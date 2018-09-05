Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Дергилёв Никита
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 46
Дергилёв Никита упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Ардашев Андрей 2 2
|Калмаков Сергей 1 1
|Яблонский Алексей 3 1
|Севастьянов Алексей 23 1
|Марич Игорь 18 1
|Бетсис Павел 84 1
|Львов Владимир 9 1
|Богаутдинов Рушан 1 1
|Меджлумов Муслим 8 1
|Тимаков Кирилл 1 1
|Кандауров Сергей 1 1
|Червяков Сергей 1 1
|Фокин Дмитрий 17 1
|Шадрин Евгений 2 1
|Шутов Антон 1 1
|Егоров Николай 4 1
|Елистратов Николай 90 1
|Шумский Александр 2 1
|Бобровников Борис 86 1
|Прохоров Александр 86 1
|Макаров Алексей 49 1
|Нестеров Алексей 79 1
|CNews Analytics 1991 5
|Gartner 2197 1
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 510 1
|Forrester Wave 19 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769337, в очереди разбора - 673022.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 769337, в очереди разбора - 673022.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru