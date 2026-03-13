Новый закон в России может обойтись регистраторам доменных имен в миллиарды

По оценкам регистраторов доменных имен, совокупные затраты на выполнение требований нового регулирования, предусматривающего обязательную интеграцию с «Госуслугами», составят несколько миллиардов рублей. Участники рынка единодушно указывают, что данные расходы неизбежно будут переложены на конечных пользователей и приведут к повышению стоимости регистрации и продления доменных имен. Кроме того, эксперты не исключают, что не все действующие регистраторы смогут сохранить свой статус после введения новых обязательных требований.

Государственное регулирование

Новое регулирование обойдется регистраторам доменов в 4 млрд руб., пишет Forbes. Небольшие компании могут потерять статус регистратора из-за расходов, полагают участники рынка.

Согласно новому закону, который был принят в декабре 2025 г. и вступает в силу 1 сентября 2026 г., российские регистраторы должны подключаться к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА). Она обеспечивает доступ к «Госуслугам» и другим государственным ИТ-системам. Все владельцы доменных имен будут идентифицированы через «Госуслуги», а сами регистраторы должны быть отечественными компаниями, зарегистрированными в специальном реестре.

Регистратор доменных имен — это организация, аккредитованная для регистрации, продления и управления доменами. Для этого необходимо пройти аккредитацию, которая регулируется международными и национальными нормами. Для того чтобы работать с международными зонами gTLD, нужно получить аккредитацию в Corporation (ICANN), а для работы с национальными зонами .РФ — в Координационном центре доменов RU/РФ (КЦ).

По информации Forbes, единовременные затраты регистраторов доменных имен на новое регулирование могут составить 4 млрд руб., а ежегодные расходы отрасли могут составить в среднем еще 1-1,5 млрд руб. Об этом также говорится в отзыве компании «Домены.ру» на проект постановления Правительства России, который определяет порядок формирования перечня регистраторов доменных имен. Сам документ опубликован на портале правовой информации для публичного обсуждения 5 февраля 2026 г.

По оценке генерального директора компании «Домены.ру» Роберта Гледенова, единовременные затраты на одного регистратора доменных имен в среднем составят 14–15 млн руб.

Структура расходов включает следующие основные статьи: интеграция собственных информационных систем с ЕСИА — порядка шесть-восемь млн руб. на компанию; переработка логики идентификации пользователей, процедур регистрации и управления доменами, а также обновление пользовательских интерфейсов и application programming interface (API) — ориентировочно 3-4 млн руб.; обеспечение дополнительной защиты каналов связи, проведение аудита информационной безопасности (ИБ) и реализация мер криптографической защиты, необходимых для безопасной интеграции с государственными информационными системами, — два-три млн руб. на регистратора. Указанные затраты носят разовый характер и обусловлены требованиями нового регулирования в сфере регистрации доменных имен.

Единовременные затраты для регистраторов

Глава группы «Рунити» (объединяет «Руцентр» и Reg.ru) Андрей Кузьмичев считает оценку в 4 млрд завышенной. По его словам, из 177 аккредитованных в России компаний многие созданы лишь для перехвата освобождающихся доменных имен, а реальных игроков гораздо меньше. Он называет механизм рабочим способом борьбы с фишингом.

Не все игроки осилят

Сохранить статус регистратора смогут не все компании, допускает директор КЦ доменов RU/РФ Андрей Воробьев. «В первую очередь, это касается компаний с небольшими портфелями доменов, для которых регистрация доменных имен не является основным бизнесом. Но и для остальных компаний временные рамки для перехода довольно ограниченные», — размышляет он.