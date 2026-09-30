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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 202005
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StartupBlink

СОБЫТИЯ


30.09.2026 Количество ИТ-субъектов в России ежегодно увеличивается в среднем на 8,3% 1
08.12.2021 Премии за разработку новых технологий получили лучшие изобретатели Москвы 1
24.06.2021 Москва возглавила рейтинг инновационного развития регионов России 1
18.06.2021 Москва — вторая в Европе по уровню развития инноваций 1
18.06.2021 Москва заняла второе место в рейтинге европейских экосистем для стартапов 1
01.06.2020 Москва поднялась на девятое место в мире по уровню развития инноваций 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

StartupBlink и организации, системы, технологии, персоны:

Biodigital - Био Диджитал Технолоджи - лаборатория разработки электронных устройств 1 1
Yandex - Яндекс 9361 1
iFarm 5 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 463 1
YouDo Web Technologies Limited 48 1
Genotek - Генотек 21 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 284 5
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2898 3
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 3
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 762 3
МИК - Московский инновационный кластер 192 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 273 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54690 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14141 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23694 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13285 2
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7953 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26806 1
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1606 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3456 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24710 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13006 1
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8891 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1864 1
CIM - City Information Modelling - Информационное моделирование градостроительных единиц и городских пространств - Благоустройство городской среды - Транспортное планирование и моделирование и управление городской мобильностью - Урбанистика 370 1
HFC - Hybrid Fiber Coax - гибридные оптико-коаксиальные сети 33 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16645 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6602 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4852 1
Астрономическая (космическая) обсерватория - Телескоп - Telescope - Радиотелескоп - Инфракрасный телескоп - Рентгеновский телескоп - Радиоинтерферометрия со сверхдлинными базами, РСДБ 1411 1
Транспорт общественный - Электротранспорт - электробус - электрический автобус - electric bus - электротакси - electric taxi 94 1
Торговля - RetailTech - Вендинг - Vending - Вендинговый автомат - Торговый автомат - Торгомат 77 1
Физика - Теплообменник - Heat exchanger - техническое устройство теплообмен между двумя средами различной температуры - Рекуператор - Рекуперативный теплообменник - Конвекция (вид теплообмена/теплопередачи) 229 1
Симулятор - Simulator - имитатор - имитация 1118 1
MedTech - Здравоохранение - Протезирование - Prosthetics - БиоМЭМС - Биомедицинские микроэлектромеханические системы - Бионика, Bionic - бионические модели - Эндопротезирование 293 1
МИК - Московский акселератор 36 3
Сергунина Наталья 375 3
Фурсин Алексей 159 3
Куценко Евгений 2 1
Пуртов Кирилл 71 1
Семенихин Вячеслав 8 1
Закатов Алексей 1 1
Братякин Захар 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 168173 6
Европа 25020 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48015 5
США - Нью-Йорк 3191 4
Великобритания - Лондон 2434 4
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1465 4
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1090 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2621 3
Нидерланды - Амстердам 631 3
Япония - Токио 1022 3
Германия - Берлин 738 3
Китай - Пекин - Beijing 1109 3
Южная Корея - Сеул 376 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19742 2
Израиль 2870 2
Германия - Федеративная Республика 13293 2
Испания - Каталония - Барселона 752 2
США - Иллинойс - Чикаго 442 2
Индия - Нью-Дели 89 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3504 1
Словения - Республика 255 1
Финляндия - Финляндская Республика 3706 1
Сингапур - Республика 1964 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3503 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1947 1
Россия - СФО - Новосибирск 4933 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2332 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1048 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1113 1
Китай - Шанхай 839 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 588 1
Катар 193 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Прионежский район - Петрозаводск 301 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны - Набережночелнинская агломерация 414 1
США - Массачусетс - Бостон 385 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5849 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58357 4
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3845 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18369 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6858 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12428 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 933 2
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экомониторинг - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4607 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5843 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 5048 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 4036 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10524 1
НКО - Некоммерческая организация 647 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21982 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1714 1
Гибкий офис - Flex office - Flexible office space - Multispace office - Коворкинг - Coworking - офис с сервисом и более комфортными условиями аренды - концепция технологичных гибких офисов 215 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1240 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16321 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10975 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 61 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1733 1
Lising - Лизинг - Долгосрочная финансовая аренда оборудования или недвижимости 767 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 54032 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34246 1
Энергетика - Energy - Energetically 5953 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2952 1
Здравоохранение - Онкология - Онкологические заболевания - Карцинома - Канцерофобия - Oncological diseases - Carcinoma - Злокачественная опухоль - Рак лёгкого (бронхогенный рак, бронхогенная карцинома) - Cancer Cell Detection Device 858 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2077 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11474 1
Электрод - Electrode - Катод - Эмиттер - электрический проводник, имеющий электронную проводимость и находящийся в контакте с ионным проводником (электролитом) 518 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1390 1
Сельское хозяйство - Растениеводство - фрукты и овощи - Crop production 592 1
FT - Financial Times 1303 1
StartupBlink - Global Startup Ecosystem Index 3 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1530 1
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 161 1
Правительство Москвы - Новатор Москвы - премия Мэра Москвы 13 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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