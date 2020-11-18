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Фонд «Сколково» и «Онланта» ищут проекты по управлению ИТ-инфраструктурой

Бизнес Интеграция Инфраструктура Облака

Фонд «Сколково» и компания «Онланта» объявили конкурс лучших инновационных проектов по управлению облачной ИТ-инфраструктурой компании и обеспечению ее информационной безопасности. Победители встретятся с заказчиками «Онланты» и будут включены в ее портфель услуг.

Принять участие в конкурсе «Онланта.Tech» могут инновационные решения с подтвержденной технической реализацией проекта, имеющие укрупненную дорожную карту развития продукта до 2022 г. и внедрившие свое решение как минимум у одного заказчика.

Конкурс проводится по следующим направлениям: мониторинг работоспособности инфраструктуры и сервисов; MultiCloud; мультивендорная техническая поддержка; информационная безопасность (DevSecOps&MultiSecCloud); обслуживание медицинской техники.

Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий фонда «Сколково», сказал: «С фондом “Сколково” сегодня работают более 2,7 тыс. инновационных компаний и более 100 партнеров. Резиденты создают уникальные решения, но именно синергия их возможностей и нашего партнера позволят найти кратчайший путь к реализации перспективных технологий и услуг».

Олег Коновалов, директор по инновационному развитию компании «Онланта», сказал: «Мир ИТ не стоит на месте, появляются новые решения и технологии. “Онланта” более 10 лет вносит вклад в ИТ-индустрию. Благодаря многолетней экспертизе и опыту мы видим перспективные ИТ-направления, позволяющие бизнесу быть эффективным и конкурентоспособным. Партнерство с фондом “Сколково” – прекрасная возможность для поиска инновационных решений, которые смогут найти свое применение в проектах, реализуемых “Онлантой” и группой компаний “Ланит”».

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