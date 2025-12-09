«Софтлайн Решения» помогла Ирбитскому политехникуму обновить ИТ-инфраструктуру в рамках сервиса Softline Enterprise Agreement

«Софтлайн Решения» (ГК Softline, ИТ-поставщик продуктов и услуг в области цифровой трансформации и информационной безопасности, реализовала проект для Ирбитского политехникума. Специалисты «Софтлайн Решений» подобрали и поставили заказчику программные продукты российских разработчиков, а также ПО и оборудование ИТ-вендора «Инферит» (кластер «СФ Тех» ГК Softline). Это позволило учебному заведению обеспечить прозрачность управления ИТ-инфраструктурой на базе отечественных технологий. Заказчик также подключился к сервису Softline Enterprise Agreement, чтобы эффективно управлять ИТ-активами и оптимизировать расходы.

В ГАПОУ СО «Ирбитский политехникум» в Свердловской области свыше 630 студентов обучаются рабочим и творческим специальностям, а также осваивают профессии в сфере услуг и технологий. Ирбитский политехникум стремится повышать качество обучения за счет внедрения современных решений. Для цифровой образовательной среды учебному заведению требовалось надежное российское ПО и оборудование для компьютерных классов.

Победу в конкурсной борьбе на поставку ПО и компьютеров одержала компания «Софтлайн Решения». Важно было реализовать проект в сжатые сроки. Специалисты «Софтлайн Решений» проанализировали рынок с учетом требований образовательной организации и предложили программные продукты ряда отечественных вендоров: операционную систему Astra Linux, систему резервного копирования и восстановления данных с защитой от вирусов-шифровальщиков «Кибер Бэкап», систему трехмерного моделирования «Компас-3D» для обучения студентов. Кроме того, заказчик выбрал компьютеры «Инферит Техника» и систему «Инферит ИТМен» (кластер «СФ Тех» ГК Softline) для инвентаризации, учета и контроля ИТ-инфраструктуры.

Получив ПО и оборудование, заказчик принял решение подключиться к сервису Softline Enterprise Agreement (SEA), так как уделяет внимание оптимизации затрат и эффективному использованию ИТ-активов. Эксперты «Софтлайн Решений» рассказали о преимуществах сервиса. В личном кабинете можно централизованно управлять всем парком ПО и быстро продлевать подписку. Использование SEA позволяет планировать затраты заранее, избегать ненужных расходов и обеспечивает прозрачность данных о программных активах, сроках действия лицензий. В сервисе также удобно тестировать новые программные продукты в демокафе, чтобы оценить их преимущества и принять решение о закупке.

«В рамках проекта нашей образовательной организации было важно в короткие сроки получить отечественное ПО и обеспечить эффективное управление ИТ-инфраструктурой, повысить уровень её отказоустойчивости. В ходе сотрудничества со специалистами «Софтлайн Решений» мы достигли всех целей: обновили материально-техническую базу и начали использовать инструменты для обеспечения системности в учете лицензий», — сказала Татьяна Артемьева, директор ГАПОУ СО «Ирбитский политехникум».

«Ирбитский политехникум обеспечивает высокий уровень прозрачности управления ИТ-инфраструктурой по итогам реализации проекта и использует новое ПО для цифровизации учебного процесса. За счет использования сервиса SEA заказчик оптимизирует ресурсы, получая доступ ко всем продуктам из единого окна в Лицензионном центре. С помощью сервиса упрощается управление программными активами и планирование ИТ-бюджета», — отметил Олег Коновалов, аккаунт-менеджер компании «Софтлайн Решения».