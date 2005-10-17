Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 47758
ИКТ 4630
Организации 3140
Ведомства 1104
Ассоциации 327
Технологии 2048
Системы 11017
Персоны 15541
Местоположение 989
Статьи 671
Пресса 475
ИАА 396
НИИ, ВУЗы и Библиотеки 632
Мероприятия 556

Ananova



17.10.2005 Спутник не даст полицейским "халявить" 1
16.09.2005 В Бельгии будут использовать взрывающиеся кейсы 1
29.08.2005 Подросток изобрел колесо с хомячком для зарядки мобильника 1
17.08.2005 В России изобрели клавиатуру с клавишами-дисплеями 1
10.08.2005 NASA отложило запуск спутника на Марс 1
15.06.2005 Немецкие специалисты создали искусственный глаз 1
15.06.2005 Китайцы научились управлять живой мышью 1
25.04.2005 Девочка с рентгеновским зрением "просвечивает" и фотографии 1
16.03.2005 В Британии создан первый водородный мотоцикл 1
15.03.2005 В Германии сделать покупку можно будет с помощью пальца 1
25.02.2005 Пылесос cможет заказать запасные части 1
24.02.2005 Концептуальный автомобиль Senso подстраивается под настроение водителя 1
02.02.2005 Для изготовления марок воспользуются снимками с камерофонов 1
14.01.2005 Новорожденного малыша назвали Yahoo 1
06.12.2004 Виртуальная стрельба позволит убивать 1
26.03.2003 Британские спецслужбы набирают сотрудников через интернет 1
25.03.2003 Amazon расстроил любителей дешевых КПК 1
13.03.2003 В Сети стало меньше фальшивых дипломов 1
26.02.2003 Британские компании прячут серверы в бомбоубежищах 1
21.02.2003 Найдено самое холодное место во Вселенной 1
06.02.2003 Японцы изобрели плащ, делающий человека невидимым 1
26.12.2002 Британцы разводятся с помощью интернета даже в рождественские праздники 1
24.12.2002 "Умный" пистолет не дастся в руки чужому 1
15.12.2002 Человекоподобный робот может понимать жесты 1
09.12.2002 Спутник НАСА обнаружил в Чили 1 млн. тонн золота 1
20.11.2002 Мобильник - хорошая альтернатива сигарете 1
10.11.2002 Индустрия информационных технологий нуждается в женщинах 1
10.11.2002 Британские девочки будут соревноваться в создании сайтов 1
01.11.2002 На рождественские онлайновые покупки европейцы потратят в этом году больше американцев 1
23.10.2002 Совершена мощнейшая кибератака на ключевые серверы в интернете 1
16.10.2002 Bertelsmann реорганизует IT-структуры 1
08.10.2002 Yahoo Messenger идет в бизнес 1
03.10.2002 Дети знают больше об интернете, чем о книгах 1
02.10.2002 В Саудовской Аравии запретили пользоваться мобильниками с фотокамерами 1
30.09.2002 HSBC предоставит банковские интернет-услуги в Китае 1
26.09.2002 Британские родители почти не контролируют сетевую активность своих детей 1
26.09.2002 Лазер - лучшее средство для ухода за бесценными картинами 1
25.09.2002 AOL Time Warner, Vivendi, Sony обвиняются в монополизации рынка услуг "видео по требованию" 1
20.09.2002 General Motors: экологически безопасные автомобили со сменным кузовом 1
20.09.2002 Германия открыла официальный вeб-портал страны 1

Публикаций - 143, упоминаний - 143

Ananova упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Sony 4786 8
Microsoft Corporation 18724 6
Nokia Corporation 4687 6
Yahoo! 2966 6
NTT DoCoMo 849 3
Amazon Inc - Amazon.com 2133 3
Intel Corporation 9068 3
IBM 7231 3
Siemens AG - Сименс Россия 1958 3
HP - Hewlett-Packard 2752 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2102 2
Ericsson 1892 2
Acer Group 2005 2
Toshiba Corporation 2329 2
AOL Inc 1084 2
Verisign 289 1
AMD Graphics Product Group - ATI 785 1
HP - palmOne - Handspring 238 1
Google LLC 8935 1
VAIO 154 1
Altair Engineering 17 1
Sony Ericsson 975 1
Qisda BenQ 356 1
HP Compaq 1174 1
Samsung Electronics 8211 1
Viewsonic 266 1
Micro Focus - Novell 674 1
Experian 65 1
NEC 1313 1
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 343 1
Vodafone Group 1073 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7381 1
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 102 1
AMD - Advanced Micro Devices 3070 1
HP Inc. 4620 1
Dell EMC 4069 1
Марс ФГУП НПО 354 1
eBay Inc 1303 4
McDonald’s - Макдоналдс 171 1
ivi - Онлайн-кинотеатр 166 1
Deutsche Lufthansa AG 85 1
Expedia Group 113 1
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation - Эйч-эс-би-си 100 1
Honda 142 1
UMG - Universal Music Group 210 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство 218 1
Barnes & Noble 63 1
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 905 3
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 1096 2
Президент США 130 1
People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 5 1
MI5 - Military Intelligence - государственное ведомство британской контрразведки 29 1
Президент США - The White House - Белый дом 79 1
ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 160 1
ФРС США - Федеральная резервная система США - The Federal Reserve Board 362 1
U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 183 1
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 58 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - Всемирная организациая интеллектуальной собственности 103 1
AWE - Atomic Weapons Establishment - Управление Соединенного Королевства по ядерному оружию 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7002 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 271 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 207 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 267 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 449 1
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1863 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 172 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1884 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 206 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 526 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 151 1
MPAA - Motion Picture Association of America - Американская Киноассоциация 80 1
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 1976 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1561 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 8265 9
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 9191 3
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1677 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 3825 3
ExpressCard - NewCard - PCCard - PCMCIA - Personal Computer Memory Card International Association - Интерфейс подключения к ноутбуку периферийных устройств 365 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 2557 2
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 2537 2
Website - Вебсайт 211 2
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1111 2
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 761 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 8134 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 5493 2
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 462 2
FM-радиовещание - FM-тюнер 823 1
Пылесос - Vacuum cleaner 98 1
Microsoft Windows приложения 143 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 638 1
CD-ROM - Compact Disc Read-Only Memory - разновидность компакт-дисков с записанными на них данными, доступными только для чтения (read-only memory — память «только для чтения») 688 1
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 652 1
IEEE 802.3az Energy Efficient Ethernet - IEEE 802.3af - Передача электроэнергии через Ethernet - Power over Ethernet (PoE) 110 1
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 524 1
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 386 1
IEEE 1394 - FireWire - i-Link - стандарт последовательной высокоскоростной шины обмена цифровой информацией между компьютером и другими электронными устройствами 760 1
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 58 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2814 1
E-ink - electronic ink - E-Ink Carta - "Электронные чернила" - EDP - Electronic Paper Display - электронная бумага 206 1
Ноутбук - Notebook - Лэптоп - Laptop 241 1
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 1518 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 2606 1
QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 461 1
HPC - High Performance Computing - Суперкомпьютер 350 1
DDR - Double data rate 1764 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 451 1
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 4311 1
Smartphone - Смартфон 815 1
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 583 1
MIDI - Musical Instrument Digital Interface - Цифровой интерфейс музыкальных инструментов 74 1
UPnP - Universal Plug and Play - Набор сетевых протоколов 67 1
DLL - Dynamic Link Library - Динамически подключаемая библиотека 71 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1350 1
Rhapsody Napster - New artist program - файлообменная пиринговая сеть 329 3
Microsoft MSN - Microsoft Network 522 2
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 167 2
Java - Язык программирования 2078 2
Sony Memory Stick - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 305 2
Microsoft Windows 2000 668 2
Adobe Photoshop 559 2
Microsoft Windows Live Hotmail 206 2
Microsoft BMP - bitmap - формат хранения растровых изображений 215 1
IBM PC DOS 30 1
Intel Pentium III 317 1
Microsoft Passport 33 1
AMD Radeon Graphics - Серия видеокарт 484 1
Microsoft Windows 98 192 1
Nvidia Optimus 106 1
ACCESS PalmSource - Palm OS 340 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти 438 1
Intel XScale - микропроцессорное ядро 148 1
Fujitsu Pocket LOOX 0 1
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 114 1
Linux OS 6509 1
Microsoft Windows NT 327 1
Microsoft NTFS - new technology file system - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 169 1
Microsoft Windows 95 199 1
Half-Life: Counter-Strike 98 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 400 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1114 1
Intel Celeron - Серия процессоров 677 1
Microsoft Outlook 1050 1
ICQ 730 1
JavaScript - Язык программирования 841 1
Microsoft Edge - браузер 1662 1
Microsoft Windows XP 1911 1
Dell UltraSharp 12 1
Microsoft Windows 10 9473 1
Gates William Henry - Гейтс Билл 708 2
Лебедев Артемий 57 1
Blair Tony - Блэр Тони 11 1
Schneier Bruce - Шнайер Брюс 15 1
Dyson James - Дайсон Джеймс 5 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 7508 26
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 26086 20
Япония 6118 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 8918 10
Германия - Федеративная Республика 6272 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 9804 6
Нидерланды 1602 5
Австралия - Австралийский Союз 1878 4
США - Нью-Йорк 2107 4
Россия - Российская федерация - РФ 75185 3
Египет - Арабская Республика 507 3
Азия - Азиатский регион 2661 3
Северная Америка 2209 3
Чили - Республика 224 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 24598 2
Португалия - Португальская Республика 534 2
Греция - Греческая Республика 515 2
Великобритания - Лондон 1507 2
Китай - Тайвань 1233 2
Франция - Французская Республика 3720 2
Ближний Восток 2227 2
Сингапур - Республика 1284 2
Польша - Республика 1231 2
Бельгия - Королевство 686 2
Сирия - Сирийская Арабская Республика 171 1
Япония - Фукуока 14 1
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 45 1
Великобритания - Уэльс 66 1
Китай - Шанхай 471 1
Малави 17 1
Китай - Пекин 628 1
США - Джорджия - Атланта 126 1
США - Техас 521 1
США - Вашингтон - Сиэтл 319 1
США - Иллинойс - Чикаго 281 1
Швейцария - Давос 60 1
Европа Северная - Скандинавия 396 1
Южная Корея - Сеул 255 1
Франция - Гвиана 57 1
Швейцария - Женева 184 1
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2109 1
Дед Мороз 119 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 160 1
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 63 1
Русский язык 1364 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 673 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 7729 3
The Register 1090 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1195 2
New Scientist 522 2
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 440 2
AT&T - WarnerMedia CNN - телеканал 419 1
The Washington Post 239 1
Вечерняя Москва - газета 5 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 304 1
Total Telecom 181 1
Vivendi SA - Vivendi Universal 236 1
Forrester Research 689 1
IBM Research 90 1
Privacy International 13 1
Gartner Dataquest 150 1
ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 57 1
University of Cambridge - Кембриджский университет 102 1
UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 34 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 156 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 170 1
Формула 1 - Formula 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 140 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1048200, в очереди разбора - 949684.
Создано именных указателей - 47758.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Нужна ли вам домашняя метеостанция и какую лучше выбрать

9 мощных очистителей воздуха: выбор ZOOM

Автоматизация клиентской поддержки: актуальные вызовы и тренды

Показать еще

Наука

Фотонно-фононный прорыв: физики соединили два состояния вещества

Аномалия в космосе: планеты могут вращаться даже вокруг трех звезд

Как криптография меняет правила игры в биомедицине?
Показать еще
Dell Technologies Forum 2021 Dell Technologies Forum 2021