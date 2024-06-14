Провайдер «Инферит Облако» (ГК «Софтлайн») запустил программу прямого партнерства с высокой комиссией

Российский облачный провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему вендора «Инферит», ГК Softline) запустил открытую партнерскую программу. Варианты сотрудничества включают гибкие сценарии — от дистрибуции облачных решений до создания готового облачного бизнеса по модели white label. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Ключевая задача партнерской программы — исключить конкуренцию ИТ-компаний и провайдера облачных сервисов, которая на текущий момент свойственна российскому рынку. «Инферит Облако» отличает собственное производство серверного оборудования, прозрачная и доступная ценовая политика и постоянно расширяющийся продуктовый портфель.

Услуги «Инферит Облако» охватывают ключевые потребности бизнеса в части ИТ: вычислительные ресурсы и хранение данных; сетевые сервисы (балансировка нагрузки, виртуальные сети, VPN, DNS); объектное хранилище; kubernetes как сервис; резервное копирование и сервисы катастрофоустойчивости (Backup & Disaster Recovery); сервисы кибербезопасности (anti-DDoS, WAF, anti-bot и др.)

Сотрудничество с провайдером позволит партнерам развивать бизнес, предлагая своим клиентам гибкие и продвинутые варианты облачных сервисов. Партнеры «Инферит Облако» смогут расширить свой продуктовый портфель актуальными и надежными облачными решениями, построенными на базе облачной платформы OpenStack и оборудования «Инферит Техника».

Инфраструктура провайдера «Инферит Облако» развернута на двух независимых площадках: в собственном дата-центре провайдера в ОЭЗ «Исток» и в крупнейшем партнерском Tier-3 ЦОДе в России.

Провайдер приглашает к сотрудничеству широкий круг участников ИТ-рынка: системных интеграторов и ИТ-реселлеров; разработчиков ПО и SaaS-решений; хостинг и сервис-провайдеров; консалтинговые и аутсорсинговые ИТ-компании; интернет-провайдеров и телеком-операторов; компании, развертывающие в облаке ERP, ECM, BI, CRM и другие бизнес-системы.

Варианты сотрудничества

Программа предусматривает три варианта сотрудничества, что дает возможность подобрать сценарий, который соответствует бизнес-целям партнера. Набор преимуществ прозрачен и зависит от объема продаж или принятых обязательств.

1. Реселлеры. Партнеры могут предлагать весь спектр облачных сервисов и продуктов провайдера своим клиентам, зарабатывая на скидке, которую предоставляет «Инферит Облако». Маржинальность варьируется от выбранного плана партнерства и может превышать 45%. При этом и дистрибьюторы и партнеры получают возможность развивать собственную сеть субпартнеров.

2. Технологические партнеры. Компании, располагающие собственными программными продуктами, могут разместить их в инфраструктуре «Инферит Облако» и предоставлять заказчикам по модели SaaS. Такие партнеры получают доступ к маркетплейсу «Инферит Облако», его каналам продаж и клиентской базе. Доход распределяется по принципу Revenue Sharing.

3. Сервисные партнеры. Компании, специализирующиеся на ИТ-услугах, могут оказывать профессиональный сервис, связанный с миграцией клиентов в «Инферит Облако», их технической поддержкой и сопровождением (Managed Services). Например, партнеры могут осуществлять аудит и проектирование облачной инфраструктуры, переносить в нее информационные системы и данные заказчиков, администрировать и оптимизировать их облачное окружение.

Дополнительные особенности партнерской программы

В «Инферит Облако» намерены активно развивать экосистему партнеров, поэтому для них предусмотрены дополнительные особенности: прозрачные условия и честные алгоритмы работы; эксклюзивные акции, программы мотивации и участие в рейтингах; доступ к технической документации, базе знаний и учебным материалам; помощь в подготовке коммерческих предложений, пресейле и расчете проектов; система обучения продукту, продажам и маркетингу; возможность покупать СХД, сервера, компьютерную технику и периферийные устройства «Инферит» по привлекательным ценам и первыми узнавать о специальных акциях; возможность размещать и продавать свои продукты в будущем маркетплейсе облачных сервисов; совместный маркетинг, продвижение и PR; передача лидов по результатам маркетинговых активностей «Инферит Облако»; доступ к закрытому клубу партнеров с эксклюзивным контентом; лидогенерация, пресейл и помощь в продажах; поддержка 24/7.

«Мы строим партнерскую модель продаж на принципах равноправного сотрудничества, поддержки и совместной работы, — сказал Сергей Самоукин, коммерческий директор «Инферит Облако». — Благодаря продуманной программе, партнеры получают прозрачные условия сотрудничества, у них нет искусственных преград для развития. В этом отношении наша задача — создать экспертное сообщество, мотивацией которого будет помощь российскому предпринимательству в освоении и использовании облачных технологий для цифровой трансформации бизнеса».