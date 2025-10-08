Разделы

Ланит Онланта Онланта код ИТ


«ОНЛАНТА КОД ИТ» (дочерняя структура «Онланты», входит в группу компаний ЛАНИТ) – российский разработчик платформ для управления инфраструктурой, резидент Сколково. Собственным  решением компании «ОНЛАНТА КОД ИТ» является российская платформа Onplatform.

УПОМИНАНИЯ


08.10.2025 «Онланта Код ИТ» упростила внедрение Onplatform с помощью нового инсталлятора 1
16.09.2025 Как выстроить контейнерную инфраструктуру: 8 простых шагов 1
20.03.2025 «Онланта Код ИТ» развернула сервисы ГК «Автодом» и ГК «АвтоСпецЦентр» в Onplatform 1
27.08.2024 «Онланта Код ИТ» представила новую версию Kubernetes-платформы Onplatform 1
19.10.2023 Kubernetes-платформа ONPLATFORM включена в реестр российского ПО 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Ланит и организации, системы, технологии, персоны:

Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2237 3
Ланит - Онланта - Onlanta 115 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2347 2
Автодом - АВТОDOM 29 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12644 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3208 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1097 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71493 4
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26799 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22620 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33326 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30829 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 914 1
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой - System Management Software 340 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22370 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11366 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55866 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2047 1
ITAM - IT Asset Management - Information Asset Management - Управление ИТ-активами 640 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31516 1
Кибербезопасность - SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 1388 1
DevOps - Development и Operations 1020 1
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 323 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25652 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9984 1
Dashboard - Дашборд - Информационная панель - Способ визуального представления данных 1398 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4684 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 447 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2712 1
Инсорсинг - Insourcing - Инхаус-команда - inhouse, in-house разработка в компаниях - внутренний, не выходящий за рамки организации - Самописное ПО - Самописный софт 1290 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1330 1
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2331 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2772 1
Ланит - Онланта - Онланта код ИТ - Onplatform Kubernetes платформа 7 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1232 2
CNews - CNewsMarket - ИТ-маркетплейс 607 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 53 1
Коновалов Олег 16 2
Россия - РФ - Российская федерация 154288 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45203 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9912 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50573 1
Аренда 2554 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5785 1
