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Спецпроекты

Российские учителя смогут проверить свои компетенции с помощью «Яндекс.Учебника»

Интернет Веб-сервисы
, Текст: Владимир Бахур

«Яндекс» объявил о том, что с 10 марта по 11 апреля 2020 г. преподаватели по всей России смогут принять участие в онлайн-тестировании «Я Учитель». Благодаря ему учитель сможет оценить свои навыки и понять, как можно повысить компетенции. Тестирование разработано сервисом «Яндекс.Учебник» в рамках Образовательной инициативы «Яндекса».

Сегодня в рамках национального проекта «Образование» меняется система оценки качества работы учителей, готовятся новые стандарты повышения квалификации. Разные институты по-разному видят этот процесс, но все сходятся в одном: обновленные стандарты должны строиться на принципах добровольности и помогать учителю развивать гибкие навыки, необходимые для успешной работы в современной школе.

«Мы в Яндекс.Учебнике постоянно получаем обратную связь от педагогов, и один из самых болезненных вопросов: “Как повысить свою квалификацию?” Чтобы помочь учителям, мы составили карту основных проблем, а также предложили диагностику, которая даст педагогам возможность понять, в каком направлении развиваться дальше», — сказала руководитель направления продвижения «Яндекс.Учебника» Ирина Савицкая.

В сентябре 2019 года «Яндекс.Учебник» стартовал с программой «Я Учитель». В рамках этой программы педагоги учатся использовать новые технологии и программные решения, узнают о методах сбора и обработки данных, которые помогают вести статистику успеваемости и анализировать ошибки каждого ребенка. В марте 2020 года команда сервиса решила запустить одноименное онлайн-тестирование.

В среднем прохождение теста занимает один час. Участникам предложат решить кейсы по шести направлениям: самоанализ, ориентация на учебный результат, сотрудничество с коллегами, развитие учеников, индивидуальный подход и выстраивание доверительных отношений с учениками. В результате каждый педагог получит персональные практические рекомендации. Они составлены из выбранных методистами «Яндекс.Учебника» лучших образовательных онлайн-материалов, доступных на русском языке. Диагностику можно пройти полностью анонимно.

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