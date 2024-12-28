Яндекс.Учебник
Яндекс Учебник — технологическая образовательная платформа с более чем 100 тысячами заданий по математике, русскому языку, окружающему миру и информатике для 1–9 классов, а также курсами для детей на развитие IT-навыков. Все материалы разработаны опытными методистами с учётом ФГОС начального и основного образования.
Яндекс.Учебник и организации, системы, технологии, персоны:
|Краевская Елена 6 6
|Бунина Елена 35 4
|Савицкая Ирина 5 4
|Лурье Евгений 3 3
|Сегалович Илья 40 3
|Зорин Александр 51 2
|Растворов Дмитрий 2 2
|Сиденко Андрей 28 2
|Степанов Влад 2 2
|Босова Людмила 3 2
|Москвичев Александр 10 2
|Золотухина Дарья 7 2
|Козлова Дарья 30 2
|Чибис Андрей 31 1
|Лямин Александр 74 1
|Зарубин Юрий 8 1
|Суслова Марина 8 1
|Малеев Алексей 14 1
|Густокашин Михаил 6 1
|Рязанов Михаил 4 1
|Анисимова Светлана 9 1
|Чеботарь Наталья 1 1
|Петрова Анна 13 1
|Острогорский Александр 1 1
|Ященко Иван 4 1
|Фирсов Максим 6 1
|Радаев Валерий 3 1
|Костенко Вероника 1 1
|Boynton John - Бойнтон Джон 8 1
|Умряева Татьяна 19 1
|Архарова Татьяна 5 1
|Родионова Алина 1 1
|Софронова Юлия 1 1
|Левин Роман 1 1
|Анисимов Никита 15 1
|Роганов Давид 1 1
|Кононов Дмитрий 9 1
|Жуков Вадим 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.