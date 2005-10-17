Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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Ananova
Публикаций - 143, упоминаний - 143
Ananova упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Sony 4786 8
|Microsoft Corporation 18724 6
|Nokia Corporation 4687 6
|Yahoo! 2966 6
|NTT DoCoMo 849 3
|Amazon Inc - Amazon.com 2133 3
|Intel Corporation 9068 3
|IBM 7231 3
|Siemens AG - Сименс Россия 1958 3
|HP - Hewlett-Packard 2752 2
|Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2102 2
|Ericsson 1892 2
|Acer Group 2005 2
|Toshiba Corporation 2329 2
|AOL Inc 1084 2
|Verisign 289 1
|AMD Graphics Product Group - ATI 785 1
|HP - palmOne - Handspring 238 1
|Google LLC 8935 1
|VAIO 154 1
|Altair Engineering 17 1
|Sony Ericsson 975 1
|Qisda BenQ 356 1
|HP Compaq 1174 1
|Samsung Electronics 8211 1
|Viewsonic 266 1
|Micro Focus - Novell 674 1
|Experian 65 1
|NEC 1313 1
|EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 343 1
|Vodafone Group 1073 1
|ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7381 1
|Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 102 1
|AMD - Advanced Micro Devices 3070 1
|HP Inc. 4620 1
|Dell EMC 4069 1
|Марс ФГУП НПО 354 1
|Gates William Henry - Гейтс Билл 708 2
|Лебедев Артемий 57 1
|Blair Tony - Блэр Тони 11 1
|Schneier Bruce - Шнайер Брюс 15 1
|Dyson James - Дайсон Джеймс 5 1
|Forrester Research 689 1
|IBM Research 90 1
|Privacy International 13 1
|Gartner Dataquest 150 1
|ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности 57 1
|University of Cambridge - Кембриджский университет 102 1
|UTokyo - University of Tokyo - Токийский университет 34 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2000 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1048200, в очереди разбора - 949684.
Создано именных указателей - 47758.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
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