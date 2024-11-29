Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) и «Телеком биржа» заключили соглашение о комплексном партнерстве

Провайдер «Инферит Облако» (входит в экосистему «Инферит», ГК Softline) и ИТ-интегратор «Телеком биржа» объявили о подписании партнерского соглашения. Сотрудничество поможет заказчикам ИТ-интегратора оперативно решать комплексные задачи, связанные с использованием облачной инфраструктуры. Партнерство отвечает стратегии ГК Softline по трансформации и развитию рынка, а также продвижению собственного облака. Об этом CNews сообщили представители Softline.

Сервисы провайдера «Инферит Облако» пополнят продуктовый портфель ИТ-интегратора «Телеком биржа». Экспертиза провайдера поможет заказчикам интегратора масштабировать инфраструктуру, ускорить разработку, оптимизировать хранение данных и решить другие ИТ-задачи. Платформа «Инферит Облако» построена на основе OpenStack — технологической альтернативы VMware. Это важно для заказчиков, в стратегии которых закреплено развитие импортонезависимых решений.

Важным аспектом партнерства является надежность и безопасность облачных решений. «Инферит Облако» предлагает высокий уровень безопасности хранения, обработки и передачи данных. Решения компании соответствуют требованиям российского законодательства в области персональных данных (152-ФЗ, 242-ФЗ), что делает их подходящим выбором для государственных организаций и компаний, работающих с чувствительной информацией. Провайдер включен в единый реестр хостинг-провайдеров России, облачная инфраструктура аттестована в соответствии с требованиями 21 приказа ФСТЭК России по первому, самому высокому уровню защищенности (УЗ-1).

Продуктовый портфель «Инферит Облако» включает: инфраструктурные услуги (IaaS), в том числе защищенное облако (152-ФЗ); приватные серверы в облаке; резервное копирование виртуальных машин и сетевых дисков; объектное хранилище S3; сетевые и телекоммуникационные сервисы, включая балансировщики нагрузки, VPN, виртуальные сети, внутренние и внешние IP-адреса, управление портами, DNS; контейнеры Kubernetes; аренду серверов (dedicated).

«Мы постоянно расширяем партнерские отношения с экспертами отрасли. Это позволяет нам совершенствовать решения, внедрять передовые практики и предлагать бизнесам современные облачные сервисы. Сотрудничество с компанией “Телеком биржа” позволит расширить присутствие на рынке, оказывать услуги по цифровой трансформации новым клиентам. Одним из преимуществ совместной работы являются прозрачные условия для сотрудничества, гибкость подхода в сложных проектах», — отметил коммерческий директор «Инферит Облако» Сергей Самоукин.

«Мы не первый год работаем с компаниями из ГК Softline и сегодняшнее партнерство — еще один шаг по пути тесного сотрудничества. С каждым годом все больше российских компаний, в том числе и клиенты “Телеком биржи”, используют виртуальную инфраструктуру. Наше партнерство с “Инферит Облако” поможет клиентам оперативно и комплексно решать многие ИТ-задачи, связанные с масштабированием бизнеса, хранением данных и т.д. Клиенты “Инферит Облако”, в свою очередь, получат возможность повысить уровень защиты от кибератак», — сказала руководитель группы продаж ИТ-интегратора «Телеком биржа» Светлана Вакулич.

Ранее решения по кибербезопасности от ИТ-интегратора «Телеком биржа» усилили защиту инфраструктуры «Инферит Облако». Защита от DDoS, ботов и целевых атак предоставляется на базе продуктов российской компании Servicepipe. Каналы связи и сетевое оборудование облачной платформы защищены с помощью продуктов Servicepipe Cybert, Servicepipe DosGate и WAF.

Сотрудничество позволило включить зарекомендовавшие себя инструменты кибербезопасности и значительно повысить защищенность инфраструктуры и приложений заказчиков облачной платформы. При этом используются только российские разработки, внесенные в реестр отечественного ПО.

«Инферит Облако» продолжит вносить инвестиции в развитие своих облачных технологий и в формирование партнерской экосистемы, направленной на удовлетворение растущих потребностей клиентов в условиях цифровой трансформации.