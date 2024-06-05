«Т1 Облако» и Positive Technologies обеспечат кибербезопасность российского бизнеса

Облачный провайдер «Т1 Облако» (холдинг «T1») и участник рынка кибербезопасности компания Positive Technologies подписали меморандум о сотрудничестве. В рамках партнерства стороны объединят усилия для построения результативной кибербезопасности инфраструктурных и облачных систем. Об этом CNews сообщили представители «Т1».

Компании будут формировать и продвигать стратегические инициативы, а также проводить образовательные мероприятия для повышения грамотности сотрудников в области информационной безопасности.

Продукты Positive Technologies ориентированы на обеспечение защиты от хакерских атак, что подтверждено их работой в инфраструктурах российских организаций в течение последних двух лет. Технологии вендора являются стандартом в ряде технологических направлений, а также соответствуют российским и международным требованиям безопасности. Облачная инфраструктура провайдера «Т1 Облако» организована с учетом комплексного подхода и многоуровневой системы защиты информации и аттестована в соответствии с №152-ФЗ, №187-ФЗ и ГОСТ Р 57580.1 по наивысшим уровням защищенности.

«Объединение потенциала и экспертизы в области кибербезопасности наших команд поможет выработать качественно новые методы защищенности. Мы заботимся о предоставлении отечественным компаниям высокого уровня надежности корпоративных систем управления, баз данных, инфраструктурных, облачных систем и информационно-телекоммуникационных сетей. Уверены, что наше сотрудничество значительно усилит рынок кибербезопасности и повысит осведомленность клиентов в вопросах предотвращения возможных рисков», — сказал Георгий Джабиев, директор по развитию бизнеса «T1 Облако».

«Positive Technologies как автор идеи результативной кибербезопасности, рада сотрудничеству с партнером, разделяющим эти подходы. Мы уверены, что вместе сможем гарантировать предсказуемый уровень защищенности компаниям-заказчикам услуг «T1 Облако»»‎, — отметила Елена Бастанжиева, директор по развитию бизнеса Positive Technologies.