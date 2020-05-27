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Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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МРАА
Motion Picture Association of America
Американская ассоциация кинокомпаний
Ассоциация кинопроизводителей Америки
Американская Киноассоциация



27.05.2020 GitHub разблокировал репозитории знаменитого пиратского онлайн-кинотеатра
06.05.2020 Github по требованию Голливуда заблокировал исходники ПО для бесплатного просмотра фильмов
29.07.2008 MPAA запустит сайт для продвижения легальных фильмов
13.05.2008 МРАА потребовала от Pirate Bay $15,4 млн.
07.03.2008 МРАА учит соблюдать копирайт с детства
05.12.2007 Антипиратский монитор MPAA удалили за нарушение авторских прав
26.11.2007 MPAA выпустила антипиратский монитор для университетов
22.11.2007 MPAA видит в студенческом интернете лишь пиратство
01.10.2007 MPAA судится с двумя сайтами за пиратские ссылки
26.02.2006 MPAA судится с форумами файлообменных сетей
09.12.2005 MPAA предлагает ужесточить наказания кинопиратов
24.11.2005 BitTorrent уберет ссылки на пиратские фильмы
15.12.2004 Голливуд начинает повальную охоту на пиратов
09.11.2004 Голливуд взялся за видеопиратов
11.12.2002 MPAA подала в суд иски к нескольким онлайновым торговцам DVD-дисками
14.10.2002 RIAA и MPAA требуют остановить пиратство в университетских компьютерных сетях

Публикаций - 95, упоминаний - 182

МРАА упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1171672, в очереди разбора - 1027409.
Создано именных указателей - 62327.
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