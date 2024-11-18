Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud

Компания Directum увеличила использование ресурсов в «Т1 Облако» на 60% Компания Directum, разработчик интеллектуальных решений для управления цифровыми процессами и документами, на 60% увеличила использование ресурсов в «Т1 Облако» за счет подключения новых клиентов и перевода текущих заказчиков в облако. Сейчас более 400 клиентов пользуются системами, размещенными у российского облачного провайдера. Об этом CN

Алексей Кубарев: «Российские облака готовы к новым вызовам» том отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят кластеры: Т1 (компании Т1 Интеграция, Т1 Cloud, Сервионика), МультиКарта, Т1.Аэро, Иннотех и Дататех, а также вендор НОТА и Т1 Цифр

Т1 Облако — генеральный партнер CNews Forum 2024 вых сценариев: от разработки на базе искусственного интеллекта до внедрения роботизации». На стенде Т1 Облако участники форума смогут познакомиться с решениями компании, проконсультироваться с

Провайдер «Т1 Облако» вошел в топ-3 рейтинга CNews SLA IaaS 2024 «Т1 Облако» (холдинг «Т1») второй год подряд входит в тройку лидеров рейтинга SLA IaaS от Mark

Smart technologies и Smart technologies Soft заключили соглашения о сотрудничестве с компаниями холдинга «Т1» gies Soft подписали меморандумы о сотрудничестве: с вендором «Нота» (холдинг «Т1») и с провайдером «Т1 Облако» (холдинг «Т1») соответственно. Основной целью партнерства «Нота» и ИТ-интегратора

«Т1 Облако» представил инструменты на базе технологий ИИ и машинного обучения для ритейлеров «Т1 Облако» (входит в Холдинг Т1) представил технологические решения для развития ИИ и машинного обучения. Российские ритейлеры продолжают активно внедрять облачные решения. Все большую популярн

«T1 Облако» расширяет возможности клиентов при работе с потоковыми данными «T1 Облако» предоставил клиентам доступ к платформенным сервисам (PaaS, Platform as a Service) на основе Kafka и RabbitMQ. Они повышают надежность приложений благодаря возможности реализации аси

«Т1 Облако» запустило новые сервисы для защиты бизнеса от киберугроз Провайдер «Т1 Облако» (холдинг «Т1») объявил о запуске двух новых сервисов – межсетевого экрана следующего поколения (NGFW) и шлюза защиты электронной почты. NGWF от «Т1 Облако» — это передовое реш

«Т1 Облако» и НТЦ ИТ «Роса» обеспечат переход на новые ИТ-решения дничества компании намерены представить операционные системы семейства «Роса» в облачной платформе «Т1 Облако». «Мы планируем расширять портфель импортонезависимых сервисов, предоставляемых из

«T1 Облако» запустил сервис для проведения онлайн-мероприятий We.Cloud Events Провайдер «T1 Облако» представил новый сервис на базе собственной разработки We.Cloud Events, который позволяет создавать виртуальные и гибридные мероприятия любого масштаба и эффективно ими управлять без

«Т1 Облако» и Positive Technologies обеспечат кибербезопасность российского бизнеса Облачный провайдер «Т1 Облако» (холдинг «T1») и участник рынка кибербезопасности компания Positive Technologies п

«Т1 Облако» – лидер рейтинга провайдеров GPU Cloud от CNews «Т1 Облако», провайдер облачных сервисов, занял первое место в рейтинге GPU Cloud 2024 от Mark

Андрей Никитин, T1 Облако: Наличие новейших видеокарт NVIDIA H100 — одно из ключевых преимуществ использования GPU в нашем облаке сты на различных языках, быстро их переводит и многое другое. Андрей Никитин, директор по продуктам T1 Облако Market.CNews: В чем основные преимущества использования GPU из облака? Андрей Никит

«МойОфис» и «T1 Облако» подписали соглашение о партнерстве тивных продуктов компании-разработчика «МойОфис» в импортонезависимых облачных решениях провайдера «Т1 Облако». Партнерство позволит создать функциональную рабочую среду с полным циклом сервисн

T1 Cloud ускоряет сложные вычисления и работу с ИИ с помощью сервиса на базе GPU NVIDIA H100 оектов с учетом отраслевой специфики заказчиков. В состав холдинга входят компании «Т1 Интеграция», Т1 Cloud, «Сервионика», «МультиКарта», «Т1.Аэр»о, «Иннотех» и «Дататех», а также вендор НОТА

Георгий Джабиев, T1 Cloud: «Отчуждаемое» облако — новая модель аренды ИТ-инфраструктуры для крупного бизнеса и государства высоких инфраструктурных нагрузок, скорость работы облачных сервисов приобретает решающее значение. Т1 Cloud отвечает этому запросу рынка: мы развернули отдельный кластер серверов с высокочасто

Облаку «T1 Cloud» присвоена первая категория значимости в соответствии с федеральным законом о безопасности КИИ ной инфраструктуры и имеет наивысший уровень защищенности. Категорирование облачной инфраструктуры «Т1 Cloud», проведенное в соответствии со ст. 7 Федерального закона «О безопасности КИИ» (№187

T1 Cloud вошел в топ-5 рейтинга провайдеров Market.CNews IaaS Enterprise 2024 которые T1 Cloud сохраняет два года подряд — важный показатель эффективности нашей работы. Команда Т1 Cloud разрабатывает и предлагает рынку облачные сервисы с использованием современных техно

Medswiss обеспечила хранение медицинских данных с помощью облака T1 Cloud линиках за счет отказоустойчивости облачной платформы. Благодаря быстродействию дисковой подсистемы Т1 Cloud сократилось время поиска данных пациентов в медицинской системе сети клиник, ускорил

T1 Cloud представил сервисы управляемых баз данных PostgreSQL, MongoDB и Redis в облаке Клиентам T1 Cloud стали доступны сразу три облачных сервиса в формате Managed Services (управляемые сервисы) на основе актуальных версий систем управления базами данных PostgreSQL, MongoDB и Redis. Серв

T1 Cloud примет участие в конференции CNews «Облачные технологии 2024» Облачный провайдер T1 Cloud традиционно принимает активное участие в конференции CNews «Облачные технологии 2024», которая пройдет 14 марта в Москве, и выступает генеральным партнером мероприятия В ходе деловой п

Алексей Кубарев, T1 Cloud: Как зрелые облачные провайдеры защищают объекты КИИ своих заказчиков «Эксперты Т1 Cloud довели до совершенства свои навыки в работе с конкретными технологиями, на базе кото

«T1 Cloud» запустил ««Т1 Диск»» с повышенным уровнем защищенности данных провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier III. Входит в Холдинг «Т1». «Т1 Cloud» имеет портфель облачных сервисов: IaaS, PaaS, SaaS. В 2023 г. провайдер адаптировал

«T1 Cloud» помогает «Бургер Кинг» в улучшении клиентского опыта «Т1 Cloud» (холдинг «Т1») предоставил облачные сервисы для сети ресторанов «Бургер Кинг». Комп

«T1 Cloud» подтвердил соответствие облачной инфраструктуры российскому стандарту ГОСТ Р 57580.1-2017 щенности персональных данных и категории значимости, что позволяет обрабатывать в публичном облаке «Т1 Cloud» персональные данные, а также размещать объекты критической информационной инфрастру

T1 Cloud расширяет возможности работы с Big Data с помощью экосистемы продуктов Arenadata Провайдер облачных услуг Т1 Cloud (входит в холдинг Т1) дополнил портфель импортонезависимых сервисов из облака, предо

«T1 Cloud» запустил в облаке операционные системы «Альт» ых», – сказал Николай Луковкин, руководитель направления по работе с партнерами «Базальт СПО». *** «Т1 Cloud» – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier

«T1 Cloud» в топ-3 рейтинга SLA IaaS 2023 по версии CNews лачных сервисов и размер финансовых гарантий провайдера в случае нарушения условий соглашения. *** «Т1 Cloud» – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier

Алексей Кубарев, T1 Cloud: Важное преимущество облачных технологий — в применяемом к ним комплексе зрелых ИБ-решений овершенствования информационной безопасности бесконечен, и важно обеспечить его непрерывность. Мы в Т1 Cloud для этого действуем по модели PDCA с годичным циклом. Облако с полным соблюдением 15

Георгий Джабиев, T1 Cloud — о том, как эволюционирует SLA вместе с развитием облачных сервисов ачных услуг, задач клиента и используемых им решений. Георгий Джабиев, директор по развитию бизнеса T1 Cloud Market.CNews: Скажите, пожалуйста, а на какие ключевые требования и SLA-метрики орие

«T1 Сloud» подтвердила надежность облачной инфраструктуры аттестатом соответствия ФСТЭК по первому уровню защищенности Облачный провайдер «T1 Cloud» объявил о получении аттестата соответствия требованиям федеральных законов 152-ФЗ и 187-ФЗ. Клиенты облачного провайдера могут хранить и обрабатывать в облаке персональные данные, а т

Т1 Cloud признан IaaS-провайдером года по версии CNews более амбициозные цели», — сказал Сергей Малышев, руководитель группы продуктов IaaS T1 Cloud. *** Т1 Cloud – российский провайдер облачных услуг, построенных на базе дата-центров уровня Tier

Т1 Cloud примет участие в форуме «CNews Forum 2023: Информационные технологии завтра» еры могут более эффективно развивать онлайн-торговлю и адаптировать ИТ-системы к пиковым нагрузкам. Т1 Cloud предлагает комплекс решений, который включает широкий набор продуктов для торгово-се

«Т1 Cloud» – генеральный партнер конференции CNews «Облачные технологии 2023» пытом и экспертизой в самых актуальных направлениях и способствуют развитию отрасли и технологий». «Т1 Cloud» имеет широкий портфель популярных облачных сервисов: IaaS, PaaS, SaaS. В 2023 году

«T1 Cloud» стал сервис-провайдером российской ОС Astra Linux Облачный провайдер «T1 Cloud» и ГК «Астра» подписали контракт о предоставлении операционной системы Astra Linux из облака «T1 Cloud». Astra Linux — операционная система со встроенными средствами защиты инфо

«Т1 Cloud» и разработчик решений по защите от DDoS-атак StormWall подписали меморандум о сотрудничестве амерениях в части технологического партнерства. Компании планируют совместно обеспечивать в облаке «Т1 Cloud» защиту организаций из госсектора и коммерческой сферы от DDoS-атак нового поколения

Миграция в облака актуальна как никогда. Т1 Cloud — спонсор финансовой секции «CNews FORUM Кейсы 2023» стникам «CNews FORUM Кейсы 2023» расскажет Алексей Кубарев, директор по информационной безопасности Т1 Cloud. Массовый переход российских компаний на облачные решения обусловлен как растущими т

T1 Cloud и MIND Software ускоряют переход крупных корпоративных клиентов в отечественное облако временными затратами, а также рисками для бизнеса, — отметил Георгий Джабиев, коммерческий директор Т1 Cloud. — Технологии, которые мы будем развивать совместно с MIND Software, позволят нам уд

«T1 Cloud CDN» – отечественный сервис доставки интернет-контента проблем и усилить свои позиции в выдаче поисковиков. Клиенты нашей компании уже успешно используют «Т1 Cloud CDN» для видеотрансляций с одновременным подключением до 10 тыс. человек», – отметил