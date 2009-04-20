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MGM Metro-Goldwyn-Mayer Метро-Голдвин-Майер

MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер

СОБЫТИЯ

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20.04.2009 Sony, MGM и Lionsgate выложат свои фильмы на YouTube

тиг договоренностей с рядом голливудских киностудий, согласно которым они выложат на сайт полные версии своих фильмов и телесериалов. Соглашение с YouTube подписали такие компании, как Sony Pictures, Metro Goldwyn Mayer, CBS, Lionsgate, Starz и BBC, сообщает TechCrunch. Также стало известно, что YouTube планирует изменить дизайн своего сайта, чтобы создать на сервисе отдельную область для п
10.11.2008 MGM выложит свои фильмы на YouTube

Популярный видеосервис YouTube объявил о подписании соглашения о сотрудничестве с киностудией Metro-Goldwyn-Mayer. Согласно условиям соглашения, полные версии фильмов и телешоу из архивов
12.04.2007 MGM продаёт «классику» на iTunes

Студия Metro-Goldwyn-Mayer представит через музыкальный магазин Apple, iTunes, каталог своих классич
14.09.2004 Sony купит голливудскую студию Метро-Голдвин-Майер за $2,85 млрд.

Как сообщает агентство Reuters, компания Sony достигла соглашения о покупке голливудской студии Метро-Голдвин-Майер за $2,85 млрд. Компания Sony также заключила отдельное соглашение с американским оператором кабельного ТВ Comcast о показе фильмов Sony и студии Метро-Голдвин-Майер в
20.05.2004 Sony планирует купить «Джеймса Бонда»

Ранее представители Sony и MGM отказывались комментировать информацию о ведении переговоров. Сейчас же, признав факт переговоров, компании отказываются говорить, что теперь речь идет лишь о цене покупки. Если сделка сост
08.08.2002 EMI Music Publishing обвиняет AOL Time Warner в нарушении авторских прав

латы лицензионных отчислений. Как указано в заявлении EMI, песни из классических фильмов киностудии Metro-Goldwyn-Mayer использовались AOL Time Warner для рекламных целей. Особый интерес к конф
16.05.2000 Медиа-компании начали использовать домен ".TV"

Медиа-компания Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), телевизионная компания NBC4 и Sega of America объявили 15 мая о пр

Публикаций - 81, упоминаний - 90

MGM и организации, системы, технологии, персоны:

Sony Pictures Entertainment - Verant Interactive - Sony Pictures Imageworks - Sony Pictures Animation - Sony Pictures Digital 159 25
Sony 6712 15
Microsoft Corporation 25640 13
Apple Inc 13018 11
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ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9411 6
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Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 350 4
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 3
Dell EMC 5157 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15390 3
Meta Platforms - Facebook 4599 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5794 3
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Grokster 39 3
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Cisco Systems 5323 2
Amazon Inc - Amazon.com 3232 2
X Corp - Twitter 2928 2
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Paramount Pictures Corporation - Парамаунт Пикчерс Корпорэйшн 134 29
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Walt Disney Company 644 18
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Lionsgate Entertainment Corporation 26 11
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Sony BMG 186 8
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Walmart - Wal-Mart Stores 393 4
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MGM Resorts International 4 1
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Barnes & Noble 171 1
EMI Group 60 1
Газпром ГПМХ - Ред Медиа - Наше Кино - Родное кино - КиноХит - Авто Плюс 39 1
Sony BMG Music Entertainment 34 1
Sony Entertainment 10 1
Sony Pictures Television 19 1
Walt Disney Pictures 11 1
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Ленфильм - Киностудия имени Горького ТПО - Центральная киностудия детских и юношеских фильмов имени Максима Горького Творческо-производственное объединение 13 1
Christiansen Capital Advisors - Christiansen Capital Partners 2 1
Albion Partners 1 1
Rubin Postaer and Associates 1 1
KKR - Kohlberg Kravis Roberts - Simon & Schuster 20 1
Coldplay 14 1
Adidas - Адидас 170 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2783 1
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Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 59 1
HBO - Home Box Office - американская кабельная и спутниковая телевизионная сеть 70 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 1
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Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3038 2
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NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3439 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1051 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 1
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МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 101 3
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