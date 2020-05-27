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МРАА Motion Picture Association of America Американская ассоциация кинокомпаний Ассоциация кинопроизводителей Америки Американская Киноассоциация
СОБЫТИЯ
|27.05.2020
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GitHub разблокировал репозитории знаменитого пиратского онлайн-кинотеатра
итории подверглись в первой половине мая 2020 г. из-за жалобы о нарушении авторских прав со стороны Американской ассоциации кинокомпаний (Motion Picture Association of America, MPAA), представл
|06.05.2020
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Github по требованию Голливуда заблокировал исходники ПО для бесплатного просмотра фильмов
ыло принято администраторами сервиса после поступления жалобы о нарушении авторских прав со стороны Американской ассоциации кинокомпаний (Motion Picture Association of America, MPAA), представл
|29.07.2008
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MPAA запустит сайт для продвижения легальных фильмов
Ассоциация Кинопроизводителей Америки (MPAA) работает над созданием нового веб-сайта, на котором пользователи смогут увидеть места, где можно купить или взять на прокат легальные фильмы. По информации ArsTechnica, поиск на сайте, на
|13.05.2008
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МРАА потребовала от Pirate Bay $15,4 млн.
Ассоциация кинокомпаний Соединенных Штатов (МРАА) требует, чтобы торрент-трекер Pirate Bay выплатил штраф в размере $15,4 млн. за возмеще
|07.03.2008
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МРАА учит соблюдать копирайт с детства
Ассоциация Кинопроизводителей Америки (MPAA) заключила контракт с Weekly Reader, детским журналом. Weekly Reader будет освещать тему борьбы с пиратами лабрадоров Лаки и Фло. Собаки-полицейские со страниц комиксов будут обучать детей
|05.12.2007
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Антипиратский монитор MPAA удалили за нарушение авторских прав
Антипиратский монитор Американской ассоциации кинематографистов (MPAA), позволяющий администраторам университетских сетей следить за P2P-трафиком, сам нарушает авторские права, а именно – лицензию GPL. MPAA была вынуждена прекратить распространение па
|26.11.2007
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MPAA выпустила антипиратский монитор для университетов
Американская кинематографическая ассоциация (MPAA) выпустила бесплатный набор программ «Университетский инструментарий» (MPAA University Toolkit). Он позволяет администраторам студенческих сетей обнаружить использование P2P-приложе
|22.11.2007
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MPAA видит в студенческом интернете лишь пиратство
Главный юрист Ассоциации кинематографистов Америки (MPAA) Фриц Аттавей (Fritz Attaway) считает, что студенческий интернет служит почти исключител
|01.10.2007
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MPAA судится с двумя сайтами за пиратские ссылки
Кинематографическая ассоциация Америки (MPAA) подала в суд на два американских веб-сайта, Cinematube и Ssupload за организацию, разме
|30.03.2006
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Оператор вспомогательного сайта BitTorrent требует отказать правообладателям в иске
азе» в иске, предъявленном сайту крупными киностудиями США и Ассоциацией кинематографистов Америки (MPAA) за содействие пиратству. Студии и MPAA обвиняют Torrentspy в содействии пиратств
|26.02.2006
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MPAA судится с форумами файлообменных сетей
Ассоциация кинематографистов Америки (MPAA) подала семь исков в федеральные суды США разных городов против поисковых систем и онлай
|09.12.2005
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MPAA предлагает ужесточить наказания кинопиратов
Ассоциация кинематографистов Америки (MPAA) предлагает законопроект об ужесточении наказания за скрытые съемки в кинотеатрах штата
|24.11.2005
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BitTorrent уберет ссылки на пиратские фильмы
упа к контенту, являющимся собственностью семи студий членов Ассоциации кинопроизводителей Америки (Motion Picture Association of America - МРАА). Разработчику программного обеспечения BitTorre
|15.12.2004
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Голливуд начинает повальную охоту на пиратов
Как сообщает CNN, кинематографическая ассоциация MPAA (Motion Picture Association of America), главная лоббирующая группа голливудских студий, объяв
|09.11.2004
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Голливуд взялся за видеопиратов
Ассоциация Кинематографистов Америки (MPAA) намеревается подать серию исков против пользователей, уличенных в незаконном размещении
|26.08.2004
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Голливуд объявил войну производителям чипов для DVD-плееров
Как сообщает агентство BBC, кинематографическая ассоциация Америки MPAA предъявила ряд претензий двум компаниям, занимавшимся производством чипов для DVD-плееров. Ассоциация ссылается на то, что эти две фирмы снабжают изготовителей DVD-проигрывателей своими чи
|11.12.2002
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MPAA подала в суд иски к нескольким онлайновым торговцам DVD-дисками
Ассоциация кинокомпаний Америки (Motion Picture Association of America, MPAA) подала иски на девятерых человек, продававших DV
|14.10.2002
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RIAA и MPAA требуют остановить пиратство в университетских компьютерных сетях
обмен файлами с использованием P2P-технологий. Письмо подписали Ассоциация звукозаписывающих компаний Америки (RIAA), Ассоциация музыкальных издателей Америки(NMPA), Ассоциация кинокомпаний Америки (MPAA) и Гильдия американских авторов песен (Songwriters Guild of America). Источник: Nando Times
|18.04.2001
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Киноиндустрия против Gnutella
и возможностей, предоставляемых программой. Во всяком случае, Ассоциация кинематографистов Америки (Motion Picture Association of America - MPAA) заявила, что намерена всерьез заняться Gnutella
МРАА и организации, системы, технологии, персоны:
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