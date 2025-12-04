Получите все материалы CNews по ключевому слову
Cloudlink – российское on-premise решение для управления виртуализацией zVirt, VMware, OpenStack, включающее в себя портал самообслуживания, биллинг и аналитику потребления ресурсов. Cloudlink относится к классу решений CMP – Cloud Management Platform. Платформа позволяет управлять не только внутренними кластерами виртуализации, а также и внешними облачными сервисами и ресурсами. Решение предоставляет возможности для автоматизации сервисов для внутренних пользователей, что значительно увеличивают гибкость и скорость предоставления цифровых услуг. Решение легко устанавливается и функционирует в собственном контуре, имеет единое управление разными гипервизорами и единый портал самообслуживания. Cloudlink предоставляет возможность добавлять новые услуги в пользовательский каталог самостоятельно при помощи конструктора сервисов, доступного из web-интерфейса платформы. Подсистема биллинга позволяет создавать гибкие внутренние тарифы, чтобы обеспечивать прозрачность в учете запущенных виртуальных ресурсов.
