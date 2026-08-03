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Яндекс.Вебмастер Yandex.Webmaster
Яндекс.Вебмастер — онлайн-площадка, созданная для владельцев сайтов, которая помогает оценивать результаты продвижения своего ресурса: скорость индексации, число внешних и внутренних ссылок, количество уже проиндексированных страниц, данные о турбо-страницах, отсутствие/наличие ошибок в коде и другую полезную информацию.
С помощью Яндекс.Вебмастера можно увидеть подробную информацию о своем онлайн-проекте, проанализировать его места в поисковой выдаче, узнать статистические данные и статус любой страницы. Этот инструмент используется большей частью вебмастеров, которые продвигают свои сайты под поисковую систему Яндекс.
Функции и возможности Яндекс.Вебмастера
Яндекс.Вебмастер отличается весьма широкими возможностями в плане аналитики, в которых каждый вебмастер найдет для себя что-либо полезное. Среди наиболее часто используемых функций можно отметить следующие:
- добавление страниц сайта в специальную очередь для ускорения индексации;
- поиск проблем и ошибок, а также наличия санкций со стороны поисковых систем (ПС) и анализ безопасности ресурса;
- анализ видимости ресурса в поисковой системе Яндекс по выбранным ключевым запросам и анализ показателей CTR (click-through rate — показатель кликабельности, соотношение числа показов к числу переходов по ссылке);
- сбор статистических данных и управление индексированием ресурса;
- анализ внутренних и внешних ссылок ресурса;
- настройка региональной принадлежности проекта и правка сниппетов (к примеру, быстрых ссылок и YML (Yandex Market Language — собственный язык Яндекса, используемый для описания товаров и услуг));
- анализ карты сайта, микроразметки и т.д. на наличие ошибок в коде.
СОБЫТИЯ
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Яндекс.Вебмастер и организации, системы, технологии, персоны:
|АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
|АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
|Загребин Максим 9 2
|Садовский Александр 7 1
|Людкевич Сергей 5 1
|Земсков Григорий 2 1
|Плешкова Наталья 1 1
|Чайкин Артем 4 1
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