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Южная Корея Сеул
СОБЫТИЯ
|27.12.2021
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Москва и Сеул объединят усилия в развитии высокотехнологичных стартапов
циация Innobiz и Корейский институт развития стартапов и предпринимательства подписали меморандум о продвижении на взаимовыгодной основе высокотехнологичных проектов на площадках российской столицы и Сеула. «Мы расширяем наше сотрудничество по взаимному продвижению технологических разработок. Этот меморандум стал продолжением уже подписанного в сентябре соглашения с представителями деловых
|22.09.2021
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Москва и Сеул подписали соглашение о сотрудничестве в области инноваций
Агентство инноваций Москвы подписало в Сеуле стратегическое партнерское соглашение с южнокорейской государственной ассоциацией Innobiz. Свои подписи под документом поставили заместитель генерального директора Агентства Ксения Борбач
|26.02.2019
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Huawei и LG Uplus создали коммерческую сеть 5G в Сеуле
шение характеризуется низким энергопотреблением и простотой в эксплуатации и обслуживании. Оператор LG Uplus тесно сотрудничает с Huawei для размещения базовых станций 5G более чем на 10 тыс. узлов в Сеуле. В сетевой инфраструктуре устанавливаются антенны Huawei 5G AAU для обеспечения непрерывного покрытия сетью 5G. Средняя скорость передачи данных на территории высокотехнологичного «Золото
|25.09.2013
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Сонгдо - «умный город» для бизнеса
ритории по типу масляного пятна физически исчерпали возможности для дальнейшего развития. Например, Сеул (столица Ю. Кореи) зажат между морем и горами, дальше расти некуда. В этом случае в миро
|20.10.2010
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СВЧ-печь с угольным грилем, говорящая микроволновка и другая техника 2011 года
и не пропускает самое важное. На этот раз мы заметили премьеру, которая состоялась в последние дни сентября 2010 года, на расстояние почти 7 тыс. км от Москвы — в столице Южной Кореи, славном городе Сеуле. Вы первыми узнаете на наших страницах о том, что появится в России только в 2011 году. Вы будете готовы к встрече. LG Solar Combi: просто добавь угля! Казалось бы, уголь мало ассоциирует
|12.05.2008
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В Сеуле зафиксирована вспышка птичьего гриппа
кой на агентство "Синьхуа", южнокорейские власти подтвердили новый случай вспышки птичьего гриппа в Сеуле. Заболевание было зафиксировано на одной из нелегальных ферм на юго-востоке Сеула. Анал
|08.01.2003
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В Сеуле построят самый высокий небоскреб
Group. В августе 2002 года компания объявила о запланированном строительстве 555-метрового отеля в Сеуле. Источник:по материалами Reuters ©
|08.01.2003
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В Сеуле построят самый высокий небоскреб
Group. В августе 2002 года компания объявила о запланированном строительстве 555-метрового отеля в Сеуле. Источник:по материалами Reuters ©
|05.12.2001
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В Сеуле откроется "геймерская олимпиада"
ь в отборочных турах у себя на родине. Титул чемпиона - не только вопрос престижа: на протяжении пятидневного соревнования будут разыгрываться денежные призы, в общей сумме составляющие $300 тыс. Для сеульского состязания были отобраны самые популярные в мире игры - "стрелялка" Quake III, где игрок попадает в жутковатый футуристический мир и крушит без разбору уродливых монстров и сопернико
|09.07.2001
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Сеул проведет крупнейший чемпионат по онлайновым играм
В декабре в Сеуле должен состоятся финал чемпионата по онлайновым играм, в котором примут участие более 500 профессиональных игроков из 25 стран мира, сообщает Korea Times. В отборочных турах, которые прой
|10.01.2001
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Level 3 и Flag Telecom построят кабельную сеть, которая соединит Гонконг, Сеул, Токио и Тайпей
Компаниии Level 3 и Flag Telecom планируют построить подводную кабельную сеть, которая соединит Гонконг, Сеул, Токио и Тайпей. Существующая североазиатская сеть Level 3 (Гонконг, Тайвань, Япония) станет частью новой. Flag Telecom займется строительством западной части нового проекта (Гонконг, Коре
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