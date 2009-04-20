MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер

Sony, MGM и Lionsgate выложат свои фильмы на YouTube тиг договоренностей с рядом голливудских киностудий, согласно которым они выложат на сайт полные версии своих фильмов и телесериалов. Соглашение с YouTube подписали такие компании, как Sony Pictures, Metro Goldwyn Mayer, CBS, Lionsgate, Starz и BBC, сообщает TechCrunch. Также стало известно, что YouTube планирует изменить дизайн своего сайта, чтобы создать на сервисе отдельную область для п