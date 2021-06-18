Москва — вторая в Европе по уровню развития инноваций

Москва заняла второе место в Европе по уровню развития инноваций. Об этом свидетельствует новый престижный международный рейтинг Global Startup Ecosystem Index. На первом месте оказался Лондон, на третьей позиции — Париж. Рейтинг представил швейцарско-израильский исследовательский центр StartupBlink, который в этом году впервые отдельно оценивал уровень развития инноваций в различных регионах мира.

«Москва стала второй в Европе, опередив сильных конкурентов — Париж, Берлин и Амстердам. Лидерство помогли обеспечить городские программы развития технологического сектора. Мы не останавливали их, несмотря на пандемию. Конечно, будем и дальше активно поддерживать новаторов — субсидиями, консультациями, новыми сервисами, образовательными и инфраструктурными проектами», — отметила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

Москва заняла второе место в Европе по уровню развития инноваций

StartupBlink ежегодно составляет рейтинг экосистем для стартапов на основе обширной базы данных, в которой представлено более тысячи городов, 70 тыс. стартапов, 2 тыс. коворкингов, 800 акселераторов по всему миру. Учитываются такие параметры, как количество и качество инновационных компаний, объектов инновационной инфраструктуры, а также объем инвестиций.

«В числе проектов, благодаря которым Москва вновь остается в тройке европейских лидеров, — программа пилотного тестирования инновационных решений, позволяющая технологическому бизнесу проводить испытания новейших разработок на государственных и коммерческих площадках, а также программа «Московский акселератор», направленная на масштабирование инновационных решений в перспективных отраслях в партнерстве с корпорациями», — рассказал руководитель столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин.

Оператором двух городских проектов, о которых идет речь, является Агентство инноваций Москвы, подведомственное Департаменту предпринимательства и инновационного развития.

В общемировом рейтинге Москва также вошла в топ-10 мегаполисов, сохранив свои лидирующие позиции. Как и в прошлом году, столица России заняла в нем девятое место, оставив позади Токио, Нью-Дели, Сеул и Чикаго. На первых трех строчках мирового рейтинга — Сан-Франциско, Нью-Йорк и Пекин.

Итоговая версия глобального и региональных рейтингов доступна на сайте StartupBlink.