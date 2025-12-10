Разделы

SpaceWeb запускает зарубежные VPS-серверы

Хостинг-провайдер SpaceWeb расширяет географию и открывает локацию в международной зоне. Первой точкой присутствия компании за рубежом стали Нидерланды. Новая локация предназначена для ИT-разработчиков, веб-мастеров и владельцев сайтов, которым необходима надежная работа проектов в глобальном интернете. Об этом CNews сообщили представители SpaceWeb.

Запуск серверов в Амстердаме, одном из крупных интернет-хабов мира, открывает возможность клиентам SpaceWeb легально размещать проекты за рубежом. Новые VPS/VDS-серверы дают низкие задержки при работе с локальной аудиторией и повышенную отказоустойчивость благодаря резервным системам. Каждому серверу доступно выделение собственного IPv4-адреса из нидерландского пула. Это особенно важно для корректной работы геозависимых сервисов, повышения доверия к почтовым рассылкам и размещения проектов, ориентированных на международную аудиторию.

Виртуальные серверы функционируют на базе современной аппаратной платформы с полным root-доступом, что гарантирует высокую производительность и полный контроль над окружением. Быстрое развертывание популярных ОС, включая Debian, Ubuntu и CentOS, открыто через интуитивную панель управления SpaceWeb.

«Мы видим растущий интерес наших пользователей на развертывание IT-проектов в международной зоне. Наша компания входит в реестр провайдеров хостинга, и мы понимаем важность не только технологических, но и регуляторных аспектов работы, даже при работе с зарубежными проектами. Новая локация позволит нашим клиентам быть ближе к своей аудитории и дает высокий уровень производительности, надежности и правовой определенности», — отметил Алексей Шашкин, коммерческий директор SpaceWeb.

Зарубежные VPS/VDS-серверы SpaceWeb уже доступны для заказа. Технологическая база содержит начальную конфигурацию: два ядра CPU, 1 ГБ RAM, 15 ГБ NVMe и может быть расширена в зависимости от потребностей и мощностей ИT-проекта.

