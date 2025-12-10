Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187139
ИКТ 14490
Организации 11239
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26488
Персоны 80843
География 2984
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2744
Мероприятия 878

Apteka.ru Аптека.ру


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


10.12.2025 E-commerce займет 63% российского рынка рекламы по итогам 2025 года 1
21.10.2024 «МегаФон»: москвичи раскупают лекарства онлайн 1
18.03.2024 Спрос на интернет-аптеки и телемедицину вырос на 42% за два года – big data Tele2 1
23.10.2020 Сбербанк ворвался на рынок доставки лекарств 1
13.04.2020 «Мегафон» открыл безлимитный доступ к ключевым ресурсам 1
10.04.2020 Group-IB: шпионское ПО лидирует в рассылках, паразитирующих на теме коронавируса 1
07.04.2020 Россиянам дадут бесплатный доступ к 400 сайтам. Список 1
28.06.2019 Виталий Дубинин - На рынке мобильной разработки меняются источники денег 1
10.12.2018 Mail.Ru Group представил мобильное приложение «Все аптеки» 1
10.04.2018 Mail.Ru Group запускает онлайн-сервис «Все аптеки» для поиска и заказа лекарств 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Apteka.ru и организации, системы, технологии, персоны:

VK - Mail.ru Group 3533 3
Ростелеком 10310 3
МегаФон 9898 3
Yandex - Яндекс 8437 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4527 2
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 97 1
Дневник.ру - Dnevnik.ru - Эдьюкейшн Революшен Рисерч энд Девелопмент 356 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 647 1
Доктор рядом - Doc+ 54 1
МТС Линк - Вебинар.ру - Webinar.ru - Webinar Group - Вебинар Технологии 502 1
Сравни.ру - Sravni Tech 21 1
Shenzhen Galaxy Electronic Industrial Co 1 1
ОнлайнТрейд - OnlineTrade - Онлайн.ру 64 1
NetWire 4 1
МЭО - Мобильное электронное образование 21 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 208 1
Amalgama-lab - Амальгама - лингво-лаборатория 1 1
Siemens AG - Siemens Group 2628 1
maam 1 1
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 800 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14232 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 880 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 1
ОТР ГК - ОТР 2000 221 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 964 1
Ростелеком - Макомнет - МаксимаТелеком - MaximaTelecom 140 1
Snapchat 140 1
F6 - F.A.С.С.T. - Group-IB CERT-GIB - Computer Emergency Response Team - Центр реагирования на инциденты информационной безопасности 65 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 367 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3113 1
8987 1
Катрен НПК - Эркафарм - Erkapharm - Доктор Столетов - МосАптека - Супераптека - Озерки 30 4
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 9 3
Сбер - Еаптека 38 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8175 3
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 262 3
Старый Лекарь 9 2
Планета Здоровья 8 2
36,6 - аптечная сеть 91 2
Фармадар 2 2
Самсон-Фарма 7 2
Неофарм - Столички 9 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2996 2
Альфа-Банк 1868 2
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 287 2
Сбер - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 115 2
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 98 1
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 180 1
Протек - Ригла - аптечная сеть 56 1
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 28 1
Р-Фарм ГК - R-Pharm Group 32 1
КонсультантПлюс 149 1
ЯКласс 68 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 252 1
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 1
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 260 1
Мособлгаз ГУП МО 22 1
Stopexpress - Стопэкспресс - Газпромнефть АЗС - G-Drive 11 1
BNP Paribas - BNP Paribas Vostok - БНП Париба Восток КБ 111 1
R-Pharm Overseas 1 1
ПроДокторов - МедРейтинг 8 1
Здоровье Города - Здоровье.ру 10 1
Renault-Nissan-Mitsubishi 27 1
Дрофа - Российский учебник 3 1
Tiu.ru торговая площадка 6 1
Эковолга - Экология Регионов 1 1
АвтоВАЗ - РН банк - банк Альянса Renault-Nissan и UniCredit 14 1
ЗУН - Zoon 15 1
Fleetcor Technologies - FleetCor Eastern Europe - Петрол Плюс Регион 7 1
Тануки 24 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12847 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 275 1
ОП РФ - Общественная палата Российской Федерации 123 1
Фонд Росконгресс 23 1
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 135 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5780 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3118 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5232 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1409 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 267 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6274 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1677 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3529 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1180 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4793 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 909 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1135 1
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 377 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 435 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 750 1
ООН ЮНИСЕФ Детский фонд - UNICEF - The United Nations International Children's Fund 22 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 279 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 15 3
АППСИМ - Ассоциация профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров 2 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12270 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13328 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 8466 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13007 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21990 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31979 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4692 2
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг - Виртуальный хостинг - Shared hosting - Файловое хранилище - Файлообменные сервисы 1703 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28944 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12346 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12334 1
Кибербезопасность - Контент-фильтр - Безопасное информационное пространство для детей - Родительский контроль - Parental control - Детский режим (контент) - Children's mode (content) - Детская почта - Защита от детей - Семейные настройки 1054 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1730 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4288 1
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3412 1
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6641 1
Кибербезопасность - Backdoor - Бэкдор - "тайный вход" - намеренный дефект алгоритма ИС для несанкционированного доступа - Вредоносное ПО 865 1
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1759 1
Новостной агрегатор - Агрегатор СМИ - Контент-агрегатор 103 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5662 1
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1852 1
Видеокамера - Camcorder 2327 1
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9511 1
Радиосвязь и радиовещание - Радиостанция - комплекс устройств для передачи и приёма информации посредством радиоволн 1150 1
Мобильная версия - Mobile version 379 1
Домонет - Домовая сеть - Домашняя сеть - House network 951 1
CDN - Content Delivery Network - eCDN - Enterprise Content Delivery Networks - Сеть доставки (дистрибуции) содержимого 411 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31756 1
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17111 1
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1659 1
FTP - File Transfer Protocol - Протокол передачи файлов 889 1
Кибербезопасность - Trojan - TrojWare - Троянская программа - Дроппер - Dropper - Вредоносное ПО 3276 1
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13640 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11993 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26093 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16697 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8733 1
Кибербезопасность - AntiSpyWare - Spyware - Stalkerware - Вредоносное ПО - Шпионское ПО - Шпионская техника - Кибершпионаж 2351 1
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11318 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57384 1
Протек - Здравсити 28 5
Все Аптеки 18 3
Google Android 14682 2
Apple iOS 8243 2
Google Gmail 984 2
VK - Mail.Ru Group Юла - Youla - каталог бесплатных частных объявлений 106 2
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 189 2
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - TamTam - мессенджер 60 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5832 2
VK - Mail.ru Мой мир - МойМир@Mail.ru - социальная сеть 174 1
Яндекс.Учебник 60 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 599 1
VK - Яндекс.Новости 49 1
Яндекс.Едадил 21 1
МегаФон eMotion - Мессенджер 39 1
Yandex B2B Tech - Яндекс 360 - Яндекс.Почта 360 - Yandex Mail 174 1
VK - Mail.ru Здоровье 24 1
Яндекс.Здоровье 25 1
Минтруд РФ - Работа России - портал вакансий 116 1
DD Planet - Выберу.ру 23 1
МегаФон пресса 5 1
МегаФон Книги 2 1
Яндекс.Вебмастер - Yandex.Webmaster 21 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 689 1
Сбер - СберПрайм 58 1
F6 - F.A.C.C.T. THF - F.A.C.C.T. Threat Hunting Framework - F.A.C.C.T. THI - F.A.C.C.T. Threat Hunting Intelligence 17 1
Drom.ru 11 1
Архивный фонд РФ 111 1
Gismeteo - Гисметео 33 1
СудАкт - Sudact.ru - База судебных актов и нормативных документов Российской Федерации 21 1
ЛитРес Livelib 9 1
ЛитРес Самиздат 21 1
Инфосистемы джет - Билет в будущее 7 1
Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 228 1
ВТБ Онлайн - Интернет-банк ВТБ 218 1
Procter&Gamble - Pampers 9 1
Meta - Facebook Open Graph 9 1
Финам ИК - E-generator - МирТесен - социальная сеть 17 1
Финам ИК - E-generator - СМИ2 6 1
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 1
Котляров Александр 3 2
Шадаев Максут 1147 2
Комаров Алексей 15 1
Зыков Владимир 7 1
Буздалин Антон 6 1
Репик Алексей 8 1
Дубинин Виталий 2 1
Путин Владимир 3352 1
Калинин Александр 176 1
Климарев Михаил 48 1
Россия - РФ - Российская федерация 156888 7
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45715 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53461 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14488 2
Япония 13548 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18216 1
Германия - Федеративная Республика 12937 1
Россия - СФО - Новосибирск 4650 1
Турция - Турецкая республика 2488 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 779 1
Россия - ЦФО - Костромская область 434 1
Европа Восточная 3121 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3047 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8114 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4763 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51304 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8134 3
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 10749 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6253 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55045 2
Английский язык 6877 2
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20394 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26006 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5310 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 1
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 565 1
Здравоохранение - БАД - Биологически активные добавки к пище - Biologically active food additives - Функциональный пищевой продукт 113 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8908 1
MAU - Monthly Active Users - Ежемесячные активные пользователи 258 1
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 353 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 1045 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2494 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5975 1
Здравоохранение - ОРВИ - Острая респираторная вирусная инфекция - ОРЗ - Острые респираторные заболевания - грипп - астма - туберкулез - коклюш 210 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 787 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес - спортивное и лечебное питание 208 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11435 1
Фальсификация - Fake, Фейк - Falsificatio - Подделка - Поддельный предмет, вещь, сообщение, выдаваемое за настоящее - Дезинформация - Недостоверная информация - Клевета в интернете 851 1
FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1116 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7276 1
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 1
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2585 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4919 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3685 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8380 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31935 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17414 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 1
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2918 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6367 1
Энергетика - Energy - Energetically 5526 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6408 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 303 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 127 1
Рен ТВ - телеканал 74 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 114 1
За Телеком - telegram-канал 42 1
Известия ИД 706 1
Банки.ру - Banki.ru - Цифровые технологии АО 87 1
Врачи РФ 2 1
Rusbiathlon.ru 1 1
Medsite.ru 1 1
Вести FM - Вести ФМ 13 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 113 1
Газпром ГПМ РТВ - Пятница! - телеканал 131 1
Москва 24 - Телеканал 9 1
Вечерняя Москва - газета 12 1
Российская газета 275 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 196 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 71 1
Радио России - радиостанция 49 1
Rambler Group - Чемпионат.com - Championat.com 32 1
Газпром ГПМ РТВ - ТВ-3 - телеканал 65 1
Woman.ru 3 1
MediaMetrics - агрегатор новостей 3 1
Cosmopolitan 25 1
Медиа-Телеком - МЕДИА1 - Муз-ТВ - телеканал 59 1
Россия Культура - телеканал 10 1
Из рук в руки - irr.ru 70 1
АиФ - Аргументы и факты 49 1
The Banker 6 1
Минкультуры РФ - Культура.РФ - Культурный стриминг 13 1
Советский спорт 19 1
РБК Спорт - sportr.bc.ru 8 1
S8 Capital - Sport24 4 1
Forbes - Форбс 912 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1137 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11408 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 424 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 498 1
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 122 1
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 148 1
Открытое образование 11 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 103 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 261 1
Российская научная электронная библиотека - eLibrary.Ru 2 1
КиберЛенинка - российская научная электронная библиотека на концепции открытой науки 3 1
Инфоурок - Образовательный проект 4 1
Лекториум - Онлайн-курсы 3 1
Johns Hopkins University - Университет Джонса Хопкинса 163 1
РЭШ - Российская электронная школа 27 1
InternetUrok - Интернет урок 3 1
VK Skillbox - Скилбокс 128 1
НЭБ - Национальная электронная библиотека 54 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 2
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 90 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 115 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1258 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406390, в очереди разбора - 733073.
Создано именных указателей - 187139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще