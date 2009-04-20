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MGM Metro-Goldwyn-Mayer Метро-Голдвин-Майер
СОБЫТИЯ
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|20.04.2009
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Sony, MGM и Lionsgate выложат свои фильмы на YouTube
тиг договоренностей с рядом голливудских киностудий, согласно которым они выложат на сайт полные версии своих фильмов и телесериалов. Соглашение с YouTube подписали такие компании, как Sony Pictures, Metro Goldwyn Mayer, CBS, Lionsgate, Starz и BBC, сообщает TechCrunch. Также стало известно, что YouTube планирует изменить дизайн своего сайта, чтобы создать на сервисе отдельную область для п
|10.11.2008
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MGM выложит свои фильмы на YouTube
Популярный видеосервис YouTube объявил о подписании соглашения о сотрудничестве с киностудией Metro-Goldwyn-Mayer. Согласно условиям соглашения, полные версии фильмов и телешоу из архивов
|12.04.2007
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MGM продаёт «классику» на iTunes
Студия Metro-Goldwyn-Mayer представит через музыкальный магазин Apple, iTunes, каталог своих классич
|14.09.2004
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Sony купит голливудскую студию Метро-Голдвин-Майер за $2,85 млрд.
Как сообщает агентство Reuters, компания Sony достигла соглашения о покупке голливудской студии Метро-Голдвин-Майер за $2,85 млрд. Компания Sony также заключила отдельное соглашение с американским оператором кабельного ТВ Comcast о показе фильмов Sony и студии Метро-Голдвин-Майер в
|20.05.2004
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Sony планирует купить «Джеймса Бонда»
Ранее представители Sony и MGM отказывались комментировать информацию о ведении переговоров. Сейчас же, признав факт переговоров, компании отказываются говорить, что теперь речь идет лишь о цене покупки. Если сделка сост
|08.08.2002
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EMI Music Publishing обвиняет AOL Time Warner в нарушении авторских прав
латы лицензионных отчислений. Как указано в заявлении EMI, песни из классических фильмов киностудии Metro-Goldwyn-Mayer использовались AOL Time Warner для рекламных целей. Особый интерес к конф
|16.05.2000
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Медиа-компании начали использовать домен ".TV"
Медиа-компания Metro-Goldwyn-Mayer (MGM), телевизионная компания NBC4 и Sega of America объявили 15 мая о пр
MGM и организации, системы, технологии, персоны:
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