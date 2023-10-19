Kubernetes-платформа ONPLATFORM включена в реестр российского ПО

Минцифры России включило инфраструктурное решение ONPLATFORM для автоматизации процессов разработки и эксплуатации ПО от компании «Онланта код ИТ» (входит в группу «Ланит») в реестр российского ПО. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

ONPLATFORM ‒ all-in-one инфраструктурная платформа, которая позволяет при разработке новых продуктовых решений использовать систему контейнеризации и оркестрации нагрузки, инструменты быстрой и качественной доставки кода в рабочее окружение, системы мониторинга и сбора логов, а также средства информационной безопасности. Это дает возможность компаниям запускать эффективный конвейер разработки и поддержки ПО.

В ONPLATFORM обеспечен высокий уровень информационной безопасности ‒ можно централизованно управлять политиками безопасности, организовано шифрование сетевого трафика в Kubernetes-кластерах и хранилище чувствительных к компрометации данных.

Внесение ONPLATFORM в реестр российского ПО подтверждает, что платформа соответствует всем требованиям, которые предъявляются к разрабатываемому и используемому в России программному обеспечению.

Олег Коновалов, генеральный директор компании «Онланта код ИТ»: «Основная задача ONPLATFORM ‒ сократить затраты компаний на разработку и эксплуатацию программного продукта. Достигается это при помощи высокого уровня автоматизации типовых задач. Российским разработчикам ONPLATFORM обеспечивает быстрый запуск продукта, сокращает показатель time-to-market и становится основой для дальнейшего развития».

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«Онланта код ИТ» – российский разработчик платформ для управления инфраструктурой, резидент Сколково. Собственным решением компании «Онланта код ИТ» является российская платформа ONPLATFORM. Офис компании расположен в Москве.

Компания «Онланта» входит в группу «Ланит» и специализируется на ИТ-аутсорсинге. Предоставляет полный комплекс услуг по поддержке ИТ-инфраструктуры всех уровней: управление ИТ-инфраструктурой и приложениями, услуги в области информационной безопасности, аренду и поддержку бизнес-приложений, а также облачный сервис OnCloud.ru. Клиентами «Онланты» являются более 100 компаний госсектора и различных отраслей.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.