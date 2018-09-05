Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия

Дергилёв Никита


05.09.2018 «Техносерв Cloud» разместил в облаке сайт «Аукционного дома Егоровых» 1
03.09.2018 В облако Техносерв Cloud пришли финансовые сервисы от Cybertonica 1
03.08.2018 Техносерв Cloud стал удобнее для миграции с сервисом Flexify.IO 1
16.07.2018 Техносерв Cloud стал клиентом нового машинного зала ЦОД IXcellerate 1
19.06.2018 «Техносерв» запустил облачный видеосервис для бизнеса 1
29.05.2018 Программа экономии Microsoft License Mobility доступна клиентам «Техносерв Cloud» 1
09.04.2018 «Эйд» присоединилась к облаку «Техносерв Cloud» 1
21.03.2018 «Техносерв Cloud» научит безопасному файлообмену в организациях 1
19.03.2018 «Техносерв Cloud» и HeadPoint расширили сотрудничество в облаках 1
05.03.2018 Panasonic Россия выбрал облако Техносерв Cloud 1
13.02.2018 «Ростелеком» защитит «Техносерв Cloud» от DDoS-атак 1
08.02.2018 «Красный Куб» мигрировал в облако Техносерв Cloud 1
06.02.2018 DirectumRX представлен на облачной платформе Техносерв Cloud 1
30.01.2018 Directum размещает свою облачную СЭД в облаке «Техносерв Cloud» 1
23.01.2018 Представитель Xiaomi в России разместит свои сервисы в облаке «Техносерв Cloud» 1
21.12.2017 Техносерв Cloud запустил облачный файлообменник для корпоративных клиентов 1
04.12.2017 Техносерв Cloud предоставил Aldo Coppola услуги виртуального ЦОДа 1
20.11.2017 Опубликован рейтинг CNews крупнейших ЦОД-провайдеров. Количество стойко-мест продолжает расти 1
13.11.2017 Операторы ЦОД готовятся к запуску рекордного количества стоек 2
08.11.2017 Одна шестая всех затрат на ИТ-инфраструктуру приходится на облака 1
04.10.2017 «Тим Драйв» обеспечивает непрерывность бизнес-процессов в облаке Техносерв Cloud 1
11.09.2017 Техносерв Cloud запускает новый сервис «Хостинг SAP HANA» 1
06.09.2017 Сеть «КАРО фильм» обрабатывает online-продажи билетов в облаке «Техносерв Cloud» 1
15.08.2017 Техносерв Cloud представил комплексную услугу «Облачная база данных» 1
15.08.2017 «Техносерв» начал раздавать из «облака» Oracle, PostgreSQL, MySQL и MS SQL 1
24.07.2017 Техносерв Cloud и Life Pay обеспечат кассовую ферму для нагруженных каналов онлайн-оплаты 1
11.07.2017 «Техносерв Cloud» подготовился к приему платежных карт 1
19.06.2017 «Техносерв Cloud» предоставила услуги виртуального ЦОД и облачного хранилища для «Цеппелин Русланд» 1
05.06.2017 Техносерв Cloud прошел аттестацию по требованиям ФСТЭК для работы с государственными ИС 1
22.05.2017 Техносерв представил услугу «Облачное хранилище» 1
16.04.2017 Российские ИТ-компании удерживают выручку на падающем розничном рынке 1
25.11.2016 CNews Forum: вперед к цифровому бизнесу 2
09.11.2016 «Техносерв» переписал фирменную облачную платформу 2
09.11.2016 «Техносерв» представил новую облачную платформу — Technoserv.Cloud 1
17.09.2015 Назван топ-20 поставщиков ИТ-услуг в России. В 2015 г. этот рынок упадет на 25 млрд рублей 1
28.05.2015 Рынок ИТ-услуг: главные ожидания связаны с аутсорсингом 3
03.03.2015 «Техносерв» будет обслуживать оборудование корпоративной сети Пенсионного фонда РФ в 2015 г. 1
02.11.2014 ИКТ в госсекторе России: итоги и перспективы 2
28.10.2014 Облака в госсекторе: преимущества очевидны, а воз и ныне там 1
25.11.2011 Госсектор на CNews FORUM 2011: ход информатизации 1

Публикаций - 40, упоминаний - 46

Дергилёв Никита упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 24
Крок 1221 7
iTeco - Ай-Теко 720 6
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 5
Oracle Corporation 3363 4
Ланит ГК 1160 3
Google LLC 7177 3
SAP SE 3220 3
Microsoft Corporation 11168 3
DataPro - ДатаПро 56 2
Uptime Institute 159 2
HeadPoint - ХэдПойнт 11 2
Инфосистемы Джет 675 2
Directum - Директум 647 2
Астерос - Asteros 531 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 844 2
Xiaomi 904 2
Cybertonica 4 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
Smart Orange - Смарт Оранж 6 1
РДП.ру - РДП Инновации - RDP.RU 21 1
Aide - Эйд 2 1
Flexify.IO 1 1
SAP CIS - САП СНГ 757 1
VMware 1830 1
Caravan - Караван 13 1
Atrinity - Атринити 21 1
ФОРС Дистрибуция 14 1
Jive Software 19 1
Optima - Оптима 50 1
Merlion Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 76 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
IBM 3557 1
Panasonic 1175 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Apple Inc - Эппл Рус 7737 1
Dell Technologies 133 1
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 2
ВТБ24 583 2
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 179 1
Открытие ФК 538 1
Альфа-Банк 1127 1
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 1
Uber Technologies 258 1
РСХБ - Россельхозбанк 183 1
Аукционный дом Егоровых 1 1
Uber 257 1
Красный куб - сеть магазинов подарков 8 1
Aldo Coppola 2 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 924 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 2
ПФР Департамент информационных технологий 103 2
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 719 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 1
Калининская АЭС - Атомная электростанция 42 1
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 9
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10397 6
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 5
ITSM - IT Service Management - Управление ИТ-услугами - ITSMT - IT Service Management Tool 219 5
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 4
DBaaS - Database as a service - Облачное хранение и управление структурированными данными 54 4
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2057 4
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 532 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 3
OpenStack 347 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение 20 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
Виртуальный ЦОД - ВЦОД - vDC - Virtual Data Center - Совокупность виртуальных ресурсов (серверы, диски, сети) 82 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 2
ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 19 2
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 33 1
RTSP - Real Time Streaming Protocol - Потоковый протокол реального времени 31 1
NVR - Network Video Recorder - Видеорегистратор 33 1
ONVIF - Open Network Video Interface Forum 27 1
Heatmap - Тепловая карта 5 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 252 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1224 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 164 1
SAP хостинг 5 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1038 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1270 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 1
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 488 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 574 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2234 1
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2906 1
DVR - Digital Video Recorder - Цифровой видеорегистратор 55 1
Т1 Cloud - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud 130 34
Microsoft SQL Server 798 10
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 9
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 593 4
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 354 4
AWS - Amazon Web Services 569 3
Apple iOS 5742 2
Directum - DirectumRX 62 2
DataLine Nord ЦОД 15 2
ПФР АИС - Автоматизированная информационная система Пенсионного фонда РФ 56 2
Microsoft Exchange 684 2
Microsoft Software Assurance - Microsoft Enterprise Agreement 114 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
IBM Softlayer 30 1
IBM Bluemix 38 1
Caravan Aero 9 1
Microsoft License Mobility 2 1
ТрастИнфо ЦОД 24 1
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 359 1
Abbyy Compreno 20 1
HeadPoint Система ситуационного видеомониторинга 2 1
Aldo Coppola VDC 1 1
OpenText Content Server 4 1
OpenText eDOCS 2 1
Т1 ТехноДиск 6 1
IXcellerate ЦОД Moscow One 28 1
Microsoft Exchange Server 210 1
Microsoft SPLA - Microsoft Services Provider License Agreement 29 1
OpenText Documentum 191 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 293 1
Oracle Siebel CRM 167 1
Google Android 10751 1
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 831 1
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 124 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 790 1
Microsoft Azure 1171 1
Ардашев Андрей 2 2
Калмаков Сергей 1 1
Яблонский Алексей 3 1
Севастьянов Алексей 23 1
Марич Игорь 18 1
Бетсис Павел 84 1
Львов Владимир 9 1
Богаутдинов Рушан 1 1
Меджлумов Муслим 8 1
Тимаков Кирилл 1 1
Кандауров Сергей 1 1
Червяков Сергей 1 1
Фокин Дмитрий 17 1
Шадрин Евгений 2 1
Шутов Антон 1 1
Егоров Николай 4 1
Елистратов Николай 90 1
Шумский Александр 2 1
Бобровников Борис 86 1
Прохоров Александр 86 1
Макаров Алексей 49 1
Нестеров Алексей 79 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 23
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 2
Европа 3788 1
Казахстан - Республика 2650 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 1
Европа Западная 618 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2236 8
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 5
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1210 3
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 3
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 848 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 133 1
CNews Analytics 1991 5
Gartner 2197 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
Forrester Wave 19 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 292 1
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769337, в очереди разбора - 673022.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще