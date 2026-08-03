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Яндекс.Вебмастер Yandex.Webmaster

Яндекс.Вебмастер - Yandex.Webmaster

 

Яндекс.Вебмастер — онлайн-площадка, созданная для владельцев сайтов, которая помогает оценивать результаты продвижения своего ресурса: скорость индексации, число внешних и внутренних ссылок, количество уже проиндексированных страниц, данные о турбо-страницах, отсутствие/наличие ошибок в коде и другую полезную информацию.

С помощью Яндекс.Вебмастера можно увидеть подробную информацию о своем онлайн-проекте, проанализировать его места в поисковой выдаче, узнать статистические данные и статус любой страницы. Этот инструмент используется большей частью вебмастеров, которые продвигают свои сайты под поисковую систему Яндекс.

Функции и возможности Яндекс.Вебмастера

Яндекс.Вебмастер отличается весьма широкими возможностями в плане аналитики, в которых каждый вебмастер найдет для себя что-либо полезное. Среди наиболее часто используемых функций можно отметить следующие:

  • добавление страниц сайта в специальную очередь для ускорения индексации;
  • поиск проблем и ошибок, а также наличия санкций со стороны поисковых систем (ПС) и анализ безопасности ресурса;
  • анализ видимости ресурса в поисковой системе Яндекс по выбранным ключевым запросам и анализ показателей CTR (click-through rate — показатель кликабельности, соотношение числа показов к числу переходов по ссылке);
  • сбор статистических данных и управление индексированием ресурса;
  • анализ внутренних и внешних ссылок ресурса;
  • настройка региональной принадлежности проекта и правка сниппетов (к примеру, быстрых ссылок и YML (Yandex Market Language — собственный язык Яндекса, используемый для описания товаров и услуг));
  • анализ карты сайта, микроразметки и т.д. на наличие ошибок в коде.

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03.08.2026 От разрозненной отчетности к единой системе аналитики — кейс крупнейшего ретейлера «Холодильник.ру» 1
26.09.2024 Сервис «Яндекс Вебмастер» начал обновление дизайна 1
20.12.2021 «Яндекс» запустил поиск по товарам и ценам 1
02.12.2021 «Яндекс» поможет найти врача 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
22.08.2018 «Яндекс» отменяет алгоритм оценки сайтов ТИЦ, с которым работал 19 лет 2
22.08.2018 «Яндекс» заменит тИЦ на ИКС 2
07.08.2018 «Битрикс24» добавил «Яндекс.Диалоги» в свои «Открытые линии» 1
22.11.2017 Яндекс запустил «Турбо-страницы» в поиске 1
22.11.2017 «Яндекс» запустил турбо-страницы. Они загружаются в 15 раз быстрее обычных 1
02.02.2016 «Яндекс» рассказал, за что будет понижать сайты в выдаче 1
05.10.2015 «Яндекс» запускает серию обучающих курсов по «Яндекс.Метрике» 2
24.04.2015 «Яндекс» выпустил новый антивирус для сайтов — Manul 1
12.03.2013 Positive Technologies помогла устранить уязвимости в сервисах «Яндекса» 1
01.12.2011 «Яндекс» открыл рассылку уведомлений о заражении сайтов 2
16.08.2011 Вышел Firefox 6 с сервисами «Яндекса» 1
16.08.2011 «Яндекс» запустил новый инструмент для борьбы с воровством контента 1
01.03.2010 "Яндекс" создал собственный антивирус 2
11.02.2010 «Яндекс» разрешил компаниям рассказывать о себе 2
17.12.2009 «Яндекс» выпустил руководство по белой оптимизации сайтов 1
27.05.2009 Поиск «Яндекса» начал предупреждать о вредоносных сайтах 1
24.12.2007 «Яндекс» открыл сервис для вебмастеров 1

Публикаций - 22, упоминаний - 28

Яндекс.Вебмастер и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 9201 21
ИКС 537 2
Sophos - SophosLabs 436 2
Google LLC 12680 2
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 633 1
Сравни.ру - Sravni Tech 26 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 65 1
МЭО - Мобильное электронное образование 21 1
Amalgama-lab - Амальгама - лингво-лаборатория 1 1
maam 1 1
AdLabs - Адлабс.Ру 14 1
Ростелеком 10940 1
МегаФон 10718 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15738 1
9587 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Microsoft Corporation - GitHub 1072 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1771 1
VK - Mail.ru Group 3601 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9506 1
ОТР ГК - ОТР 2000 227 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4959 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 1001 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 143 1
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 118 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 362 1
ПроДокторов - МедРейтинг 8 2
ЗУН - Zoon 15 2
ЯКласс 69 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 10 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 8 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
Профессионалы.ру 18 1
Колеса.ру 2 1
НаПоправку 8 1
РЖД - Российские железные дороги 2095 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8838 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1241 1
Почта России ПАО 2369 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3145 1
ВТБ - Почта Банк 514 1
ГПБ - Газпромбанк 1268 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1300 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
МКБ - Московский кредитный банк 656 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 1
Альфа-Банк 1977 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 265 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 691 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 319 1
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 1
ПСБ - Промсвязьбанк 961 1
Лента - Утконос 180 1
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 1
ЦИАН - CIAN 190 1
Superjob - Суперджоб 853 1
Т-Банк - Т-Технологии - Авто.ру - Auto.ru 182 1
YouDo Web Technologies Limited 48 1
AptekaMos.ru - АптекаМос 2 1
eApteka.ru - eАптека 4 1
Apteka.ru - Аптека.ру 11 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 32 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 128 1
Фонд Росконгресс 24 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 146 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5965 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13850 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3301 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5650 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 300 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3689 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 976 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1192 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1302 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 1
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 3 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14248 6
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33450 5
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9994 4
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1804 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34908 3
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26761 3
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7920 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13696 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18318 2
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10248 2
Оповещение и уведомление - Notification 5925 2
Мобильная версия - Mobile version 387 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16971 2
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5773 2
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 2
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9336 2
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 2260 2
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3240 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11789 2
Кибербезопасность - ОУД - оценочный уровень доверия - Estimated level of trust 511 1
SFTP - Secure FTP – Безопасный протокол передачи файлов 83 1
XXE - XML External Entity - уязвимость - XXE-атаки 30 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9474 1
Website SEO - Search Engine Optimization - Поисковая оптимизация - Website audit - Аудит сайта - Black Hat SEO 291 1
БТиЭ - Пылесос - Vacuum cleaner 771 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ - Контент-агрегатор 104 1
Script - Скрипт - Shell Scripting - Shell-скрипт 619 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3191 1
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Сеть передачи данных - Data transmission network 4036 1
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Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1
Автоответчик - Answering machine 214 1
Robots.txt 28 1
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3233 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1169 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 448 1
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2479 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps - Яндекс Геолокация 667 3
VK - Яндекс.Новости 49 3
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1288 2
Mozilla Firefox - браузер 1950 2
VK - Яндекс.Дзен 258 2
Google Analytics - Google Universal Analytics 110 2
Яндекс.Метрика - Yandex.Metrika - Webvisor - Вебивизор 361 2
Яндекс.Турбо-страницы 6 2
Яндекс.ИКС - Индекс качества сайта - тИЦ - Тематический индекс цитирования 14 2
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
Yandex.AppMetrica - АппМетрика - аналитика мобильных приложений 29 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Drom.ru 11 1
Архивный фонд РФ 115 1
Yande AdFox - система управления рекламой в интернете 19 1
Google PageRank 18 1
Gismeteo - Гисметео 38 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 21 1
ЛитРес Livelib 9 1
Литрес Авторы - ЛитРес Самиздат 21 1
Инфосистемы джет - Билет в будущее 8 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 236 1
Яндекс.Бар 28 1
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 123 1
Яндекс.Спамооборона 29 1
Google WebP 31 1
Meta - Facebook Open Graph 9 1
Yandex Bug Bounty - Яндекс Охота за ошибками 25 1
Финам ИК - E-generator - МирТесен - социальная сеть 17 1
Финам ИК - E-generator - СМИ2 6 1
YAML - Ain't Markup Language 42 1
Яндекс.Каталог 7 1
Google Chrome - браузер 1699 1
Google Android 15235 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3550 1
Apple - App Store 3108 1
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 954 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 138 1
VK - Mail.ru - Одноклассники 1750 1
Загребин Максим 9 2
Садовский Александр 7 1
Людкевич Сергей 5 1
Земсков Григорий 2 1
Плешкова Наталья 1 1
Чайкин Артем 4 1
Смагина Ольга 1 1
Larry Page - Ларри Пейдж 197 1
Шадаев Максут 1209 1
Ориновский Александр 4 1
Комаров Алексей 15 1
Зыков Владимир 13 1
Серебрянников Дмитрий 10 1
Першина Елена 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 165976 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Василеостровский район - Васильевский остров 121 1
Казахстан - Республика 6044 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47572 1
Беларусь - Белоруссия 6284 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3133 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19523 1
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1801 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3176 1
Турция - Турецкая республика 2620 1
Украина 7925 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1722 1
Webmaster - Вебмастер 137 4
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3788 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53399 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33704 2
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 224 1
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Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 792 1
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БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6165 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 378 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6519 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 141 1
Москва 24 - Телеканал 9 1
Вечерняя Москва - газета 12 1
Российская газета 290 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
Радио России - радиостанция 49 1
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 67 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 25 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 62 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Из рук в руки - irr.ru 73 1
АиФ - Аргументы и факты 52 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 14 1
Советский спорт 19 1
РБК Спорт - sportr.bc.ru 8 1
S8 Capital - Sport24 6 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1262 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11562 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
N+1 - Издание 188 1
Московский Комсомолец - МК - Газета 33 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1137 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2391 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 1
Рен ТВ - телеканал 82 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Известия ИД 767 1
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 190 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
Инфоурок - Образовательный проект 4 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
РЭШ - Российская электронная школа 31 1
Открытое образование 12 1
InternetUrok - Интернет урок 3 1
VK - Skillbox - Скилбокс 146 1
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 110 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 58 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 279 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 2 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1282 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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