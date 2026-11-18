Индексная книга (каталог) CNews*
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МегаФон Книги
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|18.11.2026
|Маршак и Чуковский в смартфоне: кто из омичей чаще читает цифровые детские книги 1
|13.04.2020
|«Мегафон» открыл безлимитный доступ к ключевым ресурсам 1
|09.10.2019
|«Мегафон» предложил платить кэшбеком за безлимитные услуги связи 1
Публикаций - 3, упоминаний - 3
МегаФон Книги и организации, системы, технологии, персоны:
|МегаФон 11126 3
|Snapchat 154 1
|МегаФон Ритейл 86 1
|Доктор рядом - Doc+ 55 1
|Yandex - Яндекс 9507 1
|ESET - ESET Software 1166 1
|Apteka.ru - Аптека.ру 13 1
|Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 268 1
|Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 329 1
|Вольфсон Влад 59 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1487578, в очереди разбора - 721185.
Создано именных указателей - 204711.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.