Яндекс.Вебмастер - Yandex.Webmaster

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Яндекс.Вебмастер — онлайн-площадка, созданная для владельцев сайтов, которая помогает оценивать результаты продвижения своего ресурса: скорость индексации, число внешних и внутренних ссылок, количество уже проиндексированных страниц, данные о турбо-страницах, отсутствие/наличие ошибок в коде и другую полезную информацию.

С помощью Яндекс.Вебмастера можно увидеть подробную информацию о своем онлайн-проекте, проанализировать его места в поисковой выдаче, узнать статистические данные и статус любой страницы. Этот инструмент используется большей частью вебмастеров, которые продвигают свои сайты под поисковую систему Яндекс.

Функции и возможности Яндекс.Вебмастера

Яндекс.Вебмастер отличается весьма широкими возможностями в плане аналитики, в которых каждый вебмастер найдет для себя что-либо полезное. Среди наиболее часто используемых функций можно отметить следующие: