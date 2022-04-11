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Нидерланды Амстердам

Нидерланды - Амстердам

Ян Авраам Беерстратен (1622–1666) – нидерландскиц пейзажист и маринист Золотого века голландской живописи. Автор множества картин с морскими батальными сценами, большинство из которых посвящено первой англо-голландской и датско-шведской войнам. Берстратен изображал порты и городские пейзажи Амстердама, а также многие города и селения в Нидерландах. Он запечатлел замки, церкви и другие здания, которые больше не существуют. Берстратен был учеником Питера Корнелиса ван Сеста. «Зимний Амстердам. Дом Почты и Новый мост», между 1640 и 1666 годами Государственный музей, Рейксмузей, Амстердам Ян Авраам Беерстратен (1622–1666) – нидерландскиц пейзажист и маринист Золотого века голландской живописи. Автор множества картин с морскими батальными сценами, большинство из которых посвящено первой англо-голландской и датско-шведской войнам. Берстратен изображал порты и городские пейзажи Амстердама, а также многие города и селения в Нидерландах. Он запечатлел замки, церкви и другие здания, которые больше не существуют. Берстратен был учеником Питера Корнелиса ван Сеста. «Зимний Амстердам. Дом Почты и Новый мост», между 1640 и 1666 годами Государственный музей, Рейксмузей, Амстердам
Михаил Демьянов. «Пейзаж города (Амстердам)», 1912 год Краснодарский краевой художественный музей им. Ф. А. Коваленко Михаил Александрович Демьянов (1873-1913) - русский художник-живописец, график, рисовальщик. С 1892 по 1903 года обучался мастерству писания пейзажей в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ) под руководством И. И. Левитана. В 1899 году за выполненную работу был награждён малой серебряной медалью. С 1903 по 1910 продолжил образование в Высшем художественном училище живописи, скульптуры и архитектуры при Императорской Академии художеств в мастерской А. А. Киселёва. За созданные полотна «Последний снег» (1908) и «Повеяло весной» (1913) художник дважды награждался премиями имени А. И. Кунджи, а за картину «Рим» – поощрительной премией Императорской Академии художеств в 1912 году. В 1910–1912 годах получил право пенсионерской поездки за границу, которым воспользовался и побывал в лучших картинных галереях Рима, Венеции, Парижа, Амстердама и ряда других европейских городов. За время путешествия по Европе создал ряд живописных полотен. Вернувшись на Родину, поселился в Санкт-Петербурге. Работал преимущественно как пейзажист, разрабатывал тему лирического пейзажа. Использовал методы и достижения импрессионистов, стремился к этюдности и широкому мазку. Михаил Демьянов умер преждевременно от чахотки 23 июня 1913 года во время лечения на курорте Ноденталь в Финляндии в возрасте 39 лет. Из некролога: «Совершенно неожиданно сошел в могилу талантливый ученик Левитана, Михаил Александрович Демьянов. Об его жизни можно написать целую книгу. Демьянов берет красоту всюду, где ее находит, и чистый пейзаж, пожалуй, любит еще больше, чем полужанр. Искусство говорить с природой перешло к нему от Левитана…» Михаил Демьянов. «Пейзаж города (Амстердам)», 1912 год Краснодарский краевой художественный музей им. Ф. А. Коваленко Михаил Александрович Демьянов (1873-1913) - русский художник-живописец, график, рисовальщик. С 1892 по 1903 года обучался мастерству писания пейзажей в Московском училище живописи, ваяния и зодчества (МУЖВЗ) под руководством И. И. Левитана. В 1899 году за выполненную работу был награждён малой серебряной медалью. С 1903 по 1910 продолжил образование в Высшем художественном училище живописи, скульптуры и архитектуры при Императорской Академии художеств в мастерской А. А. Киселёва. За созданные полотна «Последний снег» (1908) и «Повеяло весной» (1913) художник дважды награждался премиями имени А. И. Кунджи, а за картину «Рим» – поощрительной премией Императорской Академии художеств в 1912 году. В 1910–1912 годах получил право пенсионерской поездки за границу, которым воспользовался и побывал в лучших картинных галереях Рима, Венеции, Парижа, Амстердама и ряда других европейских городов. За время путешествия по Европе создал ряд живописных полотен. Вернувшись на Родину, поселился в Санкт-Петербурге. Работал преимущественно как пейзажист, разрабатывал тему лирического пейзажа. Использовал методы и достижения импрессионистов, стремился к этюдности и широкому мазку. Михаил Демьянов умер преждевременно от чахотки 23 июня 1913 года во время лечения на курорте Ноденталь в Финляндии в возрасте 39 лет. Из некролога: «Совершенно неожиданно сошел в могилу талантливый ученик Левитана, Михаил Александрович Демьянов. Об его жизни можно написать целую книгу. Демьянов берет красоту всюду, где ее находит, и чистый пейзаж, пожалуй, любит еще больше, чем полужанр. Искусство говорить с природой перешло к нему от Левитана…»
Ян Авраам Беерстратен (1622–1666) – нидерландскиц пейзажист и маринист Золотого века голландской живописи. Автор множества картин с морскими батальными сценами, большинство из которых посвящено первой англо-голландской и датско-шведской войнам. Берстратен изображал порты и городские пейзажи Амстердама, а также многие города и селения в Нидерландах. Он запечатлел замки, церкви и другие здания, которые больше не существуют. Берстратен был учеником Питера Корнелиса ван Сеста. «Зимний Амстердам. Дом Почты и Новый мост», между 1640 и 1666 годами Государственный музей, Рейксмузей, Амстердам

СОБЫТИЯ


11.04.2022 Услуги Selectel теперь доступны в новом регионе «Амстердам»

в, у которых есть проекты, ориентированные на европейский рынок, использование мощностей Selectel в Амстердаме — это, прежде всего, возможность разместить ресурсы «ближе» к конечным пользовател
05.04.2022 Услуги Selectel стали доступны в новом регионе «Амстердам»

в, у которых есть проекты, ориентированные на европейский рынок, использование мощностей Selectel в Амстердаме — это, прежде всего, возможность разместить ресурсы «ближе» к конечным пользовател
26.08.2021 G-Core Labs открыла новую облачную локацию серверов bare metal в Амстердаме

инфраструктуры в Западной Европе, запустив новую локацию серверов bare metal в столице Нидерландов Амстердаме. Серверы расположены в надёжном дата-центре уровня Tier IV и позволяют получить до
26.05.2021 G-Core Labs поможет компаниям из России и СНГ выйти на западные рынки благодаря запуску нового региона публичного облака в Амстердаме

ых и edge-решений, запустил новый регион присутствия своего публичного облака в столице Нидерландов Амстердаме в дата-центре уровня Tier IV. Решение позволяет компаниям и организациям развертыв
04.03.2019 Хозяин «Билайна» увольняет половину персонала

Сокращения в Veon Группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн») готовится провести новые сокращения в своем головном офисе в Амстердаме. Об этом сообщила голландская газета Telegraaf. По данным издания, речь идет о сокращении 69 позиций. В числе прочих будет расформирован департамент межоператорских сервисов, отвечаю
04.03.2019 ТТК организовал канал 100G между Токио и Амстердамом

удовлетворять потребностям и современным запросам рынка. Модернизация HSCS, завершенная в конце 2018 года, дала возможность ТТК запустить первый канал пропускной способностью 100 Гбит/с между Токио и Амстердамом. На подводном участке телекоммуникационной кабельной системы скорость каналов составляет 200 Гбит/с с общей возможностью расширения пропускной способности системы до 5,4 Тбит/c. Это
04.04.2017 «Билайн» начинает торговать своими акциями в Амстердаме

истинг на бирже Euronex Группа Veon (бывшая Vimpelcom, работает в России под торговой маркой «Билайн») объявила о начале торгов своими акциями (листинге) на европейской бирже Euronex, расположенной в Амстердаме. Ранее голландский регулятор фондовых рынков одобрил соответствующий инвестиционный проспект Veon. Долгая история «Вымпелкома» Напомним, Veon выросла из бизнеса российского «Вымпелко
25.01.2016 Амстердам - столица видеоигр

Город Амстердам, давно известный своим снисходительным отношениям к человеческим слабостям, стал городом, где открылся первый в мире отель для геймеров. Отель открыл некто Даниэль Свалманович, размес
03.11.2011 ТТК модернизировал узел сети IP/MPLS в Амстердаме

Компания ТТК сообщила о модернизации узла доступа к сети IP/MPLS компании в крупнейшем европейском центре межсетевого взаимодействия Telecity 2 в Амстердаме. В ходе модернизации была произведена замена оборудования, установлены маршрутизаторы последнего поколения компании Juniper Networks, что позволило увеличить пропускную способность у
04.09.2009 Глава ООН задумался об эвакуации Каира и Амстердама

у века эта цифра превысит 130 миллионов», — заявил Пан Ги Мун, задав риторический вопрос о том, куда бежать жителям прибрежных районов, в том числе таких крупных мегаполисов как Каир, Шанхай, Токио и Амстердам.
23.04.2009 Амстердам выбирает OpenOffice.org и Firefox

Городской совет Амстердама принял решение об установке на все 15 тыс. рабочих мест муниципалитета офисного пакета OpenOffice.org и браузера Mozilla Firefox. Вместе с тем, параллельно с этим совет одобрил предл
07.02.2007 Главные лица ИТ России встретятся в Амстердаме

числе «Связьинвеста», АФК «Система», «Ростелекома», «Мегафона». Кроме того, в диалоге примут участие представители Мининформсвязи РФ, а также западные ИТ-эксперты. Главные лица ИТ России встретятся в Амстердаме Основные задачи бизнес-конференции РБК — содействие развитию партнерских отношений, инвестиционной деятельности России и Европы, а также укреплению деловых связей со странами ЕС
19.10.2006 "МТУ-Интел" построит кольцо Стокгольм-Лондон-Амстердам-Франкфурт

Компания "МТУ-Интел" до конца 2006 г. планирует увеличить протяженность собственной магистральной сети, построив кольцо Стокгольм - Лондон - Амстердам - Франкфурт. Об этом РБК сообщил технический директор компании Виктор Белов. По его словам, пропускная способность достроенного кольца составит 2,5 Гбит/с. Сейчас "МТУ-Интел" имеет со
07.06.2005 RU-Center установил в Амстердаме новый DNS-сервер

ожила сервер ns8.nic.ru в качестве дополнительного вторичного (Secondary). Наличие такого сервера в Амстердаме приведет к повышению надежности функционирования доменов клиентов компании RU- Cen
31.08.2004 Весь Амстердам покроют сетью Wi-Fi

Благодаря реализации данного проекта амстердамцы смогут пользоваться беспроводным доступом в интернет. Запущены первые 7 базовых станций, соединяющие исторический центр города. "Вся центральная часть Амстердама будет покрыта 40-60 антеннами в течении 3 месяцев", - заявил основатель HotSpot Amsterdam Карл Харпер (Carl Harper). "Мы собираемся разместить на всей территории Амстердама 12
29.05.2002 В Амстердаме состоялась встреча руководителей Dell и Philips

По сообщению центрального офиса Philips, 28 мая 2002 г. в Амстердаме состоялась встреча исполнительного директора Philips - Джерарда Клейстерли (Gerard Kleisterlee) с его коллегой из Dell Михаэлем Деллом (Michael Dell). Целью встречи было обсуждение п

Публикаций - 630, упоминаний - 656

Нидерланды и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 79
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 67
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 43
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 41
Киевстар - Kyivstar 569 40
Panasonic - Technics 70 38
Microsoft Corporation 25775 38
Philips 2099 30
Yandex - Яндекс 9215 24
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 22
Wind Telecomunicazioni S.p.A. - Wind Italy 264 22
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 21
AMS-IX - Amsterdam Internet Exchange - точка обмена трафиком в Амстердаме 23 20
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 18
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 18
Google LLC 12688 18
Cisco Systems 5372 18
Intel Corporation 12811 18
Ростелеком 10948 17
МегаФон 10742 16
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
Veon - GTH - Global Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Holding S.A.E. - Orascom Telecom Media and Technology - Orascom Telecom Ventures 178 13
Veon - Veon Uzbekistan - Веон узб - Билайн Узбекистан - Beeline Uzbekistan - Unitel - Daewoo Unitel 151 13
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 12
Siemens AG - Siemens Group 2673 12
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 87 12
Samsung Electronics 11064 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 12
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 12
Ростелеком - РТК-ЦОД - MSK-IX - ЦВКС МСК-IX - Центр взаимодействия компьютерных сетей - Moscow Internet eXchange M9 228 11
Fujitsu 2105 10
KPN - Koninklijke KPN N.V. - Royal KPN N.V. 341 10
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 10
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 10
Apple Inc 13154 10
HP Inc. 5883 10
Vodafone Group 1412 9
Lenovo Motorola 3566 9
HP - Hewlett-Packard 3662 9
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 9
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 54
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 44
JPX - Japan Exchange Group - TSE - Tokyo Stock Exchange - Токийская фондовая биржа 121 34
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 33
Альфа-Групп 745 32
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 26
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 26
Euronext NV Stock Exchange - панъевропейская фондовая биржа 54 15
Takilant 52 10
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 10
Альфа-Банк 1979 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 8
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 299 6
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 5
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 5
Япония - Тиба - Макухари Мессе - Makuhari Messe - Nippon Convention Center 13 5
Газпром ПАО 1493 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Visa International 1993 4
Роснефть НК - нефтяная компания 562 4
ПСБ - Промсвязьбанк 963 4
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 4
BP - British Petroleum - Бритиш Петролеум 187 4
Promsvyaz Capital B.V. 10 4
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 142 4
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Uber 357 4
Delta Air Lines - авиакомпания 90 4
Империя-Фарма 91 4
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 4
Stichting Administratiekantoor Mobile Telecommunications Investor 9 4
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Microsoft - LinkedIn 699 3
NanduQ - Qiwi 1013 3
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
S7 Airlines - авиакомпания Сибирь - S7 Group - Группа компаний С7 145 3
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Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
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ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 38 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 3
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Евросоюз - Совет Европы 107 3
Правительство Норвегии - Парламент Норвегии, Стортинг - Государственный совет Норвегии, Statsrådet - органы государственной власти 22 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 3
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 3
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 17
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 7
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
Apache Software Foundation - ASF 231 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 2
Greenpeace - Гринпис 130 2
ACI - Airports Council International - Международный совет аэропортов 10 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 73 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
НАТ - Национальная ассоциация телерадиовещателей 31 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Партия регионов - Па́ртія регіо́нів 8 1
CSA - Connectivity Standards Alliance 7 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 103
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 103
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 79
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 64
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 63
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12903 61
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14266 55
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 52
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 47
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 44
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 40
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 39
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 38
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 34
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 32
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 31
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 30
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Sharman Networks - KaZaA - KaZaA Media Desktop - клиент файлообменной сети FastTrack 133 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 5
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Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 3
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Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 16
Каримова Гульнара 95 12
Каримов Ислам 97 12
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Авен Петр 67 12
Хан Герман 56 12
Торбахов Александр 111 11
Lunder Jo - Лундер Джо 69 11
Авакян Гаянэ 52 9
Сачков Илья 126 7
Котов Виталий 41 7
Кудряшев Антон 28 7
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Брюквин Юрий 300 6
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Путин Владимир 3454 6
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Изосимов Александр 192 5
Волож Аркадий 268 4
Ананьев Дмитрий 83 4
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Гиглавы Александр 6 4
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Мишустин Михаил 787 3
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Енгибарян Ваге 12 3
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Россия - РФ - Российская федерация 166164 286
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University of Warsaw - Uniwersytet Warszawski - Варшавский университет 19 1
Росатом - ВНИИАЭС - Всероссийский Научно-исследовательский институт по эксплуатации атомных электростанций 22 1
УрГУ - Уральский государственный университет имени А.М. Горького 32 1
University of California - Калифорнийский университет 101 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 19
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 11
ISE - Integrated Systems Europe 51 7
CeBIT 614 5
Black Hat - Конференция 120 4
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Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 2
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UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 1
Международный женский день - 8 марта 418 1
Broadband World Forum 6 1
Сonnected Cities - Международный клуб городских лидеров 3 1
InAVation Awards 6 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
Связь-Экспокомм 276 1
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 1
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