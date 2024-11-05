Т1 Облако — генеральный партнер CNews Forum 2024

Т1 Облако выступит генеральным партнером XVII ежегодного форума «CNews Forum 2024: Информационные технологии завтра» и примет участие в деловой программе мероприятия.

Алексей Кубарев, директор по информационной безопасности T1 Облако, представит доклад «Информационная безопасность из облака: преимущества и кейсы» и расскажет о развитии российского рынка ИКТ в рамках пленарной сессии, которая объединит представителей госструктур, ИТ-компаний, а также независимых экспертов и аналитиков.

«Уход международных игроков и популярность Open Source стали мощными драйверами для развития облачной отрасли в России, — отмечает спикер. — Облака сегодня — это не просто один из элементов инфраструктуры, а ключевой бизнес-инструмент. Позволяя обрабатывать и хранить возрастающие объемы данных, они формируют основу для самых разных цифровых сценариев: от разработки на базе искусственного интеллекта до внедрения роботизации».

На стенде Т1 Облако участники форума смогут познакомиться с решениями компании, проконсультироваться с профильными экспертами и узнать, об актуальных ИТ-продуктах для цифрового развития любого бизнеса и госсектора.