GitHub разблокировал репозитории знаменитого пиратского онлайн-кинотеатра

GitHub разблокировал репозитории проекта Popcorn Time, закрытые после жалобы ассоциации кинопроизводителей. Разработчики доказали свою правоту, используя возможности, прописанные в американском антипиратском законе, добавив, что ассоциация неверно трактует его.



Восставший из бана

Сервис GitHub, с 2018 г. принадлежащий Microsoft, разблокировал репозитории popcorn-desktop и popcorn-api популярного пиратского стримингового сервиса Popcorn Time. Он позволяет бесплатно смотреть фильмы и сериалы в интернете, находя их на торрент-трекерах всего мира. Блокировке репозитории подверглись в первой половине мая 2020 г. из-за жалобы о нарушении авторских прав со стороны Американской ассоциации кинокомпаний (Motion Picture Association of America, MPAA), представляющей бизнес-интересы крупнейших кинопроизводителей.

GitHub удовлетворил жалобу MPAA и закрыл доступ к репозиториям Popcorn Time, но разработчики сервиса, по данным портала TorrentFreak, сумели доказать, что блокировка не имеет под собой никаких законных оснований, как и жалоба кинопроизводителей, и разблокировать свои репозитории.

«Пиратский Netflix»

Popcorn Time – это не веб-сервис, а программа, сочетающая в себе функции торрент-клиента и медиаплеера и распространяющаяся на бесплатной основе. На момент публикации материала аккаунт разработчиков на GitHub содержал в себе исходный код кроссплатформенного приложения для настольных ПК на базе Windows, macOS и Linux, (popcorn-desktop), а также отдельный код мобильного ПО для Android (popcorn-android) и popcorn-api (прикладной интерфейс программирования).

Версия Popcorn Time для Apple macOS

Программа, интерфейс которой выполнен в стиле онлайн-кинотеатров, дает пользователям возможность искать фильмы и сериалы на торрент-трекерах по всему миру. С ее помощью найденный контент можно просматривать «на лету», не дожидаясь полной его загрузки в память компьютера. Эти свойства и роднят Popcorn Time с торрент-клиентами и веб-кинотеатрами. Проект существует и развивается с начала 2014 г.

Как Popcorn Time вышел из ситуации

По утверждению MPAA, в программе PopcornTime.app, к которой относились заблокированные репозитории, присутствуют ссылки на различные пиратские сайты, а вместе с ними – на API-интерфейсы и даже торрент-трекеры, через которые распространяются пиратский видеоконтент. Она ссылалась на то, что Popcorn Time грубо нарушает закон о защите авторских прав в цифровую эпоху (Digital millennium copyright act, DMCA). В жалобе также было сказано, что GitHub тоже может оказаться ответственным за нарушение авторских прав в связи с размещением на его серверах исходников «пиратского» ПО.

Котик - фирменный маскот GitHub

В ответ на жалобу MPAA и последовавшую за ней блокировку репозиториев разработчики Popcorn Time обратились к администрации GitHub с доказательствами, указывающими на неверную трактовку Ассоциацией закона DMCA. Они отметили, что код, который был размещен в их репозиториях, не содержит никаких ссылок на материалы, в той или иной степени защищенных авторским правом.

Подавая встречное заявление, разработчики воспользовались одним из пунктов DMCA, в котором сказано, что в течение двух недель с момента подачи ответчиком встречной жалобы заблокированный контент может быть вновь открыт, если заявитель не подаст иск в суд. MPAA на этот шаг пойти не успела.

В своей жалобе девелоперы также указали, что весь код, доступ к которому был закрыт из-за MPAA, был разработан непосредственно ими, без использования наработок других людей или компаний.

История противостояния

MPAA атаковала Popcorn Time, направив GitHub требование о блокировке репозиториев разработчиков, 1 мая 2020 г. В течение следующих нескольких дней GitHub рассматривал ее, и 4 мая 2020 г. он закрыл доступ к указанным в ней репозиториям. При попытке открыть их сервис выдавал сообщение об их недоступности в связи с наличием требования об удалении в соответствии с положениями DMCA.

Требуя блокировки, Ассоциация опиралась на прецедент, установленный в 2005 г. по итогам судебного разбирательства между американской студией Metro-Goldwyn-Mayer и Grokster, разработчика ПО для обмена файлами по протоколу Fasttrack, пишет Gizmodo. Согласно решению Верховного суда США, дистрибуция продукта сама по себе может накладывать на распространителя юридическую ответственность, если доказательства подтверждают, что он своими действиями подталкивал к нарушению закона с помощью продукта.

Репозиторий popcorn-desktop был в блокировке более трех недель

Ответную претензию на жалобу MPAA и действия GitHub разработчики Popcorn Time направили в тот же день, 4 марта 2020 г. Один из них в разговоре с журналистами портала Vice заявил, что в компании рассчитывают на разблокировку в течение следующих десяти дней.

Тем не менее, на решение в пользу Popcorn Time потребовалось значительно больше времени – 22 дня. Причины, по которым рассмотрение жалоб затянулось, на момент публикации материала оставались неизвестными.

Многолетняя борьба

Разработчикам Popcorn Time не привыкать отвечать на претензии MPAA. В марте 2014 г., практически сразу появления этого сервиса, ассоциация пожаловалась на него администрации сервиса GitHub, на тот момент никак не связанного с Microsoft, с требованием заблокировать репозитории popcorntime-android, popcorn-app и popcorntime-desktop.

MPAA пригрозила разработчикам судебным иском, и те решили свернуть все разработки и закрыть проект. Спустя некоторое время ему дали вторую жизнь – на базе его оригинального кода было создано несколько новых форков, за которыми стояли независимые разработчики. В их число вошел проект popcorntime.io, признанный создателями оригинального Popcorn Time его «наследником».

В 2015 г. трое разработчиков popcorntime.io получили повестки в суд по иску от все той же MPAA. Осенью того же года этот проект полностью прекратил свое существование.

В 2016 г. сервис Popcorn Time был возрожден. На официальном сайте проекта для скачивания доступны версии программы под Windows 7 и Windows 10, 32- и 64-битные дистрибутивы Linux, macOS не ниже версии 10.7, а также под Android 4.0.3 и новее и Android TV не ниже версии 5.0.