циация Innobiz и Корейский институт развития стартапов и предпринимательства подписали меморандум о продвижении на взаимовыгодной основе высокотехнологичных проектов на площадках российской столицы и Сеула . «Мы расширяем наше сотрудничество по взаимному продвижению технологических разработок. Этот меморандум стал продолжением уже подписанного в сентябре соглашения с представителями деловых

шение характеризуется низким энергопотреблением и простотой в эксплуатации и обслуживании. Оператор LG Uplus тесно сотрудничает с Huawei для размещения базовых станций 5G более чем на 10 тыс. узлов в Сеуле . В сетевой инфраструктуре устанавливаются антенны Huawei 5G AAU для обеспечения непрерывного покрытия сетью 5G. Средняя скорость передачи данных на территории высокотехнологичного «Золото