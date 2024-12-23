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Минцифры РФ Роскомнадзор РФ Реестр хостинг-провайдеров



23.12.2024 В России дорожает сам интернет. Хостинг-провайдерам не хватает денег, цены на их услуги устремились ввысь 1
12.12.2024 Intelion Data Systems присоединилась к Кодексу этики в сфере искусственного интеллекта 1
09.12.2024 Российские регионы временно остались без WhatsApp 1
29.11.2024 Провайдер «Инферит Облако» (ГК Softline) и «Телеком биржа» заключили соглашение о комплексном партнерстве 1
28.11.2024 В России увеличивают число данных, которые хостинг-провайдеры должны передавать в Роскомнадзор 1
27.09.2024 «Инферит Облако» аттестовано по самому высокому уровню защищенности персональных данных 1
27.08.2024 Утверждены правила для хостеров ГИС. Нужно предоставить вычислительные мощности для мероприятий ФСБ 1
10.04.2024 «Рег.ру» перенес в свое частное облако системы «Равенол Руссланд» 1
04.04.2024 «Рег.ру» заключил соглашение с Eternalhost 1
28.03.2024 «Рег.ру» запустил сервис для безопасного доступа к корпоративной инфраструктуре 1
28.03.2024 Как выбрать надежного облачного провайдера 1
14.03.2024 «Инферит Облако» вошел в реестр провайдеров хостинга России 2
09.02.2024 «Рег.ру» запускает сервис на базе «Рег.Облака» - MySQL как PaaS 1
02.02.2024 SpaceWeb вошел в Реестр провайдеров хостинга 2
14.12.2023 Хостинг-провайдеры не могут зарегистрироваться в реестре Роскомнадзора, потому что он сбоит. Тем, кто не успеет, придется уйти с рынка 2
14.09.2023 Минцифры обновило правила для хостинг-провайдеров 1

Публикаций - 16, упоминаний - 19

Минцифры РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 299 6
Рунити - RU-Center Group - Ру-Центр групп - Руцентр - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community - Хостинг-Центр РБК - РБК ХЦ 435 4
Рунити - SpaceWeb - СпейсВэб 28 3
RuVDS - МТ Финанс 57 3
Softline - Инферит - Инферит Облако 48 3
Broadcom - VMware 2359 2
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Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 59 2
Рунити 18 2
Softline - Софтлайн 2811 2
Amazon Inc - Amazon.com 2998 1
Microsoft Corporation 24625 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
DataSpace Partners - ДатаСпейс Партнерс 70 1
Masterhost - Мастерхост 54 1
Евробайт - Eurobyte 3 1
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - ОЭЗ ТВТ Исток 13 1
Softline - Инферит - Инферит ОС 53 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 1
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 1
2domains 4 1
Кардсек - Кард Сек - Cardsec - Card Security 14 1
Google LLC 11775 1
Intelion Mining - Интелион Майн - Intelion Data Systems - Интелион Север - Дата-центр Интелион 9 1
Telegram Group 1983 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 1
Leomax - Леомакс 4 1
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
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ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
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АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
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Рыжков Сергей 14 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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