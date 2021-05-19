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«Яндекс.Учебник» разработал интерактивный школьный курс по информатике

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс.Учебник» запустил бесплатный интерактивный школьный курс по информатике. Курс включает в себя теорию и практику, покрывает требования школьной программы 7 класса и доступен учителям и ученикам в любом регионе России.

На уроках информатики от «Яндекс.Учебника» школьники получат самые актуальные знания: например, о том, как программировать на Python, создавать компьютерную графику, пользоваться облачными хранилищами. Эти знания пригодятся в жизни: изучая прикладной язык программирования, осваивая алгоритмику и развивая цифровые навыки школьники учатся ориентироваться в цифровом мире. Для части учеников курс станет хорошей базой для выбора будущей профессии.

Влад Степанов, руководитель продукта «Информатика» от «Яндекс.Учебника», сказал: «Курс информатики, разработанный Яндексом, помогает развивать у детей современные цифровые навыки с понятным практическим применением. Например, дети учатся отличать фишинговые сайты от настоящих, безопасному использованию паролей. В процессе обучения семиклассники создают свой пискель-арт, работают с облачными хранилищами, учатся правилам редактирования текстов в цифре».

Учителя в свою очередь получают в распоряжение современную цифровую платформу, на которой есть и теория, и практические занятия. Для педагогов разработаны самые современные методические рекомендации, а большие разделы сопровождаются обучением учителей. Так, по самым сложным темам — например, программированию и компьютерной графике — «Яндекс.Учебник» разработал курсы обучения. Служба поддержки ответит на все вопросы педагогов.

Ирина Савицкая, руководитель направления продвижения «Яндекс.Учебника», сказала: «Несмотря на распространение ИТ-профессий и цифровизацию жизни в целом, информатика остается не самым востребованным школьным предметом; так, например, ЕГЭ по информатике выбирает всего 12% учеников. Олимпиады по информатике и поступление в вузы на ИТ-специальности по-прежнему удел избранных. Яндекс ставит себе целью изменить эту ситуацию и запускает современный массовый образовательный курс по информатике».

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