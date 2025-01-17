Самоукин Сергей
Самоукин Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 1
|Березин Максим 111 3
|Мотовилов Олег 71 2
|Мегрелишвили Георгий 27 1
|Бойко Андрей 50 1
|Соколова Ольга 25 1
|Каплунов Павел 46 1
|Фокин Дмитрий 21 1
|Горохов Евгений 39 1
|Токовинин Михаил 4 1
|Коновалов Олег 14 1
|Боровиков Иван 2 1
|Адеев Николай 13 1
|Бахтиаров Алексей 21 1
|Заединов Руслан 46 1
|Захаренко Максим 56 1
|Мариничев Дмитрий 24 1
|Мезрин Сергей 2 1
|Сумин Денис 9 1
|Листопад Андрей 4 1
|Цаплин Никита 51 1
|Кадыров Руслан 1 1
|Чистяков Александр 8 1
|Вакулич Светлана 1 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
|Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 1
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