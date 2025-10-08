Разделы

Цифровизация Системное ПО
|

«Онланта Код ИТ» упростила внедрение Onplatform с помощью нового инсталлятора

«Онланта Код ИТ» (дочерняя структура «Онланты», входит в группу компаний «Ланит») продолжает развивать направление собственных продуктов и представляет новый инструмент — систему автоматического развертывания Kubernetes-платформы Onplatform посредством инсталлятора.

Если ранее развертывание выполнялось вручную специалистами и занимало несколько дней, то теперь весь процесс сокращается до нескольких часов и не требует участия инженеров. Инсталлятор позволяет заказчикам самостоятельно устанавливать платформу в собственной инфраструктуре, минимизируя операционные издержки.

Решение стало ответом на запросы рынка, прежде всего со стороны банковского, финансового и государственного секторов, где критически важны независимость и полный контроль над ИТ-средой.

«Секретная сессия»: как выглядит продвинутая экосистема кибербеза
Безопасность

Автоматизация процесса развертывания открывает новые возможности не только для технических специалистов, но и для бизнеса в целом. Ключевой эффект выражается в скорости: быстрое развертывание платформы позволяет более оперативно запускать новые сервисы, тестировать продукты и реагировать на изменения рынка. Это особенно актуально для компаний, работающих в условиях высокой конкуренции, где время внедрения решений напрямую влияет на эффективность.

Ксения Хожабаева, руководитель отдела продуктового развития «Онланты», сказала: «Запуск инсталлятора стал важным этапом развития нашей Kubernetes-платформы. Он отражает общий вектор развития продукта: от гибкого и функционального решения к максимально удобному и доступному инструменту, который можно адаптировать под разные сценарии использования. Мы стремились упростить процесс развертывания, чтобы заказчики могли самостоятельно внедрять решение и быстрее переходить к работе с сервисами и приложениями. Это снижает зависимость от внешних ресурсов и помогает компаниям сосредоточиться на ключевых бизнес-задачах».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Владимир Маракшин, «Киберпротект»: Инфраструктура заказчика должна быть предсказуемо надёжной

Десятки тысяч серверов по всему миру под угрозой взлома из-за крайне опасной «дыры» в сверхпопулярной СУБД, которую не закрывают уже 13 лет

Проживем без VMware? Опубликован новый видеоподкаст «CNews.Лица»

Разработчик национальной ОС Северной Кореи открыл офис в России

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

IBM встроит в свои инструменты разработки ПО ИИ Anthropic

Конференции

Цифровизация HR

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего
Показать еще

CNewsMarket

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Битва ТВ-технологий в 2025: OLED, MiniLED или IPS?

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще