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Нидерланды Амстердам
СОБЫТИЯ
|11.04.2022
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Услуги Selectel теперь доступны в новом регионе «Амстердам»
в, у которых есть проекты, ориентированные на европейский рынок, использование мощностей Selectel в Амстердаме — это, прежде всего, возможность разместить ресурсы «ближе» к конечным пользовател
|05.04.2022
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Услуги Selectel стали доступны в новом регионе «Амстердам»
в, у которых есть проекты, ориентированные на европейский рынок, использование мощностей Selectel в Амстердаме — это, прежде всего, возможность разместить ресурсы «ближе» к конечным пользовател
|26.08.2021
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G-Core Labs открыла новую облачную локацию серверов bare metal в Амстердаме
инфраструктуры в Западной Европе, запустив новую локацию серверов bare metal в столице Нидерландов Амстердаме. Серверы расположены в надёжном дата-центре уровня Tier IV и позволяют получить до
|26.05.2021
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G-Core Labs поможет компаниям из России и СНГ выйти на западные рынки благодаря запуску нового региона публичного облака в Амстердаме
ых и edge-решений, запустил новый регион присутствия своего публичного облака в столице Нидерландов Амстердаме в дата-центре уровня Tier IV. Решение позволяет компаниям и организациям развертыв
|04.03.2019
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Хозяин «Билайна» увольняет половину персонала
Сокращения в Veon Группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под брендом «Билайн») готовится провести новые сокращения в своем головном офисе в Амстердаме. Об этом сообщила голландская газета Telegraaf. По данным издания, речь идет о сокращении 69 позиций. В числе прочих будет расформирован департамент межоператорских сервисов, отвечаю
|04.03.2019
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ТТК организовал канал 100G между Токио и Амстердамом
удовлетворять потребностям и современным запросам рынка. Модернизация HSCS, завершенная в конце 2018 года, дала возможность ТТК запустить первый канал пропускной способностью 100 Гбит/с между Токио и Амстердамом. На подводном участке телекоммуникационной кабельной системы скорость каналов составляет 200 Гбит/с с общей возможностью расширения пропускной способности системы до 5,4 Тбит/c. Это
|04.04.2017
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«Билайн» начинает торговать своими акциями в Амстердаме
истинг на бирже Euronex Группа Veon (бывшая Vimpelcom, работает в России под торговой маркой «Билайн») объявила о начале торгов своими акциями (листинге) на европейской бирже Euronex, расположенной в Амстердаме. Ранее голландский регулятор фондовых рынков одобрил соответствующий инвестиционный проспект Veon. Долгая история «Вымпелкома» Напомним, Veon выросла из бизнеса российского «Вымпелко
|25.01.2016
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Амстердам - столица видеоигр
Город Амстердам, давно известный своим снисходительным отношениям к человеческим слабостям, стал городом, где открылся первый в мире отель для геймеров. Отель открыл некто Даниэль Свалманович, размес
|03.11.2011
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ТТК модернизировал узел сети IP/MPLS в Амстердаме
Компания ТТК сообщила о модернизации узла доступа к сети IP/MPLS компании в крупнейшем европейском центре межсетевого взаимодействия Telecity 2 в Амстердаме. В ходе модернизации была произведена замена оборудования, установлены маршрутизаторы последнего поколения компании Juniper Networks, что позволило увеличить пропускную способность у
|04.09.2009
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Глава ООН задумался об эвакуации Каира и Амстердама
у века эта цифра превысит 130 миллионов», — заявил Пан Ги Мун, задав риторический вопрос о том, куда бежать жителям прибрежных районов, в том числе таких крупных мегаполисов как Каир, Шанхай, Токио и Амстердам.
|23.04.2009
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Амстердам выбирает OpenOffice.org и Firefox
Городской совет Амстердама принял решение об установке на все 15 тыс. рабочих мест муниципалитета офисного пакета OpenOffice.org и браузера Mozilla Firefox. Вместе с тем, параллельно с этим совет одобрил предл
|07.02.2007
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Главные лица ИТ России встретятся в Амстердаме
числе «Связьинвеста», АФК «Система», «Ростелекома», «Мегафона». Кроме того, в диалоге примут участие представители Мининформсвязи РФ, а также западные ИТ-эксперты. Главные лица ИТ России встретятся в Амстердаме Основные задачи бизнес-конференции РБК — содействие развитию партнерских отношений, инвестиционной деятельности России и Европы, а также укреплению деловых связей со странами ЕС
|19.10.2006
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"МТУ-Интел" построит кольцо Стокгольм-Лондон-Амстердам-Франкфурт
Компания "МТУ-Интел" до конца 2006 г. планирует увеличить протяженность собственной магистральной сети, построив кольцо Стокгольм - Лондон - Амстердам - Франкфурт. Об этом РБК сообщил технический директор компании Виктор Белов. По его словам, пропускная способность достроенного кольца составит 2,5 Гбит/с. Сейчас "МТУ-Интел" имеет со
|07.06.2005
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RU-Center установил в Амстердаме новый DNS-сервер
ожила сервер ns8.nic.ru в качестве дополнительного вторичного (Secondary). Наличие такого сервера в Амстердаме приведет к повышению надежности функционирования доменов клиентов компании RU- Cen
|31.08.2004
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Весь Амстердам покроют сетью Wi-Fi
Благодаря реализации данного проекта амстердамцы смогут пользоваться беспроводным доступом в интернет. Запущены первые 7 базовых станций, соединяющие исторический центр города. "Вся центральная часть Амстердама будет покрыта 40-60 антеннами в течении 3 месяцев", - заявил основатель HotSpot Amsterdam Карл Харпер (Carl Harper). "Мы собираемся разместить на всей территории Амстердама 12
|29.05.2002
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В Амстердаме состоялась встреча руководителей Dell и Philips
По сообщению центрального офиса Philips, 28 мая 2002 г. в Амстердаме состоялась встреча исполнительного директора Philips - Джерарда Клейстерли (Gerard Kleisterlee) с его коллегой из Dell Михаэлем Деллом (Michael Dell). Целью встречи было обсуждение п
Нидерланды и организации, системы, технологии, персоны:
|Фридман Михаил 146 17
|Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 16
|Каримова Гульнара 95 12
|Каримов Ислам 97 12
|Кузьмичев Алексей 54 12
|Авен Петр 67 12
|Хан Герман 56 12
|Торбахов Александр 111 11
|Lunder Jo - Лундер Джо 69 11
|Авакян Гаянэ 52 9
|Сачков Илья 126 7
|Котов Виталий 41 7
|Кудряшев Антон 28 7
|Волков Дмитрий 69 6
|Брюквин Юрий 300 6
|Белов Виктор 60 6
|Шматова Елена 29 6
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 6
|Путин Владимир 3454 6
|Terzioglu Kaan - Терзиоглу Каан 35 5
|Изосимов Александр 192 5
|Волож Аркадий 268 4
|Ананьев Дмитрий 83 4
|Гайлитис Андрис 17 4
|Charlier Jean Yves - Шарлье Жан-Ив 17 4
|Ананьев Алексей 110 4
|Литовченко Игорь 23 4
|Мадумаров Рустам 25 4
|Тихомиров Владимир 13 4
|Sadler Andy - Садлер Энди 5 4
|Гиглавы Александр 6 4
|Соколов Алексей 137 3
|Мишустин Михаил 787 3
|Лацанич Василь 106 3
|Burns Ursula - Бёрнс Урсула 50 3
|Усманов Алишер 311 3
|Енгибарян Ваге 12 3
|Резникович Алексей 60 3
|Чачава Александр 124 3
|Dolset Javier Pérez - Долсет Хавьер Перес 6 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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