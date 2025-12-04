Разделы

Orion soft Cloudlink Cloud Management-платформа


Cloudlink – российское on-premise решение для управления виртуализацией zVirt, VMware, OpenStack, включающее в себя портал самообслуживания, биллинг и аналитику потребления ресурсов. Cloudlink относится к классу решений CMP – Cloud Management Platform. Платформа позволяет управлять не только внутренними кластерами виртуализации, а также и внешними облачными сервисами и ресурсами. Решение предоставляет возможности для автоматизации сервисов для внутренних пользователей, что значительно увеличивают гибкость и скорость предоставления цифровых услуг. Решение легко устанавливается и функционирует в собственном контуре, имеет единое управление разными гипервизорами и единый портал самообслуживания. Cloudlink предоставляет возможность добавлять новые услуги в пользовательский каталог самостоятельно при помощи конструктора сервисов, доступного из web-интерфейса платформы. Подсистема биллинга позволяет создавать гибкие внутренние тарифы, чтобы обеспечивать прозрачность в учете запущенных виртуальных ресурсов.

СОБЫТИЯ

04.12.2025 Orion soft и «К2Тех» объявили о полной совместимости своих решений Cloudlink и «K2 Облако» 2
25.09.2025 Orion Digital Day 1
Управление облачной инфраструктурой 2025 1
16.07.2025 В zVirt 4.4 появились модули для комплексного управления ИТ-инфраструктурой 1
09.07.2025 25 сентября в московском Loft Hall (Волочаевская ул, 48с1) пройдет ежегодная конференция разработчика инфраструктурного ПО для Enterprise-бизнеса Orion soft 1
15.04.2025 Orion soft увеличил годовую выручку на 79% 1
28.05.2024 «Киберпротект», Yadro и Orion soft подписали соглашение о стратегическом партнерстве 1
28.05.2024 Хранилище секретов StarVault вошло в реестр российского ПО 1
27.05.2024 «DатаРу» и Orion soft подтвердили совместимость российских серверов с системой виртуализации zVirt и СУБД Proxima DB 1
24.05.2024 «Группа Астра» и Orion soft договорились о более плотной интеграции решений 1
06.05.2024 Orion soft выпустила первый в России аналог решения для управления секретами Hashicorp Vault 1
27.02.2024 ICL Services и Orion soft подписали соглашение о партнерстве 1
27.02.2024 Платформа виртуализации zVirt получила сертификат соответствия требованиям безопасности ФСТЭК 1
08.12.2023 «Бизнес система телеком» и Orion soft подтвердили совместимость серверов «Звезда» и ПО zVirt . 1
28.11.2023 «Инферит» и Orion soft подписали соглашение о технологическом партнерстве, подтвердив совместимость системы виртуализации zVirt с серверами «Инферит техника» 1
24.11.2023 Микросегментация в SDN и новые функции: Orion soft выпустила zVirt 4.0 1
03.10.2023 Сергей Мерещенко: Запрос клиентов на построение частных облаков растет 1
08.09.2023 Платформа для управления виртуализацией Cloudlink включена в реестр российского ПО 1
07.09.2023 Платформа для управления виртуализацией Cloudlink включена в Реестр российского ПО 1
24.08.2023 Orion soft разработала сервис по созданию управляемых программных сетей на базе платформы серверной виртуализации zVirt 3.3 1
21.08.2023 Серверы Aquarius в комплексе с защищенной виртуализацией zVirt от Orion Soft 1
09.06.2023 Orion soft представила экосистему продуктов для построения ИТ-инфраструктуры 1
01.06.2023 Orion soft представила ПО для построения ИТ-инфраструктуры 1

Orion soft и организации, системы, технологии, персоны:

