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Коновалов Олег


20.03.2025 «Онланта Код ИТ» развернула сервисы ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» в Onplatform 1
27.08.2024 «Онланта Код ИТ» представила новую версию Kubernetes-платформы Onplatform 1
19.10.2023 Kubernetes-платформа ONPLATFORM включена в реестр российского ПО 1
12.12.2022 Рынок российских облачных сервисов вырос почти в полтора раза 1
25.11.2020 Гибридные или мультиоблака: что выбрать 1
18.11.2020 Фонд «Сколково» и «Онланта» ищут проекты по управлению ИТ-инфраструктурой 1
31.07.2020 Рейтинг CNews: Крупнейшие поставщики «инфраструктуры как сервиса» в России 1
28.07.2020 Платформа Potok обеспечивает защиту персональных данных с помощью облака OnCloud.ru 1
26.12.2018 Клиентам «Онланты» теперь доступна услуга облачных видеоконференций VideoMost . 1
18.12.2018 Cтанут ли дата-центры второй нефтью российского экспорта 1
14.12.2018 На российском рынке облаков скорость оказалась важнее стоимости 2
27.11.2018 «Онланта» и «Первый БИТ» перевели часть процессов «Декатлон» на «1С» в облако 1
13.11.2017 Операторы ЦОД готовятся к запуску рекордного количества стоек 1
08.11.2017 Одна шестая всех затрат на ИТ-инфраструктуру приходится на облака 1
14.02.2017 «Онланта» и «Первый БИТ» протестировали работу «1С:ERP 2.2» в «облаке» Oncloud.ru 1

Публикаций - 15, упоминаний - 16

Коновалов Олег и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит - Онланта - Onlanta 109 13
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2174 10
Крок - Croc 1779 7
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 5
Selectel - Селектел 396 5
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 203 5
Ростелеком 9807 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12915 4
Softline - Софтлайн 2882 4
Amazon Inc - Amazon.com 3025 3
Yandex - Яндекс 7499 3
Huawei 3973 3
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 451 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 800 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1018 3
Т1 Сервионика - Servionica 258 3
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 820 2
SAP SE 5303 2
VK - Mail.ru Group 3464 2
IXcellerate - Икселерейт 126 2
Linx - Связь ВСД 158 2
3data - 3дата 84 2
Авантаж 66 2
Google LLC 11867 2
8323 2
Ланит - Онланта код ИТ 3 2
Broadcom - VMware 2385 1
МегаФон 9052 1
Alibaba Group 428 1
Microsoft Corporation 24719 1
Veeam Software 320 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8801 1
Red Hat 1318 1
VideoMost - ВидеоМост 276 1
Naumen - Наумен 630 1
ОТР ГК - ОТР 2000 216 1
NtechLab - НтехЛаб 124 1
Spirit DSP - Спирит Корп 471 1
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Dynatrace 56 1
РЖД - Российские железные дороги 1922 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
Альфа-Банк 1783 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 204 1
Сбер - Сбербанк НПФ - Негосударственный пенсионный фонд - СберНПФ - Пенсионные решения НПФ - Ренессанс пенсии НПФ 76 1
Траско - Trasko 32 1
Qlean 7 1
Desport - Decathlon - Декатлон 35 1
En+ Group - Эн+ ГК 20 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 73 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий 58 1
Росатом - Росэнергоатом - КАЭ - Калининская АЭС - атомная электростанция 99 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 199 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 31 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 433 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1653 1
Лента - Сеть розничной торговли 2101 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1045 1
Абсолют Банк 234 1
Азбука вкуса - Городской супермаркет - АВ Daily - сеть продовольственных супермаркетов 188 1
ВкусВилл - Избёнка 161 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 873 1
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 86 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11819 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3078 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 1
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Правительство Иркутской области 30 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 318 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 352 1
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2809 8
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PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3111 2
Вычислительная мощность компьютера - Производительность компьютера 874 2
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 933 2
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 8
Microsoft Azure 1415 3
Google Cloud Platform - GCP 313 3
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 3
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 134 2
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 372 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 57 2
Ланит - Онланта код ИТ - Onplatform Kubernetes платформа 5 2
Microsoft Office 365 948 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 627 1
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 119 1
VK - Яндекс.Дзен 190 1
Huawei 3data Cloud 7 1
Северсталь ПАО - Севергрупп ТТ - TalentTech - Поток - Potok.io - Поток Оценка 360 - HCM-платформа - HRTech-решение для управления персоналом 59 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 790 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 948 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 34 1
1С:ERP Управление предприятием 567 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 254 1
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One Северный кампус 43 1
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 451 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 84 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 485 1
Intel Optane Memory - Intel Optane DC DIMM - Intel Optane DC Persistent Memory Module - Intel PMEM - Intel Optane SSD - энергонезависимая память 151 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - ЦОД Москва-I - ЦОД Москва-III - ЦОД Москва-IV - ЦОД Москва-V 23 1
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