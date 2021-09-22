Москва и Сеул подписали соглашение о сотрудничестве в области инноваций

Агентство инноваций Москвы подписало в Сеуле стратегическое партнерское соглашение с южнокорейской государственной ассоциацией Innobiz. Свои подписи под документом поставили заместитель генерального директора Агентства Ксения Борбачева и председатель ассоциации Innobiz Им Бьюн-Хун.

По словам Ксении Борбачевой, соглашение станет началом формирования долгосрочного сотрудничества мировых столиц и их развития в сфере инноваций, а также позволит технологическим стартапам-участникам программы «Московский акселератор» выйти на международный уровень.

«Программа «Московский акселератор» осуществляет свою работу с 2019 года, позволяя масштабироваться и развиваться инновационному бизнесу в Москве. За два года программе удалось привлечь более 4500 заявок на участие от технологических стартапов из разных сфер. Данное соглашение позволит выпускникам программы принять участие в международных программах развития по целевым направлениям их инновационного бизнеса. Также и наш город станет площадкой для тестирования разработок южнокорейских стартапов. Подобный обмен опытом и передовыми практиками станет основополагающим для формирования экосистемы в сфере инноваций обоих столиц», — отметила Ксения Борбачева.

Свои подписи под документом поставили заместитель генерального директора Агентства Ксения Борбачева и председатель ассоциации Innobiz Им Бьюн-Хун

У ассоциации Innobiz есть уникальная система сертификации и оценки инновационности стартапов. Каждому технологическому стартапу в Республике Корее, который рассчитывает получить поддержку государства, нужно сначала обратиться в ассоциацию за заключением и пройти сертификацию. Только после этого малые и средние предприятия получают запрашиваемую помощь или услугу. Среди видов поддержки — возможность пилотного тестирования в городской среде, субсидии, гранты.

«Для нас важно стратегическое партнерство с Москвой, одной из самых развитых в технологическом плане столиц мира. Здесь созданы прекрасные условия для развития технологических стартапов, предусмотрены меры поддержки и программы кратного роста бизнеса и производства, а сам город выступает примером универсального полигона для пилотирования инноваций. Нам бы хотелось сообща сосредоточиться на реализации таких широкомасштабных задач, как формирование глобальной экосистемы, ориентированной на технологии, создание рабочих мест и развитие инновационных стартапов наших стран», — сообщил председатель ассоциации Innobiz Им Бьюн-Хун.

Проект «Московский акселератор» запустили в ноябре 2019 г. Он реализуется Агентством инноваций Москвы при поддержке столичного Департамента предпринимательства и инновационного развития, а также бизнес-сообщества.

Ассоциация Innobiz основана в Республике Корее в 2002 г. Она объединяет 19,5 тыс. технологических стартапов со всей страны и создает условия для их устойчивого роста.