«Онланта Код ИТ» упростила внедрение Onplatform с помощью нового инсталлятора

«Онланта Код ИТ» (дочерняя структура «Онланты», входит в группу компаний «Ланит») продолжает развивать направление собственных продуктов и представляет новый инструмент — систему автоматического развертывания Kubernetes-платформы Onplatform посредством инсталлятора.

Если ранее развертывание выполнялось вручную специалистами и занимало несколько дней, то теперь весь процесс сокращается до нескольких часов и не требует участия инженеров. Инсталлятор позволяет заказчикам самостоятельно устанавливать платформу в собственной инфраструктуре, минимизируя операционные издержки.

Решение стало ответом на запросы рынка, прежде всего со стороны банковского, финансового и государственного секторов, где критически важны независимость и полный контроль над ИТ-средой.

Автоматизация процесса развертывания открывает новые возможности не только для технических специалистов, но и для бизнеса в целом. Ключевой эффект выражается в скорости: быстрое развертывание платформы позволяет более оперативно запускать новые сервисы, тестировать продукты и реагировать на изменения рынка. Это особенно актуально для компаний, работающих в условиях высокой конкуренции, где время внедрения решений напрямую влияет на эффективность.

Ксения Хожабаева, руководитель отдела продуктового развития «Онланты», сказала: «Запуск инсталлятора стал важным этапом развития нашей Kubernetes-платформы. Он отражает общий вектор развития продукта: от гибкого и функционального решения к максимально удобному и доступному инструменту, который можно адаптировать под разные сценарии использования. Мы стремились упростить процесс развертывания, чтобы заказчики могли самостоятельно внедрять решение и быстрее переходить к работе с сервисами и приложениями. Это снижает зависимость от внешних ресурсов и помогает компаниям сосредоточиться на ключевых бизнес-задачах».