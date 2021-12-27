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Южная Корея Сеул

Южная Корея - Сеул

СОБЫТИЯ


27.12.2021 Москва и Сеул объединят усилия в развитии высокотехнологичных стартапов

циация Innobiz и Корейский институт развития стартапов и предпринимательства подписали меморандум о продвижении на взаимовыгодной основе высокотехнологичных проектов на площадках российской столицы и Сеула. «Мы расширяем наше сотрудничество по взаимному продвижению технологических разработок. Этот меморандум стал продолжением уже подписанного в сентябре соглашения с представителями деловых

22.09.2021 Москва и Сеул подписали соглашение о сотрудничестве в области инноваций

Агентство инноваций Москвы подписало в Сеуле стратегическое партнерское соглашение с южнокорейской государственной ассоциацией Innobiz. Свои подписи под документом поставили заместитель генерального директора Агентства Ксения Борбач
26.02.2019 Huawei и LG Uplus создали коммерческую сеть 5G в Сеуле

шение характеризуется низким энергопотреблением и простотой в эксплуатации и обслуживании. Оператор LG Uplus тесно сотрудничает с Huawei для размещения базовых станций 5G более чем на 10 тыс. узлов в Сеуле. В сетевой инфраструктуре устанавливаются антенны Huawei 5G AAU для обеспечения непрерывного покрытия сетью 5G. Средняя скорость передачи данных на территории высокотехнологичного «Золото
25.09.2013 Сонгдо - «умный город» для бизнеса

ритории по типу масляного пятна физически исчерпали возможности для дальнейшего развития. Например, Сеул (столица Ю. Кореи) зажат между морем и горами, дальше расти некуда. В этом случае в миро
20.10.2010 СВЧ-печь с угольным грилем, говорящая микроволновка и другая техника 2011 года

и не пропускает самое важное. На этот раз мы заметили премьеру, которая состоялась в последние дни сентября 2010 года, на расстояние почти 7 тыс. км от Москвы — в столице Южной Кореи, славном городе Сеуле. Вы первыми узнаете на наших страницах о том, что появится в России только в 2011 году. Вы будете готовы к встрече. LG Solar Combi: просто добавь угля! Казалось бы, уголь мало ассоциирует
12.05.2008 В Сеуле зафиксирована вспышка птичьего гриппа

кой на агентство "Синьхуа", южнокорейские власти подтвердили новый случай вспышки птичьего гриппа в Сеуле. Заболевание было зафиксировано на одной из нелегальных ферм на юго-востоке Сеула. Анал
08.01.2003 В Сеуле построят самый высокий небоскреб

Group. В августе 2002 года компания объявила о запланированном строительстве 555-метрового отеля в Сеуле. Источник:по материалами Reuters   ©
08.01.2003 В Сеуле построят самый высокий небоскреб

Group. В августе 2002 года компания объявила о запланированном строительстве 555-метрового отеля в Сеуле. Источник:по материалами Reuters   ©
05.12.2001 В Сеуле откроется "геймерская олимпиада"

ь в отборочных турах у себя на родине. Титул чемпиона - не только вопрос престижа: на протяжении пятидневного соревнования будут разыгрываться денежные призы, в общей сумме составляющие $300 тыс. Для сеульского состязания были отобраны самые популярные в мире игры - "стрелялка" Quake III, где игрок попадает в жутковатый футуристический мир и крушит без разбору уродливых монстров и сопернико
09.07.2001 Сеул проведет крупнейший чемпионат по онлайновым играм

В декабре в Сеуле должен состоятся финал чемпионата по онлайновым играм, в котором примут участие более 500 профессиональных игроков из 25 стран мира, сообщает Korea Times. В отборочных турах, которые прой
10.01.2001 Level 3 и Flag Telecom построят кабельную сеть, которая соединит Гонконг, Сеул, Токио и Тайпей

Компаниии Level 3 и Flag Telecom планируют построить подводную кабельную сеть, которая соединит Гонконг, Сеул, Токио и Тайпей. Существующая североазиатская сеть Level 3 (Гонконг, Тайвань, Япония) станет частью новой. Flag Telecom займется строительством западной части нового проекта (Гонконг, Коре

Публикаций - 375, упоминаний - 405

Южная Корея и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11064 99
LG Electronics 3735 46
Microsoft Corporation 25775 21
Apple Inc 13154 20
Google LLC 12688 15
SK Group - SK Telecom - South Korea Telecom - SK Broadband - Hanaro Telecom 235 15
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM 267 13
Sony 6739 13
Intel Corporation 12811 12
SK hynix Inc - Hynix Semiconductor - Hyundai Electronics - Hyundai Electronic Industrial - Hyundai Syscomm - Hyundai CuriTel - Hyundai Networks 521 12
Samsung Group - Samsung Corporation 85 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 10
Qualcomm Technologies 1974 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 8
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 8
Samsung C&T Corporation 17 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
LG Display - LG.Philips LCD - LG.Philips Displays 259 7
Philips 2099 7
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 6
Siemens AG - Siemens Group 2673 6
МегаФон 10742 6
Yandex - Яндекс 9216 6
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 6
Lenovo Motorola 3566 6
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 6
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 5
Cisco Systems 5372 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 5
Hitachi - Хитачи 1501 5
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 5
Sharp Corporation 1062 5
Pebble Technology 71 4
Ростелеком 10948 4
SAP SE 5601 4
Huawei 4676 4
Oracle Corporation 7074 4
Toshiba Corporation 2980 4
Hyundai Motor Company 436 11
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 9
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Россети Ленэнерго 1699 5
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Daewoo 103 4
Sequoia Capital 115 3
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 3
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 226 3
Petronas 6 3
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 3
РЖД - Российские железные дороги 2096 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
BMW Group 482 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 2
Volkswagen Audi Group 232 2
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 2
Этажи 0 2
Miele - Миле 139 2
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 2
Toyota - Lexus 83 2
Tholons 3 2
Alstom - GEC-Alsthom - Alstom Grid - Alstom Transporte - Alstom Energie - Alstom Industrie 37 2
Hansa - Ханса 114 2
Swarovski AG 74 2
Arthur D. Little 14 2
KRX - Korea Exchange - Корейская фондовая биржа 26 2
США - Нью-Йорк - Всемирный торговый центр - World Trade Center 41 2
Eddie Bauer 7 2
Daewoo Motors 8 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 2
НСПК - Национальная система платежных карт 948 2
Volkswagen Group - VW 308 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 2
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 19
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 9
Правительство Южной Кореи - органы государственной власти 91 8
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 8
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 7
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 155 7
Судебная власть - Judicial power 2500 7
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 7
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 7
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 282 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 5
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 4
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 3
МИК - Московский инновационный кластер 185 2
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 383 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
Церковь Вечности 11 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
SEMI - Semiconductor Equipment and Materials International 42 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 3
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 2
TIA - Telecommunications Industry Association 90 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
JBA - Japan Bioindustry Association - Японская Ассоциация биоиндустрии 2 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
Демократическая политическая партия США 122 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 1
Знание - Российское общество 10 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
Коммунизм - Коммунистические партии 71 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 20 1
SIIA - Software & Information Industry Association - Ассоциация информационной и софтверной индустрии - Ассоциация индустрии ПО и информатики 20 1
АТУ - Ассоциация технических университетов - Technical Universities Association 5 1
Bryan Norris Associates 14 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Единая Россия - Политическая партия 321 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 44
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 43
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 29
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 28
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Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 27
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 24
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 20
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 20
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 20
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 19
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 18
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 18
DRAM - Dynamic Random Access Memory - Динамическая память с произвольным доступом 995 16
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 15
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 15
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 15
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 14
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 14
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 14
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 14
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ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 14
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 14
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 13
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 13
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 13
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 13
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 12
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 12
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 11
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 11
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 11
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 11
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8282 11
Google Android 15243 13
Microsoft Windows 16882 13
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 10
Samsung Galaxy 1035 10
Linux OS 11533 8
МИК - Московский акселератор 36 7
Apple iOS 8583 7
Microsoft Windows 2000 8678 6
Samsung Galaxy Note 702 6
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 4
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 4
Правительство Москвы - Наш город 110 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 4
Statista 263 3
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 3
Apple iTunes Store 1118 3
LG G - серия смартфонов 140 3
Samsung SmartService - Samsung Smart Service 6 3
Samsung Smart Care - программа расширенной гарантии от производителя - Samsung Device Care - Samsung Care+ 12 3
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 3
Skitch 12 3
Apple iPhone 3 - Apple iPhone 3GS 450 3
Samsung SCH - серия мобильных телефонов 34 3
Google YouTube - Видеохостинг 3002 3
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 3
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 3
Apple - App Store 3109 3
LG ThinQ 35 3
Bending Spoons - Evernote 200 3
Google Maps - Карты Google - GMaps 708 2
Microsoft Windows Media Player - Windows Streaming Media 594 2
ИКС - Yadro - Raidix ERA Engine - СХД 89 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Kaspersky AV - Kaspersky Anti-Virus - Антивирус Касперского - AntiViral Toolkit Pro, AVP 455 2
Lenovo Moto - серия смартфонов 127 2
ASD Technologies Cloudike 5 2
SNCF TGV - Train à Grande Vitesse - французская сеть скоростных электропоездов 11 2
Dropbox Paper 82 2
Kun-hee Lee - Гон Хи Ли 32 14
Lee Jae-yong - Ли Чже Ен 30 12
Geun-hye Park - Кын Хе Пак 19 9
Soon-sil Choi - Сун Силь Чхве 13 8
Фурсин Алексей 158 6
Jay Y. Lee - Ли Джэен 8 5
Путин Владимир 3454 5
Сергунина Наталья 375 5
Ли Джэ Ён 13 4
Максимов Юрий 37 4
Нигматуллин Ринат 8 3
O’Neill Chris - О'Нил Крис 10 3
Libin Phil - Либин Фил 21 3
Пачиков Степан 23 3
Levinson Mark - Левинсон Марк 11 3
Лысенко Эдуард 317 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 3
Ермолаев Артем 379 2
Лемпицкий Виктор 3 2
Свириденко Андрей 99 2
Макеев Владислав 3 2
Ипатов Михаил 2 2
Sang-hoon Lee - Сан Хун Ли 7 2
Сошников Дмитрий 16 2
Clinton Hillary - Клинтон Хиллари 53 2
Резников Григорий 5 2
Ершова Элеонора 67 2
Bush George - Буш Джордж 336 2
Gelsinger Patrick - Гелсингер Патрик 202 2
Зенкин Денис 263 2
Пуртов Кирилл 64 2
Woo-suk Hwang - Во-сук Кванг 8 2
Vanhoutte Philip - Ванхутт Филип 4 2
Балашова Елена 5 2
Rotenberg Eli - Ротенберг Эли 2 2
Min Michael - Мин Майкл 3 2
Kim Changyoung - Ким Чанянг 2 2
Appleton Steve - Эпплтон Стив 15 2
Scholes Simon - Шольс Симон 3 2
Kwon Oh-Hyun - Квон О-Хьюн 8 2
Южная Корея - Республика 7052 258
Россия - РФ - Российская федерация 166167 123
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 121
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 84
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 62
Европа 24964 54
Япония 13807 49
Япония - Токио 1020 49
Азия - Азиатский регион 5920 42
Великобритания - Лондон 2432 37
Сингапур - Республика 1953 34
США - Нью-Йорк 3180 31
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 30
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 27
Германия - Федеративная Республика 13221 27
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 592 24
Китай - Пекин - Beijing 1096 23
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 22
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 21
Китай - Шанхай 833 21
Китай - Тайвань 4245 17
Германия - Берлин 732 17
США - Колумбия - Вашингтон 1487 17
Франция - Французская Республика 8177 16
США - Калифорния 4829 16
Индия - Bharat 5869 15
Земля - планета Солнечной системы 10865 14
Канада 5081 14
США - Массачусетс - Бостон 384 12
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 462 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 12
Австралия - Сидней 276 11
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 11
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Италия - Рим 208 10
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США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 10
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 10
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Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 17
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