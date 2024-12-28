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Яндекс.Учебник

Яндекс.Учебник

Яндекс Учебник — технологическая образовательная платформа с более чем 100 тысячами заданий по математике, русскому языку, окружающему миру и информатике для 1–9 классов, а также курсами для детей на развитие IT-навыков. Все материалы разработаны опытными методистами с учётом ФГОС начального и основного образования. 


28.12.2024 «Яндекс Учебник» провел первую диагностику знаний учителей информатики: высокие результаты в программировании и теоретических основах информатики 1
26.12.2024 «Яндекс Учебник» провел первую диагностику знаний учителей информатики: высокие результаты в программировании и теоретических основах информатики 1
24.12.2024 Более 25 тыс. ИТ-специалистов подготовил «Яндекс» в 2024 году 1
12.12.2024 ИТ-кадры на перспективу: Минцифры усиливает подготовку специалистов 1
21.11.2024 «Яндекс Браузер для образования» расскажет школьникам, как защищать свои данные в интернете 2
14.11.2024 Незрячие школьники смогут готовиться к ЕГЭ по информатике с помощью нейросети «Яндекса» 2
13.11.2024 «Яндекс» запускает линейку ИИ-помощников для школьников, студентов и преподавателей 1
13.11.2024 «Яндекс» запускает ИИ-помощника для школьников, студентов и преподавателей 1
01.10.2024 «Яндекс Учебник» проверит знания учителей информатики и подскажет, как расти в профессии 2
16.09.2024 Учителя смогут проверить знание школьниками информатики с помощью диагностики «Яндекса» 2
04.09.2024 Контент «Яндекс Учебника» по информатике вошел в перечень электронных образовательных ресурсов Минпросвещения России 2
26.08.2024 «Яндекс Учебник» запустил второй сезон программы развития преподавания информатики в российских учебных заведениях 3
27.06.2024 Диагностика «Яндекса» показала высокий уровень цифровой грамотности российских школьников 2
26.06.2024 «Яндекс» выпустил отчет об устойчивом развитии за 2023 год 1
10.04.2024 «Яндекс» представил «Алису» нового поколения 1
01.04.2024 Учителя информатики смогут оценить уровень знаний школьников благодаря диагностике «Яндекс Учебника» 2
28.03.2024 Факультет компьютерных наук ВШЭ и «Яндекс» расширят сотрудничество в сфере подготовки специалистов по ИИ 1
06.02.2024 Школьники проверят свои ИТ-навыки и получат дополнительные баллы ЕГЭ в олимпиаде по информатике от «Яндекс Учебника» 4
25.01.2024 «Яндекс» научит школьников и педагогов пользоваться нейросетями 3
07.12.2023 Непутевые программисты спасены. Создана российская нейросеть, помогающая исправить ошибки в коде 1
15.11.2023 «Яндекс» за три года подготовит 350 тысяч ИТ-специалистов 1
02.11.2023 Нейросеть «Яндекса» поможет российским школьникам подготовиться к ЕГЭ 2
14.09.2023 Исследование «Яндекс плюса»: Каждый второй дошкольник в возрасте 5-7 лет, использующий гаджеты, владеет собственным телефоном или планшетом 1
28.08.2023 «Яндекс» запускает всероссийскую образовательную программу для учителей информатики 4
03.08.2023 «Яндекс» разрабатывает первую в России образовательную нейросеть для изучения информатики 2
19.06.2023 «Яндекс» выпустил отчет об устойчивом развитии за 2022 год 1
27.04.2023 Российские школьники разработали более 300 навыков для «Алисы» на олимпиаде по информатике от «Яндекс учебника» 2
09.11.2022 Более 6 млн человек учились ИТ вместе с «Яндексом» 2
17.03.2022 На олимпиаде «Яндекс Учебника» школьники попробуют себя в роли сценаристов, тестировщиков и разработчиков голосовых помощников 1
15.12.2021 Опрос «Яндекс.учебника» показал, что гаджеты в учебе используют 60 % детей 2
10.11.2021 Более 6 млн человек участвовали в образовательных проектах «Яндекса» 1
13.09.2021 «Яндекс» запускает Фонд Сегаловича 1
07.06.2021 Почему информатика в школе должна измениться? 5 причин 1
19.05.2021 «Яндекс.Учебник» разработал интерактивный школьный курс по информатике 2
23.03.2021 «Лаборатория Касперского» оценила итоги вынужденной «дистанционки» для школьников 1
26.08.2020 «Лаборатория Касперского» и «Яндекс.Учебник» разработают модуль по ИБ для школьных учителей 3
20.08.2020 Минпросвещение научит учителей работать с цифровыми платформами 2
05.08.2020 Топ-менеджер «Яндекса» открыла «курсеру» для подростков 1
13.04.2020 «Мегафон» открыл безлимитный доступ к ключевым ресурсам 2

Публикаций - 48, упоминаний - 82

Яндекс.Учебник и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7340 45
Яндекс - Фонд Сегаловича 3 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 2
МегаФон 8805 2
Ростелеком 9701 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 445 1
8213 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
БАРС Груп 545 1
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 227 1
Цифра ГК 2426 1
Snapchat 129 1
Ctrl2Go Solutions - Clover Group - Кловер Групп 44 1
Расчетные решения АО 24 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
Доктор рядом - Doc+ 52 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Яндекс - Сказбука 4 1
Microsoft Corporation 24625 1
GitHub 814 1
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 237 4
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 233 2
Яндекс - Маркет Деливери - Delivery Club - Деливери Клаб 252 1
Apteka.ru - Аптека.ру 9 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Аэроплан 14 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 197 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 237 4
Центр Педагогического Мастерства ГАОУ ДПО 4 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1375 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 162 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
РНФ - Российский научный фонд 79 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 1
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 290 1
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50404 17
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 11
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4096 11
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65959 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 5
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12186 4
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7093 4
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 4
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 4
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 1898 4
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 4
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 2967 3
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5296 3
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 2
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24452 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 2
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17062 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24123 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 2
Онлайн-опрос - Online survey 61 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 621 2
Искусственный интеллект - Deep Learning - Deep structured learning - Концепция глубокого обучения искусственного интеллекта 428 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3528 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 4975 2
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 2
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4022 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6934 1
ПНСТ Умное производство Цифровые двойники - Серии стандартов Умного производства 145 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 1
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 3911 1
Транспорт - Управление автопарком - Fleet management 298 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
Yandex YaLM - Yet Another Language Model - YandexGPT - YaGPT - Балабоба - генеративная нейросеть - YML - Yandex Market Language 198 11
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 8
Python - высокоуровневый язык программирования 928 8
Яндекс - Я Учитель - онлайн-тестирование 7 7
Яндекс.Практикум 53 6
Яндекс.Лицей 22 4
Яндекс.Лавка 231 4
Яндекс.Маркет 937 4
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 416 4
Яндекс.Медиасервисы - Яндекс.Музыка 257 3
Яндекс.Плюс 191 3
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 498 2
Яндекс.Эфир 18 2
Яндекс.Репетитор 4 2
Google YouTube - Видеохостинг 2747 2
Яндекс Помощь рядом 25 2
Яндекс ID - Я ID - Яндекс.Паспорт 75 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 2
Яндекс - Шедеврум - нейросеть 32 2
Яндекс.Плюс - Букмейт 30 2
Яндекс.Станция - умная колонка с голосовым помощником Алисой 165 2
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 769 1
Rakuten Viber 627 1
WhatsApp Messenger 1081 1
Microsoft Skype 2067 1
МегаФон ДМХ - Старт Медиа - Старт.Ру - Start.Ru - МегаФон ТВ - MegaFon.TV - МегаФон Кино - онлайн-кинотеатр 70 1
VK - Mail.Ru Почта 349 1
Google Gmail 946 1
Meta - Facebook Messenger - FB Messenger - Мессенджер 169 1
Сбер - Купер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 182 1
VK - Mail.ru Одноклассники ТамТам - мессенджер 36 1
МегаФон eMotion - Мессенджер 38 1
МегаФон пресса 5 1
МегаФон Книги 2 1
Яндекс.Просвещение 7 1
Протек - Здравсити 26 1
Depositphotos - фотобанк 422 1
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Роганов Давид 1 1
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Жуков Вадим 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 144208 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43161 7
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 934 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17367 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1657 2
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Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 881 1
Россия - СЗФО - Мурманская область 668 1
Россия - СФО - Иркутская область 1087 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 312 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 404 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика 673 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 529 1
Россия - ЦФО - Орловская область 320 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 603 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1279 1
Россия - ДФО - Еврейская автономная область (ЕАО) 314 1
Россия - ЮФО - Адыгея Республика 387 1
Россия - ДФО - Магаданская область 421 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 324 1
США - Массачусетс - Бостон 378 1
Россия - УФО - Челябинская область - Магнитогорск 281 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 1952 1
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Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
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Россия - ЦФО - Липецкая область 546 1
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Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 814 1
Тихий океан - Тихоокеанский бассейн - Тихоокеанский регион 719 1
Россия - УФО - Свердловская область 1492 1
Россия - СФО - Кемеровская область 898 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 40
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 526 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 15
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 13
Информатика - computer science - informatique 1054 13
Образование в России 2191 10
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18455 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51006 5
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 4
Английский язык 6634 4
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 911 4
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 3
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 265 3
НКО - Некоммерческая организация 500 3
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 851 3
ОГЭ - Основной государственный экзамен - ГИА - Государственная итоговая аттестация 103 2
Физика - Physics - область естествознания 2643 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 2
Минтранс РФ - ЭПЛ - электронный путевой лист - ГИС ЭПД - государственная информационная система электронных перевозочных документов - ЭТрН - электронная транспортная накладная 298 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9786 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6153 2
Экзамены 428 2
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 275 2
Социология - наука о совместной жизни групп и сообществ людей 204 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47986 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1187 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 1
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 1229 1
Здравоохранение - Генетика - Genetics - Геном человека - The human genome - генетическая информация - наследственный ген - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 1622 1
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1307 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 1
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 903 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6959 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 547 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4990 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Самоизоляция, Self-isolation - Карантин, Quarantine - Lockdown, Локдаун - строгие санитарно-эпидемиологические ограничения по перемещению граждан 724 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1042 5
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 81 5
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 2
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 31 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 95 1
Открытое образование 10 1
КАУ ДПО Алтайский институт цифровых технологий и оценки качества образования имени О.Р. Львова 1 1
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 10 1
Сбер - Фоксфорд - Foxford - онлайн-школа 31 1
ФИПИ - Федеральный институт педагогических измерений 8 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 1
НИУ ВШЭ - ФКН - Факультет компьютерных наук 56 1
НИУ ВШЭ - Центр ИИ - Центр искусственного интеллекта 9 1
ФГБНУ Федеральный институт педагогических измерений 12 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 6
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 22 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 318 2
Цифровая прокачка региона 29 1
Международный женский день - 8 марта 325 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
YAC - Yet Another Conference 8 1
Всероссийский тотальный диктант 10 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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