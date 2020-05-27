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МРАА Motion Picture Association of America Американская ассоциация кинокомпаний Ассоциация кинопроизводителей Америки Американская Киноассоциация

СОБЫТИЯ


27.05.2020 GitHub разблокировал репозитории знаменитого пиратского онлайн-кинотеатра

итории подверглись в первой половине мая 2020 г. из-за жалобы о нарушении авторских прав со стороны Американской ассоциации кинокомпаний (Motion Picture Association of America, MPAA), представл
06.05.2020 Github по требованию Голливуда заблокировал исходники ПО для бесплатного просмотра фильмов

ыло принято администраторами сервиса после поступления жалобы о нарушении авторских прав со стороны Американской ассоциации кинокомпаний (Motion Picture Association of America, MPAA), представл
29.07.2008 MPAA запустит сайт для продвижения легальных фильмов

Ассоциация Кинопроизводителей Америки (MPAA) работает над созданием нового веб-сайта, на котором пользователи смогут увидеть места, где можно купить или взять на прокат легальные фильмы. По информации ArsTechnica, поиск на сайте, на
13.05.2008 МРАА потребовала от Pirate Bay $15,4 млн.

Ассоциация кинокомпаний Соединенных Штатов (МРАА) требует, чтобы торрент-трекер Pirate Bay выплатил штраф в размере $15,4 млн. за возмеще
07.03.2008 МРАА учит соблюдать копирайт с детства

Ассоциация Кинопроизводителей Америки (MPAA) заключила контракт с Weekly Reader, детским журналом. Weekly Reader будет освещать тему борьбы с пиратами лабрадоров Лаки и Фло. Собаки-полицейские со страниц комиксов будут обучать детей
05.12.2007 Антипиратский монитор MPAA удалили за нарушение авторских прав

Антипиратский монитор Американской ассоциации кинематографистов (MPAA), позволяющий администраторам университетских сетей следить за P2P-трафиком, сам нарушает авторские права, а именно – лицензию GPL. MPAA была вынуждена прекратить распространение па
26.11.2007 MPAA выпустила антипиратский монитор для университетов

Американская кинематографическая ассоциация (MPAA) выпустила бесплатный набор программ «Университетский инструментарий» (MPAA University Toolkit). Он позволяет администраторам студенческих сетей обнаружить использование P2P-приложе
22.11.2007 MPAA видит в студенческом интернете лишь пиратство

Главный юрист Ассоциации кинематографистов Америки (MPAA) Фриц Аттавей (Fritz Attaway) считает, что студенческий интернет служит почти исключител
01.10.2007 MPAA судится с двумя сайтами за пиратские ссылки

Кинематографическая ассоциация Америки (MPAA) подала в суд на два американских веб-сайта, Cinematube и Ssupload за организацию, разме
30.03.2006 Оператор вспомогательного сайта BitTorrent требует отказать правообладателям в иске

азе» в иске, предъявленном сайту крупными киностудиями США и Ассоциацией кинематографистов Америки (MPAA) за содействие пиратству. Студии и MPAA обвиняют Torrentspy в содействии пиратств
26.02.2006 MPAA судится с форумами файлообменных сетей

Ассоциация кинематографистов Америки (MPAA) подала семь исков в федеральные суды США разных городов против поисковых систем и онлай
09.12.2005 MPAA предлагает ужесточить наказания кинопиратов

Ассоциация кинематографистов Америки (MPAA) предлагает законопроект об ужесточении наказания за скрытые съемки в кинотеатрах штата

24.11.2005 BitTorrent уберет ссылки на пиратские фильмы

упа к контенту, являющимся собственностью семи студий членов Ассоциации кинопроизводителей Америки (Motion Picture Association of America - МРАА). Разработчику программного обеспечения BitTorre
15.12.2004 Голливуд начинает повальную охоту на пиратов

Как сообщает CNN, кинематографическая ассоциация MPAA (Motion Picture Association of America), главная лоббирующая группа голливудских студий, объяв
09.11.2004 Голливуд взялся за видеопиратов

Ассоциация Кинематографистов Америки (MPAA) намеревается подать серию исков против пользователей, уличенных в незаконном размещении
26.08.2004 Голливуд объявил войну производителям чипов для DVD-плееров

Как сообщает агентство BBC, кинематографическая ассоциация Америки MPAA предъявила ряд претензий двум компаниям, занимавшимся производством чипов для DVD-плееров. Ассоциация ссылается на то, что эти две фирмы снабжают изготовителей DVD-проигрывателей своими чи
11.12.2002 MPAA подала в суд иски к нескольким онлайновым торговцам DVD-дисками

Ассоциация кинокомпаний Америки (Motion Picture Association of America, MPAA) подала иски на девятерых человек, продававших DV
14.10.2002 RIAA и MPAA требуют остановить пиратство в университетских компьютерных сетях

обмен файлами с использованием P2P-технологий. Письмо подписали Ассоциация звукозаписывающих компаний Америки (RIAA), Ассоциация музыкальных издателей Америки(NMPA), Ассоциация кинокомпаний Америки (MPAA) и Гильдия американских авторов песен (Songwriters Guild of America). Источник: Nando Times
18.04.2001 Киноиндустрия против Gnutella

и возможностей, предоставляемых программой. Во всяком случае, Ассоциация кинематографистов Америки (Motion Picture Association of America - MPAA) заявила, что намерена всерьез заняться Gnutella

Публикаций - 102, упоминаний - 152

МРАА и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 10
Grokster 39 10
X Corp - Twitter 2938 8
Yahoo! 3726 8
AOL Inc - America Online 1883 7
Google LLC 12690 7
Zynga Game Network 133 5
StreamCast Networks - MusicCity 22 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Microsoft Corporation - GitHub 1075 5
AT&T Inc 1726 5
Amazon Inc - Amazon.com 3277 4
Sony 6739 4
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 226 4
Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 3
Madster - Aimster 22 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
Apple Inc 13156 3
Verizon Communications - Bell Atlanitic 1031 2
CacheLogic 9 2
Intel Corporation 12811 2
Oracle Corporation 7074 2
RealNetworks Products and Services 355 2
MediaDefender 4 1
Sigma Designs 18 1
Internet2 Consortium - Интернет2 Консорциум - UCAID - University Corporation for Advanced Internet Development 50 1
Charter Communications 41 1
Sharman Networks 18 1
Samsung Electronics 11065 1
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 1
Dell EMC 5180 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
Toshiba Corporation 2980 1
ESET - ESET Software 1161 1
Mitsubishi Electric - Мицубиси Электрик 373 1
MediaTek - Ralink 595 1
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 1
Adobe Systems 1597 1
eBay Inc 1640 7
Microsoft - LinkedIn 699 5
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 5
Walt Disney Company 647 4
Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 135 3
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 81 3
Warner 540 3
Sony Pictures Entertainment - Columbia Pictures - Columbia Pictures Industries 18 2
Warner Bros. International Television Distribution 289 2
WMG - Warner Music Group 210 2
Walt Disney Company - 20th Century Fox - Twentieth Century Fox 121 2
Universal Pictures - Universal City Studios - Universal Pictures Rus - Юниверсал Пикчерс Рус 63 1
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 84 1
FACT - Federation Against Copyright Theft - Федерация по борьбе с нарушением авторских прав 2 1
Fandango Media 5 1
Vale Group LLC - Vulcan Real Estate - Vulcan Ventures 29 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
Sony Music Entertainment 161 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Walt Disney Company - Pixar Animation Studios 67 1
Борец Производственная Компания - Borets 34 1
Warner Bros. Entertainment - Warner Bros. Pictures 76 1
Резонанс НПП 407 1
EMI Group 60 1
Судебная власть - Judicial power 2500 12
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 5
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 5
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 5
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 5
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Парламент Италии - Parlamento Italiano 4 1
U.S. Environmental Protection Agency - EPA - Агентство по охране окружающей среды США 29 1
Правительство Швеции - Государственный совет Короля - органы государственной власти 40 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development - ОЭСР - Организация экономического сотрудничества и развития 99 1
U.S. Police - Органы правопорядка США - Правоохранительные органы США - Полиция США 39 1
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 21 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 74 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 46
NMPA - National Music Publishers' Association - Национальная ассоциация музыкальных издателей 18 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 3
DGA - Directors Guild of America - Гильдию сценаристов и режиссеров Америки 3 2
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 2
CEA - Consumer Electronics Association - Ассоциация потребительской электроники 34 2
IIPA - International Intellectual Property Alliance - Международный союз защиты интеллектуальной собственности - Международный альянс интеллектуальной собственности 14 1
MPPDA - Motion Picture Association - Ассоциация кинокомпаний - Американская некоммерческая организация 1 1
BREIN - Bescherming Rechten Entertainment Industrie Nederland - Нидерландская ассоциация по защите авторских прав в индустрии развлечений 15 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм - Международная федерация индустрии фонограмм 131 1
TRON Foundation - Rainberry - BitTorrent - протокол для обмена файлами 648 23
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 20
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 18
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 16
Акустические устройства - Аудиосистема - музыкальный центр - MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 4430 14
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 13
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Rhapsody - Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 453 12
Linux OS 11533 7
Sharman Networks - KaZaA - KaZaA Media Desktop - клиент файлообменной сети FastTrack 133 7
The Pirate Bay - BitTorrent-индексатор и каталог для поиска .torrent-файлов 118 6
Popcorn Time - кроссплатформенный свободный BitTorrent-клиент - онлайн-кинотеатр 10 5
Mozilla Firefox - браузер 1951 5
Google YouTube - Видеохостинг 3002 4
eDonkey - eD2k - Edonkey2000 31 4
Nullsoft - Gnutella - децентрализованная файлообменная сеть 60 4
Google Android 15244 3
Microsoft Windows 10 1938 3
Microsoft Windows 16882 3
Apple iTunes Store 1118 3
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Sony u-Matic Betamax 30 2
Microsoft Windows 7 2007 2
Apple macOS 2419 2
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 2
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 2
Google Android TV 381 2
Rutracker - Рутрекер - BitTorrent-трекер - Torrents.ru 107 2
Dell EMC VxRail Appliances - Dell EMC VxRail ACE - Dell EMC VxRail Analytical Consulting Engine 172 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 2
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 751 2
YouTube-dl 8 2
Microsoft Windows 2000 8678 2
JVC VHS - Video Home System - Видеокассеты - кассетный аналоговый формат наклонно-строчной видеозаписи 228 2
isoHunt - торрент-трекер 10 1
Limewire - P2P-сеть 20 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 1
Microsoft Windows XP 2431 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 505 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 1
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 1
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 1
Moonwalk - Стриминговый плеер 7 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 1
Demonoid - Торрент-трекер 10 1
Microsoft Visual Studio Code - Microsoft VSCode - Microsoft Visual Studio IntelliCode 116 1
Glickman Dan - Гликмен Дэн 4 4
Valenti Jack - Валенти Джек 3 3
Attaway Fritz - Этавэй Фритц 3 3
Johansen Jon Lech - Йохансен Йон Лех 13 3
LaPierre Diane - Ла-Пьер Диана 3 3
Berman Howard - Берман Ховард 6 3
Ge Jim - Ги Джим 3 3
McKi Rod - Макки Род 3 3
Boyes David - Бойес Дэвид 15 2
Manshaus Halvor - Мансхаус Халвор 4 2
Sunde Peter - Зунде Петер 26 2
Moore Robert - Мур Роберт 5 2
Parker Andrew - Паркер Эндрю 12 2
Boies David - Бойес Дэвид 17 2
Wilson Stephen - Уилсон Стивен 8 2
Wilson Steve - Уилсон Стив 15 2
Cohen Bram - Коэн Брэм 18 2
Koebler Jason - Коблер Джейсон 1 1
Зунига Виктор 1 1
Potter Harry - Поттер Гарри - персонаж 130 1
Jackson Michael - Джексон Майкл 49 1
Potter Jonathan - Поттер Джонатан 4 1
Dunlap Thomas - Данлоп Томас 1 1
Rivkin Charles - Ривкин Чарльз 2 1
Romney Mitt - Ромни Митт 5 1
Malcolm John - Мальколм Джон 4 1
Pardo Francisco - Пардо Франсиско 1 1
Shannon William - Шэннон Уильям 3 1
Johansen Jon - Йохансен Йон 8 1
Москалюк Александр 2 1
Hollings Ernest - Холлингс Эрнест 4 1
Lieberman Joe - Либерман Джо - Lieberman Joseph - Либерман Джозеф 11 1
Kaplan Lewis - Каплан Левис 2 1
Sunde Peter - Санди Питер 2 1
Deep Johnny - Дип Джонни 7 1
Timberlake Justin - Тимберлейк Джастин 12 1
Palahniuk Chuck - Паланик Чак 3 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 13
Россия - РФ - Российская федерация 166168 9
Канада 5082 8
США - Калифорния 4829 8
Нидерланды 3746 8
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Франция - Французская Республика 8177 5
США - Калифорния - Лос-Анджелес 818 5
Норвегия - Королевство 1858 4
Канада - Калгари 31 3
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Дания - Королевство 1337 2
Финляндия - Финляндская Республика 3697 2
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Америка - Американский регион 2206 2
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Бельгия - Королевство 1192 2
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Земля - планета Солнечной системы 10865 1
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Азия - Азиатский регион 5920 1
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Ирландия - Республика 1051 1
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Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 21
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Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 725 3
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