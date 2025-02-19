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Индексная книга (каталог) CNews*
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Вечерняя Москва газета



19.02.2025 Нейросети «Яндекса» оцифровали архив «Известий» — он уже доступен всем в «Поиске по архивам» 1
05.08.2024 Нейросети «Яндекса» распознали тексты дореволюционного «Коммерсанта» и помогли обеспечить по ним удобный поиск 1
05.07.2024 12 млн архивных документов в «Яндексе» помогают россиянам найти предков 1
07.06.2024 Нейросети «Яндекса» помогут найти сведения о предках и исторических событиях в справочниках XIX–XX веков 1
25.01.2024 Нейросеть «Яндекса» за год расшифровала более 10 млн страниц исторических документов в «Поиске по архивам» 2
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
09.12.2016 В Reg.ru стартовала регистрация односимвольных и премиум-доменов в зонах .МОСКВА и .MOSCOW 1
21.09.2012 В «Росе» назначен директор по продажам 1
14.07.2008 Биопаспорта отошли от силовиков к Рейману 1
17.02.2003 Россиянам придется платить за пользование телевизором 1
01.02.2002 Неделя в Сети: Электронная Россия бурлит 1

Публикаций - 11, упоминаний - 12

Вечерняя Москва и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7415 5
Ростелеком 9742 1
МегаФон 8940 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12746 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 833 1
VK - Mail.ru Group 3458 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8770 1
ОТР ГК - ОТР 2000 214 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 919 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 139 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 293 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 340 1
Сравни.ру - Sravni Tech 18 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 60 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3951 1
МЭО - Мобильное электронное образование 19 1
Amalgama-lab - Амальгама - лингво-лаборатория 1 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 1
Питерская группа связистов 435 1
Softline - Софтлайн 2844 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
Код Безопасности 621 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп 330 1
Verisign 357 1
Информзащита 765 1
Город-Инфо - ГородИнтерактив 50 1
Восход ФГБУ НИИ 644 1
AOL Inc - America Online 1868 1
Oftel - Office of Telecommunications 36 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 330 1
NeuLevel 19 1
Рунити - REG.ru - Рег.ру - хостинг-провайдер и регистратор доменов 301 1
maam 1 1
РЖД - Российские железные дороги 1911 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7367 1
Почта России ПАО 2119 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2815 1
ВТБ - Почта Банк 467 1
ГПБ - Газпромбанк 1088 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 664 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
МКБ - Московский кредитный банк 560 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Альфа-Банк 1778 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 235 1
ПСБ - Промсвязьбанк 854 1
Лента - Утконос 177 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 454 1
ЦИАН - CIAN 137 1
Superjob - Суперджоб 527 1
Яндекс.Вертикали - Авто.ру - Auto.ru 149 1
YouDo Web Technologies Limited 46 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 1 1
eApteka.ru - eАптека 4 1
Apteka.ru - Аптека.ру 9 1
ЯКласс 68 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 251 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 164 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 9 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 23 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2730 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 389 1
Expedia Group 134 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 341 1
Promo.ru 37 1
ЗУН - Zoon 15 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 271 1
Регион Медиа - Видео Интернешнл - Video International Interactive - IMHO VI 64 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11724 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2901 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4534 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4781 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1370 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 241 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3343 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 836 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1088 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1218 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 729 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 119 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 118 1
Фонд Росконгресс 18 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3149 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2722 1
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 399 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 342 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1222 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4991 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 271 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5472 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 257 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 445 1
ФСКН РФ - Федеральная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотических средств (наркотиков) - Госнаркоконтроль - Наркополиция 143 1
Правительство Москвы - Главархив Москвы - Главное архивное управление города Москвы 16 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1020 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 4895 3
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3059 3
Оцифровка - Digitization 4569 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50926 2
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9345 2
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5912 2
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 357 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 16007 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1469 1
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1570 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29856 1
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3907 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19576 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7057 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10563 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27950 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20738 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3944 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12091 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7455 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12584 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4746 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11105 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7111 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 1016 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2276 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1630 1
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4771 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12804 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 438 1
Биометрия - Дактилоскопия - Fingerprinting 2354 1
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5086 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4185 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12022 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16195 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 983 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3845 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ 88 1
Мобильная версия - Mobile version 365 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1128 1
Google Play - Google Store - Android Market 3304 1
Apple - App Store 2899 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 834 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1797 1
Google Cloud Platform - GCP 310 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2047 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 875 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
VK - Учи.ру - UCHi.ru - Образовательная онлайн-платформа 64 1
Сбер - ДомКлик - DomClick - Центра недвижимости Сбербанка 100 1
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 114 1
Rambler - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 566 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - ГАС Правосудие - Государственная автоматизированная система 135 1
VK - Mail.ru Мой мир - социальная сеть 160 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 508 1
VK - Яндекс.Новости 47 1
Яндекс.Едадил 20 1
DD Planet - Выберу.ру 15 1
TamTam - ТамТам - Мессенджер 20 1
Drom.ru 11 1
Gismeteo - Гисметео 30 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 21 1
Архивный фонд РФ 101 1
ЛитРес Livelib 9 1
ЛитРес Самиздат 18 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 211 1
Яндекс.Маркет 948 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 1
PressPlay 47 1
Инфосистемы джет - Билет в будущее 6 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5236 1
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 105 1
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 252 1
Brightcom Group - Lycos - Tripod sites - Tripod web hosting - Tripod Homepage Studio 17 1
Stafory - робот Вера 330 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 106 1
Финам ИК - E-generator - МирТесен - социальная сеть 17 1
Финам ИК - E-generator - СМИ2 5 1
Meta - Facebook Open Graph 8 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 587 1
Шадаев Максут 1015 1
Климарев Михаил 48 1
Комаров Алексей 13 1
Зыков Владимир 7 1
Путин Владимир 3187 1
Рейман Леонид 1051 1
Greenspan Alan - Гринспен Алан 102 1
Ревазов Арсен 17 1
Касьянов Михаил 54 1
Белковский Станислав 32 1
Брюквин Юрий 299 1
Бокарев Тимофей 36 1
Корзун Никита 21 1
Шиденко Кирилл 11 1
Ашманов Дмитрий 10 1
Медведев Дмитрий 1654 1
Иванов Виктор 21 1
Шанаев Григорий 4 1
Никитина-Атилла Юлия 3 1
Никитина Юлия 4 1
Королюк Алексей 86 1
Россия - РФ - Российская федерация 145271 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43377 4
Нидерланды 3529 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 614 2
Россия - ЮФО - Астраханская область 669 2
Россия - СФО - Иркутская область 1106 2
Россия - СЗФО - Новгородская область 651 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52212 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17124 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13341 1
Португалия - Португальская Республика 919 1
США - Юта - Солт-Лейк-Сити 76 1
Европа 21805 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2885 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17472 1
Россия - ЦФО - Воронежская область 801 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7489 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1176 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2681 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 935 1
Россия - ЦФО - Калужская область 986 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 941 1
Россия - ДФО - Чукотка - Чукотский автономный округ (ЧАО) 393 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 875 1
Россия - СЗФО - Вологодская область 692 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 314 1
Россия - СКФО - Дагестан Республика 585 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51356 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3498 2
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7643 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29274 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48248 2
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1638 2
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 947 1
Английский язык 6657 1
МРОТ - Минимальный размер оплаты труда в Российской Федерации 67 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 682 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14456 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3560 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4994 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18646 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5861 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13626 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10992 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8535 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3128 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1582 1
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Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5862 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1160 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 531 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 312 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1954 1
Советский спорт 18 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11254 2
Коммерсантъ - Издательский дом 1890 2
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 972 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 416 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 490 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 138 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 111 1
Рен ТВ - телеканал 69 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Известия ИД 631 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 76 1
Врачи РФ 2 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 109 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 119 1
Москва 24 - Телеканал 8 1
Российская газета 271 1
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 175 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 110 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 25 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 274 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1003 1
Из рук в руки - irr.ru 66 1
AT&T - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc. и Time Inc 607 1
Ananova 250 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 29 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 63 1
AT&T - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 552 1
Радио России - радиостанция 49 1
S8 Capital - Sport24 3 1
N+1 - Издание 159 1
NEWSru.com 229 1
Forrester Research 821 1
Рустелеком ТК 304 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8145 1
РГБ - Российская государственная библиотека 105 2
VK Skillbox - Скилбокс 109 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 97 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 231 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 2 1
Инфоурок - Образовательный проект 4 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Открытое образование 10 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 52 1
РЭШ - Российская электронная школа 26 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1527 1
МИРБИС - Московская международная высшая школа бизнеса 65 1
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 98 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
InternetUrok - Интернет урок 3 1
РНБ - Российская национальная библиотека 34 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1221 1
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