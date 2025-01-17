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Самоукин Сергей



17.01.2025 «Инферит Облако» и Git in Sky заключили соглашение о комплексном партнерстве 1
16.01.2025 «Инферит Облако» и ALP ITSM будут совместно продвигать облачные услуги 1
14.01.2025 «Инферит Облако» (ГК Softline) и интегратор Innostage будут продвигать облачные решения с приоритетом на безопасность 1
11.12.2024 «Инферит Облако» и Axios объявили о совместном продвижении инфраструктурных решений 1
09.12.2024 «Инферит Облако» (ГК Softline) и Xinchip заключили партнерское соглашение о совместном продвижении облачных услуг и сервисов 1
04.12.2024 Провайдер «Инферит Облако» расширяет партнерство с ИБ-аудитором Card Security 1
03.12.2024 Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) и DataSpace объединили усилия для продвижения облачных технологий 1
29.11.2024 Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) и «Телеком биржа» заключили соглашение о комплексном партнерстве 1
14.06.2024 Провайдер «Инферит Облако» (ГК «Софтлайн») запустил программу прямого партнерства с высокой комиссией 1
28.11.2023 «Инферит» и Orion soft подписали соглашение о технологическом партнерстве, подтвердив совместимость системы виртуализации zVirt с серверами «Инферит техника» 1
18.12.2018 Cтанут ли дата-центры второй нефтью российского экспорта 1
17.12.2018 Поставки IaaS и SaaS установили новые рекорды 1
20.03.2017 Как взять в аренду виртуальный сервер? 1
05.09.2016 Softline предоставила облачному хостинг-провайдеру Flops оборудование по модели HaaS 1
14.09.2015 Directum протестировала мощности облачной инфраструктуры Softline 1
23.06.2015 Уложиться в срок: как российский бизнес будет работать с ПДн 1
13.03.2015 Softline создала инфраструктурное решение в «облаке» для банка DeltaCredit 1

Публикаций - 17, упоминаний - 17

Самоукин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2810 16
Softline - Инферит - Инферит Облако 48 7
Ростелеком 9700 3
Крок - Croc 1777 3
Microsoft Corporation 24624 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 2
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 2
Linx - Связь ВСД 158 2
RuVDS - МТ Финанс 57 2
МегаФон 8804 1
Alibaba Group 422 1
Huawei 3933 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1633 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2160 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
VK - Mail.ru Group 3455 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1038 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 336 1
Selectel - Селектел 385 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 261 1
IXcellerate - Икселерейт 125 1
Stack Group - Стек Групп 159 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - Ростелеком Центры обработки данных - Ростелеком-ЦОД 194 1
Т1 Сервионика - Servionica 258 1
3data - 3дата 82 1
Авантаж 66 1
DataPro - ДатаПро 93 1
Google LLC 11775 1
Mindbox - Майндбокс 19 1
SAP SE 5276 1
8213 1
Directum - Директум 1089 1
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom 1511 1
Sabre Corporation - Sabre Holdings 166 1
Artsofte - Artsofte Digital 10 1
Электронная Москва - Удостоверяющий центр 184 1
Роснефть НК - нефтяная компания 514 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 186 1
Роснефть НК - Башнефть ПАО АНК - УНПЗ - Уфимский нефтеперерабатывающий завод - Уфанефтехим - Башкирнефтепродукт 125 1
En+ Group - Эн+ ГК 20 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
Жигулевская долина - Технопарк в сфере высоких технологий 31 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Societe Generale Group - Groupe Société Générale S.A. 78 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 83 1
АвтоВАЗ - Лада Запад Тольятти - GM-АВТОВАЗ - Джи ЭМ-АВТОВАЗ 17 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 467 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 4
ВЭБ.РФ - РЭЦ - Российский экспортный центр 94 1
Правительство Иркутской области 29 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 16
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 16
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 11
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19279 11
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 9
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7547 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50398 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 6
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 5
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Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 3
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Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 3
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Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 230 9
Softline - Инферит Клаудмастер - Inferit CloudMaster - Softline CloudMaster Coster - Softline Maestro - Softline Cloud Services - Клаудмастер 117 3
Microsoft Azure 1408 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 2
Rakuten Viber 627 1
МТС Cloud - CloudMTS - Облако МТС 320 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 1
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 1
CloudМТS 25 1
Stack Group - M1Cloud - Дата-центр Stack.М1 129 1
Qsoft amoCRM 107 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 1
Microsoft Dynamics CRM 542 1
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 311 1
Microsoft Azure Pack 16 1
Microsoft Exchange 1714 1
Microsoft Office 365 940 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 202 1
Microsoft Skype for Business 175 1
Microsoft SharePoint Products and Technologies 813 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 57 1
Softline vCloud 7 1
Artsofte - Profitbase 17 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 915 1
Intel Xeon Cascade Lake - Серия серверных микропроцессоров 60 1
Linux OS 9936 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Orion soft - Proxima DB 36 1
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 1
Стахановец - Стах@новец - Стахановец Про 97 1
Orion soft - Nova Container Platform 35 1
Softline - DeskWork 117 1
Softline - WorkFlowSoft 64 1
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 99 1
Broadcom - VMware vSphere 554 1
Orion soft - Орион софт - Termit - Инфолэнд Термит - решение для обеспечения удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам 35 1
Orion soft - Cloudlink 17 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 1
Березин Максим 111 3
Мотовилов Олег 71 2
Мегрелишвили Георгий 27 1
Бойко Андрей 50 1
Соколова Ольга 25 1
Каплунов Павел 46 1
Фокин Дмитрий 21 1
Горохов Евгений 39 1
Токовинин Михаил 4 1
Коновалов Олег 14 1
Боровиков Иван 2 1
Адеев Николай 13 1
Бахтиаров Алексей 21 1
Заединов Руслан 46 1
Захаренко Максим 56 1
Мариничев Дмитрий 24 1
Мезрин Сергей 2 1
Сумин Денис 9 1
Листопад Андрей 4 1
Цаплин Никита 51 1
Кадыров Руслан 1 1
Чистяков Александр 8 1
Вакулич Светлана 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 16
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 4
Европа 21767 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 2
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1116 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3332 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 911 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 45 1
Индия - Bharat 5432 1
Америка Латинская 1812 1
США - Техас 989 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 1
Азия - Азиатский регион 5528 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7421 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 837 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 6
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 4
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Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 2
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CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 881 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3486 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 1
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ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 879 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 5962 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 450 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Национальный проект - Международная кооперация и экспорт - Экспорт услуг - Федеральный проект - Национальная стратегия развития экспорта услуг 40 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 1
КПД - Коэффициент полезного действия - Efficiency factor 449 1
Федеральный закон 218-ФЗ - О кредитных историях 181 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3416 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 813 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 699 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 886 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
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TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
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CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 3
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IDC - International Data Corporation 4910 1
Forrester Research 821 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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