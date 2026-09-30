Индексная книга (каталог) CNews*
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StartupBlink
СОБЫТИЯ
Публикаций - 6, упоминаний - 6
StartupBlink и организации, системы, технологии, персоны:
|Biodigital - Био Диджитал Технолоджи - лаборатория разработки электронных устройств 1 1
|Yandex - Яндекс 9361 1
|iFarm 5 1
|КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 463 1
|YouDo Web Technologies Limited 48 1
|Genotek - Генотек 21 1
|Сергунина Наталья 375 3
|Фурсин Алексей 159 3
|Куценко Евгений 2 1
|Пуртов Кирилл 71 1
|Семенихин Вячеслав 8 1
|Закатов Алексей 1 1
|Братякин Захар 1 1
|FT - Financial Times 1303 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1530 1
|НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 161 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475785, в очереди разбора - 724724.
Создано именных указателей - 202005.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475785, в очереди разбора - 724724.
Создано именных указателей - 202005.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.