.Cloud Events

Провайдер «T1 Облако» представил новый сервис на базе собственной разработки We.Cloud Events, который позволяет создавать виртуальные и гибридные мероприятия любого масштаба и эффективно ими управлять без
05.06.2024 «Т1 Облако» и Positive Technologies обеспечат кибербезопасность российского бизнеса

Облачный провайдер «Т1 Облако» (холдинг «T1») и участник рынка кибербезопасности компания Positive Technologies п
04.06.2024 «Т1 Облако» – лидер рейтинга провайдеров GPU Cloud от CNews

«Т1 Облако», провайдер облачных сервисов, занял первое место в рейтинге GPU Cloud 2024 от Mark
27.05.2024 Андрей Никитин, T1 Облако: Наличие новейших видеокарт NVIDIA H100 — одно из ключевых преимуществ использования GPU в нашем облаке

сты на различных языках, быстро их переводит и многое другое. Андрей Никитин, директор по продуктам T1 Облако Market.CNews: В чем основные преимущества использования GPU из облака? Андрей Никит
23.05.2024 «МойОфис» и «T1 Облако» подписали соглашение о партнерстве

тивных продуктов компании-разработчика «МойОфис» в импортонезависимых облачных решениях провайдера «Т1 Облако». Партнерство позволит создать функциональную рабочую среду с полным циклом сервисн
20.05.2024 T1 Cloud ускоряет сложные вычисления и работу с ИИ с помощью сервиса на базе GPU NVIDIA H100

оектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят компании «Т1 Интеграция», Т1 Cloud, «Сервионика», «МультиКарта», «Т1.Аэр»о, «Иннотех» и «Дататех», а также вендор НОТА

17.05.2024 Георгий Джабиев, T1 Cloud: «Отчуждаемое» облако — новая модель аренды ИТ-инфраструктуры для крупного бизнеса и государства

высоких инфраструктурных нагрузок, скорость работы облачных сервисов приобретает решающее значение. Т1 Cloud отвечает этому запросу рынка: мы развернули отдельный кластер серверов с высокочасто
16.05.2024 Облаку «T1 Cloud» присвоена первая категория значимости в соответствии с федеральным законом о безопасности КИИ

ной инфраструктуры и имеет наивысший уровень защищенности. Категорирование облачной инфраструктуры «Т1 Cloud», проведенное в соответствии со ст. 7 Федерального закона «О безопасности КИИ» (№187
27.04.2024 T1 Cloud вошел в топ-5 рейтинга провайдеров Market.CNews IaaS Enterprise 2024

которые T1 Cloud сохраняет два года подряд — важный показатель эффективности нашей работы. Команда Т1 Cloud разрабатывает и предлагает рынку облачные сервисы с использованием современных техно
03.04.2024 Medswiss обеспечила хранение медицинских данных с помощью облака T1 Cloud

линиках за счет отказоустойчивости облачной платформы. Благодаря быстродействию дисковой подсистемы Т1 Cloud сократилось время поиска данных пациентов в медицинской системе сети клиник, ускорил
19.03.2024 T1 Cloud представил сервисы управляемых баз данных PostgreSQL, MongoDB и Redis в облаке

Клиентам T1 Cloud стали доступны сразу три облачных сервиса в формате Managed Services (управляемые сервисы) на основе актуальных версий систем управления базами данных PostgreSQL, MongoDB и Redis. Серв
04.03.2024 T1 Cloud примет участие в конференции CNews «Облачные технологии 2024»

Облачный провайдер T1 Cloud традиционно принимает активное участие в конференции CNews «Облачные технологии 2024», которая пройдет 14 марта в Москве, и выступает генеральным партнером мероприятия В ходе деловой п
27.02.2024 Алексей Кубарев, T1 Cloud: Как зрелые облачные провайдеры защищают объекты КИИ своих заказчиков

«Эксперты Т1 Cloud довели до совершенства свои навыки в работе с конкретными технологиями, на базе кото
07.02.2024 «T1 Cloud» запустил ««Т1 Диск»» с повышенным уровнем защищенности данных

провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier III. Входит в Холдинг «Т1». «Т1 Cloud» имеет портфель облачных сервисов: IaaS, PaaS, SaaS. В 2023 г. провайдер адаптировал
29.01.2024 «T1 Cloud» помогает «Бургер Кинг» в улучшении клиентского опыта

«Т1 Cloud» (холдинг «Т1») предоставил облачные сервисы для сети ресторанов «Бургер Кинг». Комп
14.12.2023 «T1 Cloud» подтвердил соответствие облачной инфраструктуры российскому стандарту ГОСТ Р 57580.1-2017

щенности персональных данных и категории значимости, что позволяет обрабатывать в публичном облаке «Т1 Cloud» персональные данные, а также размещать объекты критической информационной инфрастру
12.12.2023 T1 Cloud расширяет возможности работы с Big Data с помощью экосистемы продуктов Arenadata

Провайдер облачных услуг Т1 Cloud (входит в холдинг Т1) дополнил портфель импортонезависимых сервисов из облака, предо
27.11.2023 «T1 Cloud» запустил в облаке операционные системы «Альт»

ых», – сказал Николай Луковкин, руководитель направления по работе с партнерами «Базальт СПО». *** «Т1 Cloud» – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier
13.11.2023 «T1 Cloud» в топ-3 рейтинга SLA IaaS 2023 по версии CNews

лачных сервисов и размер финансовых гарантий провайдера в случае нарушения условий соглашения. *** «Т1 Cloud» – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier
13.11.2023 Алексей Кубарев, T1 Cloud: Важное преимущество облачных технологий — в применяемом к ним комплексе зрелых ИБ-решений

овершенствования информационной безопасности бесконечен, и важно обеспечить его непрерывность. Мы в Т1 Cloud для этого действуем по модели PDCA с годичным циклом. Облако с полным соблюдением 15
09.11.2023 Георгий Джабиев, T1 Cloud — о том, как эволюционирует SLA вместе с развитием облачных сервисов

ачных услуг, задач клиента и используемых им решений. Георгий Джабиев, директор по развитию бизнеса T1 Cloud Market.CNews: Скажите, пожалуйста, а на какие ключевые требования и SLA-метрики орие
07.11.2023 «T1 Сloud» подтвердила надежность облачной инфраструктуры аттестатом соответствия ФСТЭК по первому уровню защищенности

Облачный провайдер «T1 Cloud» объявил о получении аттестата соответствия требованиям федеральных законов 152-ФЗ и 187-ФЗ. Клиенты облачного провайдера могут хранить и обрабатывать в облаке персональные данные, а т
03.11.2023 Т1 Cloud признан IaaS-провайдером года по версии CNews

более амбициозные цели», — сказал Сергей Малышев, руководитель группы продуктов IaaS T1 Cloud. *** Т1 Cloud – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier

23.10.2023 Т1 Cloud примет участие в форуме «CNews Forum 2023: Информационные технологии завтра»

еры могут более эффективно развивать онлайн-торговлю и адаптировать ИТ-системы к пиковым нагрузкам. Т1 Cloud предлагает комплекс решений, который включает широкий набор продуктов для торгово-се
11.09.2023 «Т1 Cloud» – генеральный партнер конференции CNews «Облачные технологии 2023»

пытом и экспертизой в самых актуальных направлениях и способствуют развитию отрасли и технологий». «Т1 Cloud» имеет широкий портфель популярных облачных сервисов: IaaS, PaaS, SaaS. В 2023 году

08.08.2023 «T1 Cloud» стал сервис-провайдером российской ОС Astra Linux

Облачный провайдер «T1 Cloud» и ГК «Астра» подписали контракт о предоставлении операционной системы Astra Linux из облака «T1 Cloud». Astra Linux — операционная система со встроенными средствами защиты инфо
19.06.2023 «Т1 Cloud» и разработчик решений по защите от DDoS-атак StormWall подписали меморандум о сотрудничестве

амерениях в части технологического партнерства. Компании планируют совместно обеспечивать в облаке «Т1 Cloud» защиту организаций из госсектора и коммерческой сферы от DDoS-атак нового поколения
07.06.2023 Миграция в облака актуальна как никогда. Т1 Cloud — спонсор финансовой секции «CNews FORUM Кейсы 2023»

стникам «CNews FORUM Кейсы 2023» расскажет Алексей Кубарев, директор по информационной безопасности Т1 Cloud. Массовый переход российских компаний на облачные решения обусловлен как растущими т
31.05.2023 T1 Cloud и MIND Software ускоряют переход крупных корпоративных клиентов в отечественное облако

временными затратами, а также рисками для бизнеса, — отметил Георгий Джабиев, коммерческий директор Т1 Cloud. — Технологии, которые мы будем развивать совместно с MIND Software, позволят нам уд
16.05.2023 «T1 Cloud CDN» – отечественный сервис доставки интернет-контента

проблем и усилить свои позиции в выдаче поисковиков. Клиенты нашей компании уже успешно используют «Т1 Cloud CDN» для видеотрансляций с одновременным подключением до 10 тыс. человек», – отметил
12.01.2023 T1 Cloud и SolidSoft запускают обновленный сервис для защиты веб-приложений

в условиях массированных кибератак», – сказал Георгий Джабиев, коммерческий директор T1 Cloud. *** Т1 Cloud – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier


Публикаций - 344, упоминаний - 438

Т1 Клауд и организации, системы, технологии, персоны:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1458 221
Т1 Иннотех 170 100
ВТБ - Мультикарта - процессинговая компания 255 94
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 356 87
Т1 Иннотех - Дататех 95 85
Т1 Сервионика - Servionica 256 78
Т1 Холдинг - Т1 Группа 222 59
Broadcom - VMware 2342 52
8104 46
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12259 37
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 432 33
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 482 28
Polymedia - Полимедиа 138 26
Сбер - СберБизнес Софт 51 26
Дом.РФ Технологии - Дом.РФ Цифровые технологии 61 26
R-Vision - Р-Вижн 133 26
Innovative People - Инновейтив Пипл 36 26
Аусферр ИТЦ 28 26
Ланит Интеграция 190 26
Скала^р - ранее InterLab IBS 173 26
ФинГрад - FinGrad 33 26
Газинформсервис - ГИС 249 26
Ростелеком 9589 21
SAP SE 5245 18
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1770 17
Softline - Софтлайн 2714 17
Oracle Corporation 6657 17
Microsoft Corporation 24534 17
Selectel - Селектел 363 16
Diasoft - Диасофт 839 15
DataPro - ДатаПро 90 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2031 15
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1120 13
МегаФон 8628 13
Северсталь Инфоком 59 12
1520 ГК - Нацпроектстрой - НПС ГК - Дивизион ЖАТ - Элтеза, Elteza - 1520 Сигнал - Стальэнерго - Кибертех-сигнал - Бамстроймеханизация (БСМ УК) 74 12
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1232 12
Veeam Software 316 11
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2146 11
ServiceNow 86 11
РЖД - Российские железные дороги 1887 35
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2770 29
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 444 28
Почта Банк 465 27
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 464 27
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 445 27
lady & gentleman CITY - Леди и Джентльмен СИТИ 32 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7149 20
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 15
ФосАгро 122 14
Finn Flare - ФФ Стайл 42 14
Кофемания 33 14
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 122 14
Алроса АК - Алмазы России — Саха 183 14
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 251 14
Cotton Club - Коттон Клаб 20 14
ФСК ГК - Финансово-строительная компания - Лидер 29 14
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 51 14
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 497 13
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 263 13
Альфа-Банк 1751 13
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 438 13
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1615 13
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 148 13
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 12
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 209 12
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 509 12
Цементум - Holcim - Холсим - LafargeHolcim - ЛафаржХолсим - Лафарж Цемент - Воскресенскцемент - Воскресенский цементный завод - Уралцемент - Щуровский цементный завод - Щуровоцемент 34 12
Восток-Сервис ГК 51 12
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 40 12
ОМК - Объединенная металлургическая компания 200 12
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации 57 12
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 650 11
Северсталь ПАО - Severstal 467 11
Hansa - Ханса 113 11
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 60 10
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 432 10
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 83 10
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 264 10
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1004 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11401 39
Федеральное казначейство России 1757 32
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3951 29
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1863 29
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1848 27
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1926 27
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4646 14
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Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2671 10
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3298 10
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Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 322 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3012 8
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Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1197 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5815 3
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Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 301 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 898 2
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МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 569 2
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Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1377 1
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ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1154 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 336 1
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ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 175 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 243 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1031 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 170 1
АФТ - Ассоциация Финтех 154 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 302 3
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PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 70 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 715 2
АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 38 2
НАКЦ - Национальная Ассоциация Контактных Центров 15 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 76 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 95 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6258 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 252 1
ФСП - Федерация спортивного программирования 9 1
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 125 1
Талант и успех - Общественный фонд 18 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1423 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 98 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 647 1
ФКБС УК - Фонд консолидации банковского сектора 25 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1017 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 219 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20794 263
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64562 248
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15476 183
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 18561 144
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 49305 140
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26692 127
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15562 105
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2716 103
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20374 95
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10887 92
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30176 81
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6420 75
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4799 66
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9915 65
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Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5621 52
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5707 52
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1046 51
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6088 48
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1532 45
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RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5198 43
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9247 43
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5165 40
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Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3021 36
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VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1381 35
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3008 34
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4807 33
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2871 32
Apple iPhone 6 4861 47
Новые облачные технологии - МойОфис 752 30
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 180 27
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 878 27
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 278 27
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus 54 26
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 51 26
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НКТ - Р7-графика 31 26
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V Works 55 26
НКТ - Р7-Офис 367 26
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1203 23
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 476 22
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 461 20
Amazon Web Services - AWS S3 REST API - Amazon API Gateway 31 16
Т1 НОТА - Т1 Иннотех - Дион ВКС - Dion MCU 87 15
Microsoft SQL Server - MS SQL 1650 13
Протек - Здравсити 22 12
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 586 12
Linux OS 9818 10
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 318 10
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4318 10
Т1 НОТА МОДУС - Т1 CRM 70 9
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - облачное объектное хранилище 179 9
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 452 8
Т1 НОТА ВИЗОР - Т1 EasyTax 45 8
Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 27 8
Nvidia DGX - Суперкомпьютеры 118 8
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1422 7
Google Android 13898 7
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 648 7
СКБ Контур - Контур.Фокус 1016 7
ITQuick - Jumse 38 6
Microsoft Windows 15561 6
MongoDB - Документоориентированная система управления базами данных с открытым исходным кодом 161 6
Т1 ТехноДиск 6 6
Т1 Watchman Security 21 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5076 6
Linx Cloud 52 6
Блинов Михаил 73 72
Джабиев Георгий 43 38
Дергилёв Никита 44 37
Шадаев Максут 969 28
Малышев Сергей 83 28
Чаркин Евгений 296 27
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Натрусов Артем 284 27
Нестеров Алексей 129 27
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Россия - РФ - Российская федерация 142179 250
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42770 46
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17185 21
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51871 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14064 10
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3058 8
Европа 21699 6
Земля - планета Солнечной системы 10340 6
Казахстан - Республика 5488 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7333 5
Россия - СФО - Новосибирск 4240 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16835 5
Украина 7575 4
Россия - УФО - Екатеринбург 3896 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2897 4
Беларусь - Белоруссия 5576 4
Германия - Федеративная Республика 12633 3
Россия - ПФО - Башкортостан - Нефтекамск 35 3
Россия - СФО - Алтайский край - Горно-Алтайск 95 3
Беларусь - Могилевская область 23 3
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 685 3
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 45 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2374 3
Россия - ПФО - Мордовия Республика 601 2
Азия - Азиатский регион 5493 2
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Ближний Восток 2925 2
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Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 320 2
Россия - СЗФО - Вологодская область - Череповец 241 2
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Израиль 2716 2
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 843 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 1837 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2620 2
Япония 13242 2
Россия - ЮФО - Волгоградская область - Волгоград 986 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1554 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47472 169
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 50332 147
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23761 116
Энергетика - Energy - Energetically 5011 90
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13962 87
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5327 83
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8003 71
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2265 59
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5602 49
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28574 44
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7766 42
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13204 41
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6838 37
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18148 35
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10810 34
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4604 33
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5915 32
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1316 27
Цифровая трансформация - Экономика данных цифровая трансформация государства - Data economy 193 27
Экономический эффект 1045 26
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1095 25
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2887 25
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2091 23
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9635 21
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4753 20
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Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2214 18
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6324 17
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3023 17
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16140 16
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5600 16
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5912 16
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 353 16
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3629 14
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5675 14
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4603 13
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 215 3
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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