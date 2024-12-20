Разделы

Безопасность
|

«Т1 Облако» расширяет возможности в области информационной безопасности

Российский провайдер «Т1 Облако» (ИТ-холдинг «Т1») запускает новый сервис защиты корпоративных сетей DNS Security, а также предлагает инструменты защиты от DDoS-атак на основе вендорских решений. Новые продукты обеспечивают расширенную безопасность инфраструктуры, критичных бизнес-процессов, систем и данных в облаке.

Для малого и среднего бизнеса, крупного корпоративного сектора и государственных структур «Т1 Облако» предлагает сервис защиты от различных DDoS-атак на всех уровнях сетевой модели OSI — вплоть до прикладного L7. Решение Anti-DDoS анализирует входящий трафик, пропуская его через несколько узлов фильтрации. Данные проходят многоуровневую проверку на предмет содержания вредоносных элементов. Система непрерывно мониторит обращения к ИТ-ресурсам компании — сервис выявляет и блокирует нетиповую активность, характерную для DDoS-атаки, предотвращая ошибки в работе веб-приложений, перегрузки каналов связи и сбои на уровне инфраструктуры организации.

Другое решение от «Т1 Облако» — DNS Security — поддерживает современные протоколы, статистические и динамические IP-адреса, автоматически распознает и закрывает доступ к сайтам высокого уровня опасности: например, ботнетам, фишинговым ресурсам, программам-шифровальщикам. Пользователи сервиса DNS Security могут настраивать черные и белые списки доменов, а также отслеживать запросы сотрудников. Благодаря этому у заказчика «Т1 Облако» есть возможность ограничивать попадание вредоносного ПО в ИТ-контур организации, в том числе из-за ошибок или невнимательных действий персонала.

Как избежать оборотных штрафов из-за утечки данных?
Безопасность

Сервис DNS Security в том числе актуален для образовательных учреждений, поскольку удовлетворяет требованиям регулятора — ФЗ №139 и 436. Решение блокирует выходы к определенным категориям сайтов, не допуская детей до нежелательной информации.

«Мы пополнили продуктовый портфель современными и надежными сервисами, обеспечивающими всестороннюю защиту облачной инфраструктуры для любого типа бизнеса из различных секторов экономики, а также для государственных учреждений с разветвленной сетью офисов и предприятий. Интеграция решений позволит заказчикам обезопасить ИТ-контур от прямых и косвенных угроз ИБ, а как следствие – финансовых ущербов, а также минимизировать репутационные риски. Оба продукта построены на базе российских технологий и отвечают требованиям регулятора в вопросе импортозамещения. А значит, будут особенно актуальны для защиты объектов КИИ», — сказал Алексей Кубарев, директор по информационной безопасности «Т1 Облако».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Кыркунов, C3 Solutions: Высоконагруженные ЦОДы становятся трендом сегодняшнего дня

«Газинформсервис» выиграл 16 млн рублей, но потерял 5, и подал кассационную жалобу

Выбор CNews: главные события на российском ИТ-рынке в 2024 г. Голосование

В России новый антирекорд: хакеры слили в Сеть больше баз данных, чем когда бы то ни было

«Диасофт» и «Флант» будут вместе развивать финтех-продукты

Российские регионы временно остались без WhatsApp

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Обзор очистителя для воды Viomi Blues Pro 1200G: умная система обратного осмоса

Лучшие смартфоны-раскладушки 2024 года в форм-факторе Flip: выбор ZOOM

Обзор Starwind SW-LED55UG403: умный и доступный телевизор с поддержкой 4K 

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще