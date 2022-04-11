Михаил Демьянов. «Пейзаж города (Амстердам)», 1912 год Краснодарский краевой художественный музей им. Ф. А. Коваленко Михаил Александрович Демьянов (1873-1913) - русский художник-живописец, график, рисовальщик. С 1892 по 1903 года обучался мастерству писания пейзажей в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ) под руководством И. И. Левитана. В 1899 году за выполненную работу был награждён малой серебряной медалью. С 1903 по 1910 продолжил образование в Высшем художественном училище живописи, скульптуры и архитектуры при Императорской Академии художеств в мастерской А. А. Киселёва. За созданные полотна «Последний снег» (1908) и «Повеяло весной» (1913) художник дважды награждался премиями имени А. И. Кунджи, а за картину «Рим» – поощрительной премией Императорской Академии художеств в 1912 году. В 1910–1912 годах получил право пенсионерской поездки за границу, которым воспользовался и побывал в лучших картинных галереях Рима, Венеции, Парижа, Амстердама и ряда других европейских городов. За время путешествия по Европе создал ряд живописных полотен. Вернувшись на Родину, поселился в Санкт-Петербурге. Работал преимущественно как пейзажист, разрабатывал тему лирического пейзажа. Использовал методы и достижения импрессионистов, стремился к этюдности и широкому мазку. Михаил Демьянов умер преждевременно от чахотки 23 июня 1913 года во время лечения на курорте Ноденталь в Финляндии в возрасте 39 лет. Из некролога: «Совершенно неожиданно сошел в могилу талантливый ученик Левитана, Михаил Александрович Демьянов. Об его жизни можно написать целую книгу. Демьянов берет красоту всюду, где ее находит, и чистый пейзаж, пожалуй, любит еще больше, чем полужанр. Искусство говорить с природой перешло к нему от Левитана…»